5.000 yıl önce yaşamış uygarlığın kalıntıları Rub' al-Khali çölünde bulundu

5.000 yıl önce yaşamış uygarlığın kalıntıları Rub' al-Khali çölünde bulundu
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Dünyanın en büyük çöllerinden biri olan Rub' al-Khali'de 5.000 yıl önce yaşamış bir uygarlık bulundu. Khalifa Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen projede, son teknoloji radar sistemleri kullanılarak çöl kumlarının 3 metre altında gizli yapıları tespit edildi. Bu bulgular, bölgede karmaşık bir toplumun var olduğunu gösteriyor. Keşif, 'Kumların Atlantisi' efsanesinin gerçek olabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.

Dünyanın en büyük çöllerinden biri olan Rub' al-Khali'de yapılan kazılarda, 5.000 yıl önce yaşamış gelişmiş bir uygarlığın kalıntıları bulundu. Keşif, "Kumların Atlantisi" efsanesinin gerçek olabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.

Khalifa Üniversitesi araştırmacılarının öncülük ettiği proje, son teknoloji radar sistemleri kullanarak çöl kumlarının 3 metre altında gizli yapıları tespit etti. "Saruq Al-Hadid" olarak adlandırılan bölgede bulunan kalıntılar, bölgede karmaşık bir toplumun var olduğunu gösteriyor.

Keşfin Başlangıcı: Hükümdarın Dikkatli Gözlemi

Olaylar 2002 yılında Dubai hükümdarı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un çöl üzerinde uçarken fark ettiği anormal kum formasyonları ve siyah tortularla başladı. Bu gözlem, tarihi öneme sahip arkeolojik çalışmaların temelini attı.

İlk araştırmalar, bölgede yoğun bakır ve demir işleme faaliyetlerinin yapıldığını ortaya koydu. Bu bulgular, burada sadece göçebe toplumların değil, yerleşik ve teknolojik olarak gelişmiş bir uygarlığın yaşadığına işaret ediyor.

Teknolojik Atılım: Radar ile Geçmişe Yolculuk

Khalifa Üniversitesi Çevre ve Jeofizik Bilimleri Laboratuvarı başkanı Dr. Diana Francis, "Çöl ortamında geleneksel kazı yöntemleri lojistik olarak çok zordu. Uydu görüntüleri ve radar teknolojisi sayesinde kumun altına bakabilme imkanı elde ettik" açıklamasını yaptı.

Sentetik Açıklık Radarı (SAR) teknolojisi ve yapay zeka algoritmalarının birleşimi, araştırmacıların çöl yüzeyini bozmadan derinlere bakmasını sağladı. Sistem, enerji darbeler göndererek geri dönen sinyalleri analiz ediyor.

5.000 Yıl önce yaşamış uygarlığın kalıntıları Rub' al-Khali çölünde bulundu

5.000 Yıl önce yaşamış uygarlığın kalıntıları Rub' al-Khali çölünde bulundu

5.000 Yıl önce yaşamış uygarlığın kalıntıları Rub' al-Khali çölünde bulundu

5.000 Yıl önce yaşamış uygarlığın kalıntıları Rub' al-Khali çölünde bulundu

5.000 Yıl önce yaşamış uygarlığın kalıntıları Rub' al-Khali çölünde bulundu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalit:

demekki sonradan kuraklaştı ve terk edildi indus vadiside depremle nehir yön değiştirince ordaki harappa terk edilmiş

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