6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'da durum ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi - Haberler

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6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'da durum ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi

AA - Dünya
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Gece saatlerinde 6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'ın Paktika vilayeti adeta felaketi yaşıyor. Başkent Kabil'den kalkan helikopterlerin desteğe gittiği bölgede durum her geçen dakika ağırlaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1000'e yükseldi. Öte yandan Türkiye ve Pakistan'dan depremde hayatını kaybedenler için art arda taziye mesajları geldi.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi.

6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'da durum ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildi.

6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'da durum ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü sabah saatlerinde 6 olarak güncellerken, depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.

6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'da durum ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, " Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kardeş Afganistan halkının acısını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'da durum ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de, Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Radio Pakistan'daki habere göre, Başbakan Şerif, Afganistan'daki depremde yaşamını yitirenlerden ötürü derin üzüntü duyduğunu belirtti. Pakistan'ın bu zor zamanda Afganistan'ın yanında olduğuna işaret eden Şerif, İslamabad'ın depremden etkilenen Afgan halkına yardım ulaştıracağını bildirdi.

6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'da durum ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Dünya

Afganistan fuat oktay Pakistan Türkiye Deprem Kabil Dünya Güncel Haberler

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