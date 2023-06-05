4 bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle hapiste olan kadın, 20 yıl sonra masum bulundu! Bakanlık özür diledi

Avustralya'da Kathleen Folbigg isimli anne, 2003 yılında dört bebeğini öldürdüğü gerekçesi ile cinayetten mahkum edildi. Folbigg, her zaman masum olduğunu ve çocuklarının doğal sebeplerden öldüğünü iddia etti. Acılı anne elde edilen yeni bulgular sayesinde 20 yıl sonra masum bulundu. Adalet Bakanlığı, yıllar sonra özgürlüğüne kavuşan Kathleen'den özür diledi.

Avustralya'da 4 çocuğunu öldürdüğü suçlamasıyla 20 yıl hapis yatan anne, çocuklarının katili olmadığına yönelik elde edilen yeni bulgular sayesinde serbest bırakıldı.

ÇOCUKLARIN DOĞAL YOLLARLA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Yeni Güney Galler (NSW) Başsavcısı Michael Daley, Mayıs 2022'de başlatılan ve 1 yıl süren soruşturma sonucunda, çocukların doğal yollardan ölmüş olabileceğine ilişkin yeni kanıtların ortaya çıkması nedeniyle 55 yaşındaki anne Kathleen Folbigg'in affedildiğini belirtti.

"KESİN GÖRÜŞE VARDIK"

Yeni kanıtların, Folbigg'in suçluluğu konusunda "makul şüpheler" ortaya çıkardığını kaydeden Daley, konu hakkında "kesin görüşe" vardığını söyledi. Daley, NWS Valisi Margaret Beazley ile görüştüğünü ve Vali'nin de Folbigg'in şartsız tahliyesi için af kararı imzaladığını ifade etti.

10 YIL İÇİNDE 4 ÇOCUĞU ÖLDÜ

Çocuklarının doğal sebeplerle öldüğüne dair "önemli pozitif kanıtlar" olduğunu belirten bir dilekçe sonucunda tekrar soruşturma başlatıldı. Bu dilekçe, bilim insanları ve doktorlar tarafından imzalandı. Çocuklar ayrı ayrı bir on yıl boyunca, 19 gün ile 19 ay arasında yaşamlarını yitirdi. Caleb 1989'da doğdu ve 19 gün sonra öldü; İkinci çocuğu Patrick, 1991'de sekiz aylıkken öldü; Sarah 1993'te 10 aylıkken öldü; ve Laura 1999'da 19 aylıkken vefat etti.

ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜNÜN TESADÜF OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Savcılar, davanın duruşmasında, çocukların ölümlerindeki benzerliklerin tesadüf olmasının pek mümkün olmadığını belirttiler. Ayrıca, Folbigg'in çocukların öldüğü zamanlarda evde veya uyanık olan tek kişi olduğunu ve cinayetleri itiraf etmek için günlük tuttuğunu itiraf etti.

"ACI ÇEKTİĞİ İÇİN GÜNLÜK TUTTU"

Fakat 2018'de, Sarah ve Lara'nın nadir bir CALM2 genetik varyasyonunu taşıdığı ortaya çıktığında, ilk soruşturma başlatıldı. Folbigg'in eski eşi, günlük tutmasının suç itirafı olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu. Fakat Folbigg'in avukatı, Folbigg'in günlük yazarken majör depresif bir bozukluk ve acı yaşadığını, bu yüzden günlük tutmasının bu şekilde yorumlanmasının güvenilmez olacağını belirtti.