20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, önceki gün Gürcistan– Azerbaycan sınırında düştü. Kazada 20 asker şehit oldu. Kayıp bir askerin bulunması için çalışmalar sürerken, uçağın karakutusu Türkiye'ye getirildi.

GİZEMİ KARAKUTU ÇÖZECEK

Enkaz bölgesindeki çalışmalar devam ederken, ekipler kaza kırım incelemelerinde kritik önem taşıyan karakutuyu çıkardı. Karakutuda, uçak içi telsiz konuşmaları ve sistem kayıtları yer alıyor. Bu verilerin kazanın nedenine ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor. Öte yandan, enkazdan toplanan parçaların ön inceleme için Kayseri'deki askeri üste değerlendirileceği öğrenildi.

İLK KOPAN PARÇA KUYRUK KISMI OLDU

Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Korgeneral Yaşar Kadıoğlu'nun başkanlık ettiği inceleme ekibi, A400M "Koca Yusuf" uçağı ile Gürcistan'a giderek bölgede çalışma başlattı. Arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri dün saat 06.30 itibarıyla faaliyetlerine başladı. İlk tespitlere göre kazada uçağın kuyruk kısmının ilk kopan parça olduğu belirlendi. Bu durumun nedenleri araştırılıyor. Ön inceleme raporunun kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. İncelemenin bu aşamasında, uçağın teknik bir sorun yaşayıp yaşamadığı üzerinde duruluyor.

GÖRÜNTÜLERDE BURUN VE KUYRUK BÖLÜMLERİNİN KOPTUĞU GÖRÜLÜYOR

Kazaya ilişkin bölgede çekilen görüntülerde, uçağın burun ve kuyruk kısımlarının tamamen koptuğu görülüyor. Bir videoda, uçağın yere çarpmadan önce geniş bir parçanın havada ayrıldığı ve yere düştüğü anlaşılıyor. Bunun kuyruk ya da kargo bölümünden kopan bir parça olabileceği değerlendirilirken, bir başka görüntüde kuyruk kısmının ana gövdeden bağımsız şekilde düştüğü izleniyor. Kuyruk bölümü gövdeden uzak bir noktada bulunurken, ana gövde kısa süre sonra yere çarptı.

KUYRUK KOPUNCA UÇAK KONTROLDEN ÇIKTI

Kazadan hemen sonra çekildiği düşünülen fotoğraflarda da kuyruk kısmının ayrı bir bölgede yer aldığı, ana gövdenin ise çarpmanın etkisiyle tamamen yandığı görülüyor. Uçağın burun bölümüne ilişkin görüntü ise henüz bulunmuyor.

İncelemede, uçağın önce kuyruk kısmının gövdeden ayrıldığı, ardından burun bölümünün koptuğu ihtimali üzerinde duruluyor. Uzmanlar, kazayı gösteren videonun yalnızca sürecin bir bölümünü yansıttığını, olayın başlangıcına dair görüntü olmadığını belirtiyor. Kuyruğun ilk kopan parça olması durumunda, uçağın kontrol edilemez hale geldiği ve bu durumun burun kısmının da ayrılmasına yol açmış olabileceği ifade ediliyor.

İŞTE ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ

Milli Savunma Bakanlığı günün erken saatlerinde 20 personelin kimliklerini açıkladı ve askerlerin ailelerine haber ulaştırıldı. Şehitlerin isimleri şöyle: