İYİ Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Boyacıoğlu otomobiline binerken darbedildi

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(İZMİR) - İzmir'de İYİ Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Anıl Boyacıoğlu, otomobiline bindiği sırada saldırıya uğradı. Boyacıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

İzmir'de, İYİ Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Anıl Boyacıoğlu, otomobiline bindiği sırada kimliği henüz öğrenilemeyen kişilerin saldırısına uğradı.

Darbedilen Boyacıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "İl Gençlik Kolları Başkanımızın sağlık durumu ve morali gayet iyidir. Kendisine yönelik bu tür saldırıların ne kendisini ne de teşkilatımızı korkutması, sindirmesi veya mücadele azmimizden geri bırakması söz konusu dahi değildir" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili gerekli başvuruların yapıldığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Olayla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup gerekli başvurular yapılmıştır. Sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesi açısından şu aşamada olayın ayrıntılarına ilişkin değerlendirme yapmayı doğru bulmuyoruz. Hukuki süreçteki gelişmeler ve olayın tüm yönleri netleştikten sonra kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacağız."

Kaynak: ANKA