Dünya Kupası 2026: Ev sahipleri Kanada, Meksika ve Türkiye'nin olası rakibi ABD'nin gruplardaki şansı ne?

Kanada, Meksika ve ABD, Haziran ayında kendi ülkelerinde başlayacak 2026 Dünya Kupası'nda hangi takımlarla karşılaşacaklarını cuma günü öğrendiler.

Bu devasa küresel spor organizasyonunda maçların büyük bir kısmını oluşturan turnuvanın grup aşamasının yapısı Tom Brady, Shaquille O'Neal, Aaron Judge ve Wayne Gretzky gibi isimlerin çektikleri kurayla belirlendi.

Kuzey Amerikalı spor efsanelerinden oluşan bu ekip, üç ev sahibinin eleme aşamasına geçmeleri halinde hangi takımlarla karşılaşacaklarını belirledi. Bu şekilde, her bir ev sahibi ülke için çin nispeten avantajlı bir kura ortaya çıktı.

Bu, 48 takımın yer aldığı ilk Dünya Kupası olması bakımından tarihin en büyük Dünya Kupası olacak.

Turnuva daha önce 1994'te Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlendiğinde sadece 24 ülke katılmış, ancak 1998'de Fransa'da düzenlenen bir sonraki organizasyonda 32 ülkeye çıkmıştı. Şu ana kadar bu sayı aynı kaldı.

Bu kadar çok takımın olduğu bir ortamda, Cuma günü Washington DC'de çekilen kura ve sonrasında yaşanan süreç, birçok bilgi ve ihtimal ortaya çıkardı. Yukarıda bahsi geçen dört isim ve asistanı ve Rio Ferdinand ile Samantha Johnson bile, arada sırada durup, olanları kavramaya çalıştı.

Ev sahibi olarak Kanada, Meksika ve ABD, turnuvanın en güçlü takımlarıyla birlikte birinci torbada yer alma ayrıcalığına da sahipti. Bu da elemelere giden yolun daha kolay olması anlamına geliyordu.

Asıl düşündükleri şey, ikinci torbadaki takımların hangi gruplara gideceğiydi. Çünkü bu torbadaki takım muhtemelen onlar için en zorlu rakip olacaktı.

Üçü de elemelerde etkileyici maçlar çıkartan, ikinci torbadaki Hırvatistan ve Fas ile üçüncü torbadaki Norveç ile karşılaşmamaktan memnun olmalılar. Ama yine de zorlu maçlar oynayacaklar.

A Grubu'nda mücadele eden Meksika, Güney Kore ile zorlu bir eşleşmede oynayacak. Güney Kore'nin yıldız oyuncusu ve kaptanı Son Heung-min, Dünya Kupası öncesinde bölgeyle olan bağını güçlendirmek için Major League Soccer takımlarından Los Angeles FC'ye transfer oldu.

Güney Kore, Asya elemelerinde 16 maçta sadece sekiz gol yiyerek namağlup bir performans sergiledi. Bu, tartışmasız ev sahibi ülkelerin karşılaştığı en zorlu eşleşme.

Meksika, son dönemde kıtadaki turnuvalarda en iyi performans gösteren Dünya Kupası ev sahibi. Mart ayında Milletler Ligi ve Temmuz ayında Altın Kupa'yı kazandı.

Ancak o tarihten bu yana, 2025'in sonlarına doğru oynanan hazırlık maçlarından sadece birini kazanabildiler.

Takımı, 11 Haziran'da Meksika'nın simge stadyumu Estadio Azteca'da turnuvanın açılışını yapacak ve Afrika elemelerinde Nijerya'yı çekişmeli bir mücadeleyle eleyen Güney Afrika ile karşılaşacak.

A Grubu, Mart ayında yapılacak UEFA eleme play-off'unu kazanan takımla tamamlanacak ve bu takımlara Danimarka, Kuzey Makedonya, Çek Cumhuriyeti veya İrlanda Cumhuriyeti'nden biri katılacak.

Kanada, elemelerde yenilgisiz ve sağlam bir savunmaya sahip olan İsviçre ile karşılaşacak. B Grubu'nda 2018 Dünya Kupası ev sahibi Katar da var. Fakat dört kez Dünya Kupasını kazanan İtalya'nın da yer aldığı bir diğer UEFA play off yolunu kazanan takım, zorlu bir rakip olabilir.

Muhtemel rakipleri bu fikre pek katılmayacak olsa da üç ev sahibi arasında en kolay kurayı Amerika Birleşik Devletleri çekti. Bu nedenle, Arjantinli Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı takım üzerinde eleme turlarına ulaşma baskısı olacak.

D Grubu'nda, ikinci torbanın en alt sıradaki takım olan Avustralya da var.

Socceroos lakaplı Avustralya Milli takımı Asya elemelerinde mücadele ediyor ve son eleme turunun 10 maçında sadece bir mağlubiyet aldı. Ancak sadece beş galibiyet alarak Dünya Kupası'na Japonya'nın ardından grubunda ikinci olarak katıldı.

ABD, yılın başlarında bir hazırlık maçında Avustralya'yı yenmiş, aynı şekilde üçüncü torbadan bu gruba katılan Paraguay'ı da mağlup etmişti. Umut vadeden işaretler.

Ev sahiplerinin yer aldığı diğer gruplarda olduğu gibi D Grubu henüz tamamlanmadı.

Son takım, bu kez Türkiye, Romanya, Slovakya ve Kosova'nın yer aldığı bölümden, yine UEFA play-off galibi bir takımdan çıkacak. Ancak ABD açısından bu Avrupa grubundan herhangi biri olabilir.

Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçebilen ev sahibi ülkeler hep turnuvanın daha iyi geçmesini sağlar ve Kanada, Meksika ve ABD'nin her biri bu kura sayesinde böyle bir performans sergilemekten umutlu.