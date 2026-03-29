Vincenzo Montella'ya baskı yapılıyor iddiası: Bu 3 oyuncuyu oynatma

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, adını finale yazdırdı.

KOSOVA İLE FİNAL MAÇI

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası biletini alabilmek adına Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, teknik direktör Vincenzo Montella takımı bu kritik karşılaşmaya hazırlıyor.

MONTELLA'YA KADRO BASKISI

Özellikle kadro tercihleri nedeniyle eleştirilen Montella'ya bazı futbolcuları ilk 11'de oynatmaması yönünde yoğun baskı yapıldığı öne sürüldü. Montella'ya Kosova maçında Samet Akaydin, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na görev vermemesi konusunda uyarıların yapıldığı dile getiriliyor.

TFF'DEN MONTELLA'YA TAM YETKİ

Ancak Vincenzo Montella'nın gelen uyarı ve baskıları umursamadığı, TFF'den de gelen tam yetkiyle birlikte Kosova maçının ilk 11'ini belirleyeceği ifade edildi.