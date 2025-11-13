20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan–Azerbaycan sınırında düştü. Kazada 20 askerimiz şehit oldu. Uçağın karakutusu Türkiye'ye getirildi ve kazanın nedenine ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor. Öte yandan kazaya ilişkin tespitlerde kuyruğun ilk kopan parça olduğu belirlendi. Bunun nedeni araştırılıyor.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, önceki gün Gürcistan– Azerbaycan sınırında düştü. Kazada 20 asker şehit oldu. Kayıp bir askerin bulunması için çalışmalar sürerken, uçağın karakutusu Türkiye'ye getirildi.
GİZEMİ KARAKUTU ÇÖZECEK
Enkaz bölgesindeki çalışmalar devam ederken, ekipler kaza kırım incelemelerinde kritik önem taşıyan karakutuyu çıkardı. Karakutuda, uçak içi telsiz konuşmaları ve sistem kayıtları yer alıyor. Bu verilerin kazanın nedenine ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor. Öte yandan, enkazdan toplanan parçaların ön inceleme için Kayseri'deki askeri üste değerlendirileceği öğrenildi.
İLK KOPAN PARÇA KUYRUK KISMI OLDU
Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Korgeneral Yaşar Kadıoğlu'nun başkanlık ettiği inceleme ekibi, A400M "Koca Yusuf" uçağı ile Gürcistan'a giderek bölgede çalışma başlattı. Arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri dün saat 06.30 itibarıyla faaliyetlerine başladı. İlk tespitlere göre kazada uçağın kuyruk kısmının ilk kopan parça olduğu belirlendi. Bu durumun nedenleri araştırılıyor. Ön inceleme raporunun kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. İncelemenin bu aşamasında, uçağın teknik bir sorun yaşayıp yaşamadığı üzerinde duruluyor.
GÖRÜNTÜLERDE BURUN VE KUYRUK BÖLÜMLERİNİN KOPTUĞU GÖRÜLÜYOR
Kazaya ilişkin bölgede çekilen görüntülerde, uçağın burun ve kuyruk kısımlarının tamamen koptuğu görülüyor. Bir videoda, uçağın yere çarpmadan önce geniş bir parçanın havada ayrıldığı ve yere düştüğü anlaşılıyor. Bunun kuyruk ya da kargo bölümünden kopan bir parça olabileceği değerlendirilirken, bir başka görüntüde kuyruk kısmının ana gövdeden bağımsız şekilde düştüğü izleniyor. Kuyruk bölümü gövdeden uzak bir noktada bulunurken, ana gövde kısa süre sonra yere çarptı.
KUYRUK KOPUNCA UÇAK KONTROLDEN ÇIKTI
Kazadan hemen sonra çekildiği düşünülen fotoğraflarda da kuyruk kısmının ayrı bir bölgede yer aldığı, ana gövdenin ise çarpmanın etkisiyle tamamen yandığı görülüyor. Uçağın burun bölümüne ilişkin görüntü ise henüz bulunmuyor.
İncelemede, uçağın önce kuyruk kısmının gövdeden ayrıldığı, ardından burun bölümünün koptuğu ihtimali üzerinde duruluyor. Uzmanlar, kazayı gösteren videonun yalnızca sürecin bir bölümünü yansıttığını, olayın başlangıcına dair görüntü olmadığını belirtiyor. Kuyruğun ilk kopan parça olması durumunda, uçağın kontrol edilemez hale geldiği ve bu durumun burun kısmının da ayrılmasına yol açmış olabileceği ifade ediliyor.
İŞTE ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ
Milli Savunma Bakanlığı günün erken saatlerinde 20 personelin kimliklerini açıkladı ve askerlerin ailelerine haber ulaştırıldı. Şehitlerin isimleri şöyle:
- Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz
- Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
- Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
- Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
- Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
- Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
- Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci
- Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın