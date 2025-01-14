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5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi

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Endonezya'da 5 yaşındaki Caca isimli küçük kız, ailesiyle birlikte göl kenarında oyun oynarken aç bir timsahın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yardım çığlıkları karşısında eli kolu bağlı kalan anne ve baba ise çocuklarının ölümünü çaresizce izlemek zorunda kaldı.

Endonezya'nın Bangka Bölgesi'ndeki Bukit Layang Köyü'nde 5 yaşındaki Caca isimli küçük kız, sabah saatlerinde anne ve babasıyla birlikte göl kenarına gitti. Anne ve babasının bir anlık dalgınlığından faydalanarak göle giren küçük kız, aç bir timsahın saldırısı sonucu neye uğradığını şaşırdı.

5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi

ANN VE BABA O ANLARI ÇARESİZCE İZLEDİ

Çığlık atarak yardım isteyen küçük kız, anne ve babasının çaresiz bakışları arasında saniyeler içerisinde timsah tarafından gölün derinliklerine çekildi.

5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi

TİMSAH SAATLER SONRA YAKALANDI

Yerel polis , köylüler ve Bangka Belitung arama kurtarma teşkilatı üyelerinden oluşan kurtarma ekipleri , çocuğu bulmak için gün boyu çalıştı. Saatler sonra timsah yakalanarak kıyıya çıkarıldı. Kafatası canavarın çeneleri tarafından kırılan küçük kızın cansız bedeni, uzun uğraşlar sonucu timsahın karnından çıkarıldı. Kızın cenazesi, toprağa verilmek üzere kederli ailesine teslim edildi.

İşte timsahı arama çalışmaları ve yakalanma anından kareler;

5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi

5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi

5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi

5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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