8 farklı erkekle ilişkisinden 11 çocuk doğuran kadın, anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan Phi adlı kadın, 8 farklı erkekten 11 çocuk dünyaya getirdi. İlginç durum hakkında konuşan kadın, başkalarının kendisini damgaladığını fakat bu duruma aldırmadığını söyledi. Phi, başka erkeklerden çocuk yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekleyerek ağızları açık bıraktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden Phi adlı kadının hayat hikayesi, duyanları şaşkına çevirdi. Bugüne kadar ilişki yaşadığı 8 erkekten 11 çocuk dünyaya getiren kadın, yaşadıklarını anlatan bir video çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

NEDENİNİ DE AÇIKLADI

Genç kadın, neden böyle bir yola gittiğini de anlattı. Phi adlı kadın, eğer 1 eşi olsaydı, eşinin ölmesi durumunda çocuklarının babasız kalacağını söyledi. Ancak 8 farklı erkekten 11 çocuk yapan kadın, bu sayede adamlardan bir kaçının ölmesi durumunda dahi çocuklara diğer adamların bakacağını belirtti.

ÇOCUK YAPMAYA DEVAM EDECEK

Phi adlı kadının açıklamalarının devamı da duyanları hayretler içerisinde bıraktı. Phi, pişmanlık duymadığını ve bundan sonra da farklı erkeklerden çocuk doğurmaya devam edeceğini dile getirdi.

BAZI ÇOCUKLARININ BABASI SİYAHİ

Genç kadın, sosyal medya hesabından da çocuklarıyla eğlenceli paylaşımlar yapıyor. Phi'nin çocuklarından bazılarının babalarının siyahi olması ise dikkat çekti.