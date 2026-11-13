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Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı

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Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı Haber Videosunu İzle
Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan'da yoğun ilgiyle karşılandı. Başkent Beyrut'taki programının ardından cuma namazı için Trablusşam kentine geçen Erdoğan'ı, ellerinde Türk bayrakları taşıyan kalabalık karşıladı. Cuma namazı sonrası tarihi sokaklarda yürüyen Erdoğan, çevresini saran vatandaşlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çeşitli temaslarda bulunan Necmeddin Bilal Erdoğan, programının devamında cuma namazını kılmak üzere ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentine geçti. Erdoğan'ın kente gelişiyle birlikte çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi. Sloganlar ve sevgi gösterileri eşliğinde karşılanan Erdoğan'a bölge halkının gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti.

KALABALIKTAN ADIM ATMAKTA ZORLANDI

Cuma namazının ardından Trablusşam'ın tarihi sokaklarında yürüyüşe çıkan Bilal Erdoğan, kendisini yakından görmek ve selamlamak isteyen vatandaşların oluşturduğu kalabalığın arasında kaldı. Çevresini saran vatandaşlarla tek tek selamlaşmaya çalışan Erdoğan, yoğunluk nedeniyle zaman zaman yürümekte güçlük çekti. Kalabalığın arasından ilerlemeye çalışan Erdoğan'a yönelik sevgi gösterileri yürüyüş boyunca devam etti.

SOKAKLARDA TÜRKİYE SEVGİSİ

Türk bayraklarının taşındığı ve sloganların atıldığı karşılama sırasında ortaya çıkan görüntüler, Trablusşam halkının Türkiye'ye duyduğu yakınlığı gözler önüne serdi. Erdoğan'ın ziyareti, bölge halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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