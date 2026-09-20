Hatay İskenderun'da işçilerin yatakhane konteynerinde yangın çıktı, 5 işçi etkilendi

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde, işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan 5 işçinin tedavisi sürüyor.

İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde, gece saatlerinde, inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 işçi, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı