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6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste

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İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem, İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı şiddetlerde hissedildi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu haritasına göre Beylikdüzü'nde 6.1 şiddetinde hissedilen deprem, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta 6, Şile'de ise 3.8 hissedildi.

ABD Jeoloji Merkezi verilerine göre; Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı şiddette hissedildi.

Deprem Büyükçekmece ve Esenyurt'ta 6, Küçükçekmece'de 5.7, Başakşehir'de 4.9, Beşiktaş ve Kadıköy'de 4.3, Pendik'te 4.2 ve Şile'de 3.8 şiddetinde hissedildi.

DETAYLI HARİTA ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'te yer alan habere göre; ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) haritası depremin ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Harita üzerinde depremin etkili olduğu yerler daha sıcak görülürken detayına inildiğinde sokak sokak kaç büyüklüğünde hissedildiği görülebiliyor.

İşte İstanbul'un ilçelerinde hissedilen depremin şiddeti:

Arnavutköy - 4.6

Ataşehir - 4.5

Avcılar - 5.9

Bağcılar - 4.8

Bahçelievler - 4.8

Bakırköy - 4.9

Başakşehir - 4.9

Bayrampaşa - 4.5

Beşiktaş - 4.3

Beykoz - 4.1

Beylikdüzü - 6.1

Beyoğlu - 4.3

Büyükçekmece - 6

Çatalca - 5

Çekmeköy - 4.1

Esenler - 4.9

Esenyurt - 6

Eyüpsultan - 4.3

Fatih - 4.5

Gaziosmanpaşa - 4.8

Güngören - 4.8

Kadıköy - 4.3

Kağıthane - 4.2

Kartal - 3.9

Küçükçekmece - 5.2

Maltepe - 4.1

Pendik - 4.2

Sancaktepe - 4.1

Sarıyer 4.4

Silivri - 5.5

Sultanbeyli - 4.1

Sultangazi - 4.8

Şile - 3.8

Şişli - 4.3

Tuzla - 4.2

Ümraniye - 4.6

Üsküdar - 4.2

Zeytinburnu - 4.7

6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

JAPONYADA 9 ŞİDDETİNDE DEPREM OLUR 9 KİŞİ ÖLMEZ...NEDEN ...?? ÇÜNKİ İNSANA SAYGI VAR

Yorum Beğen18
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