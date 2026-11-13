Hande Erçel yine yaptı yapacağını! Yeni hali hayranlarını ikiye böldü

Hande Erçel, son görüntüsüyle hayranlarını bir kez daha şaşırttı. Daha önce eleştirilen sarı saçlarını yeniden tercih eden ünlü oyuncunun değişimi farklı yorumları beraberinde getirdi.

SARIŞIN HALİYLE YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Ekranların sevilen oyuncularından Hande Erçel, platin sarı saçlarıyla bir kez daha hayranlarının karşısına çıktı. Eylül ayında aynı görünümüyle dikkat çeken 32 yaşındaki oyuncu, yaklaşık iki ay sonra yeniden sarışın haliyle görüntülendi. Sarı saçlarıyla görünen Erçel'in bu değişimi, takipçileri arasında farklı tepkilere neden oldu. Yıllardır kahverengi saçlarıyla tanınan oyuncunun yeni görünümünü beğenenler kadar eski haline dönmesini isteyenler de oldu.

EYLÜL AYINDAKİ DEĞİŞİMİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Hande Erçel, eylül ayında uzun süredir birlikte çalıştığı bir markanın yeni koleksiyon çekimlerinde platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçmişti. Çekimlerden ortaya çıkan kamera arkası görüntülerinde dipten uca sarıya boyanmış gibi görünen saçları, oyuncunun alışılmış görünümünden oldukça farklıydı. Erçel'in bu hali bazı hayranlarından olumsuz yorumlar almıştı. Özellikle koyu renk saçlarının kendisine daha fazla yakıştığını düşünen takipçileri, değişime tepki göstermişti. Oyuncunun yeni görünümünü görenlerin yaptığı "Ne yaptın sen Hande?" yorumları da dikkat çekmişti.

GERÇEK ÇOK GEÇMEDEN ORTAYA ÇIKTI

Hande Erçel'in sarı saçlarının gerçek olup olmadığı da merak konusu oldu. Eylül ayındaki çekimlerde oyuncunun peruk kullandığı konuşulurken son görüntüsünün ardından aynı soru yeniden ortaya çıktı. Erçel'in son görüntüsündeki platin sarı saçları da peruktu. Böylece ünlü oyuncunun kalıcı bir saç değişikliği yapmadığı belirtildi. Ancak peruk detayı, hayranlarının görünüm hakkındaki farklı yorumlarını değiştirmedi. Bazı takipçiler sarı saçları oyuncuya yakıştırırken bazıları ise esmer halini daha çok beğendiklerini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com