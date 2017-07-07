Dünya Liderleri G20 Zirvesi'nde 'Ticareti Serbestleştirme'yi Ele Alacak

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği Hamburg'taki G20 Zirvesi'nde "İstikrarın korunması, sürdürebilirliğin geliştirilmesi ve sorumluluk almak" gibi 3 ana başlık altında, dünyanın büyük ekonomilerinin liderleri ağırlanacak. Dünyanın dikkatle takip edeceği zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme gündeminin ise, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projeleri olacağı aktarıldı.

LİDERLERİN 12'NCİ BULUŞMASI

Dünya ekonomisinin yüzde 85'ini, dünya ticaretinin de yaklaşık yüzde 75'ini gerçekleştiren G20'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin liderleri, Hamburg Zirvesi'nde 12'nci kez bir araya gelerek, serbest ticaret, finans piyasalarının denetlenmesi, terörizm, göç ve iltica konularına odaklanmaları ve yeni taahhütlerde bulunmaları bekleniyor. ABD Başkanı Trump'ın bu yılın nisan ayında ABD'nin serbest ticaret anlaşmaları ve etkileri için 180 gün içinde hazırlanması talimatı verdiği raporun içeriğinin de zirvedeki önemli konulardan olacak.

AFRİKA İLE İŞBİRLİKLERİ MASADA

Hamburg'daki zirvenin öncelikleri arasında ekonomik direncin artırılması, sürekliliğin geliştirilmesi, sorumluluğun alınması, iklim, enerji, uluslararası vergi iş birliği, küresel sağlık, tarım ve gıda güvenliği, yolsuzlukla mücadele, dijitalleşme, işsizlik, terörizmle mücadele ve kadınların ekonomik alanda güçlendirilmesi de bulunuyor. Zengin yer altı kaynaklarına ve geniş tarım arazilerine sahip Afrika ile ekonomik ve siyasi iş birliklerini güçlendirmek isteyen G20 ülkeleri, Almanya'daki zirvede bu kıtada özellikle altyapı ve enerji alanlarındaki özel yatırım fırsatlarını da masaya yatıracak. Türkiye'nin Afrika kıtası ile stratejik ve ticari iş birliğini artırma çabası göz önünde bulundurulursa, G20'deki Afrika konusunun olumlu geçmesi öngörülüyor.

İSTİHDAM POLİTİKALARI ELE ALINACAK

G20'de kapsayıcı küreselleşmenin gündemdeki yerini koruyacağını belirten uzmanlar, ticaret ile finans sistemindeki regülasyonların da üst sırasındaki konulardan olduğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre, Zirve'nin ekonomik anlamda bir diğer başı çekecek konusu ise istihdam politikaları ve işsizlikle mücadele olacak. G20 ülkelerinin son açıklanan işsizlik verilerine göre, en düşük işsizlik oranı yüzde 2.8 ile Japonya'ya aitken, bu ülkeyi yüzde 3.5 ile Meksika, yüzde 3.6 ile Güney Kore ve yüzde 3.9 ile Almanya izliyor.

IMF'DEN UYARI

IMF, Hamburg'taki söz konusu G20 Liderler Zirvesi öncesinde "Küresel Beklentiler ve Politika Zorlukları" başlıklı raporunu yayımladı. "Politika zorluğu, güçlü, sürdürülebilir ve herkesin faydalandığı dengeli bir büyümeyi garanti altına almak" ifadesine verilen raporda, bu konuda G20 ülkelerine büyük görev düştüğü vurgulandı. Raporda, küresel büyümenin ivmesini korumasına karşın korumacı politikalar, uluslararası işbirliğini bozan girişimler ve artan finansal kırılganlıkların dünya için risk oluşturduğu vurgulandı.

ALMANYA'DAN 3 ÜLKEYE DAVET

G20'de; Türkiye, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Rusya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve AB temsil ediliyor. İspanya'nın kalıcı konuk olarak katıldığı Zirve'ye, Almanya dönem başkanı olarak Norveç, Hollanda ve Singapur'u davet etti.

9 MADDEDE G20 ZİRVESİ

Dünya ekonomisi, ticaret ve finans piyasaları

G20 ajandasının ilk sırasında dünya ekonomisinin ve finans piyasalarının istikrara kavuşturulması yer alıyor. Finans piyasalarının denetlenip düzenlenmesiyle ilgili tartışmalarda ABD ile görüş ayrılığı çıkabileceği belirtiliyor. Başkan Donald Trump regülasyona sıcak bakmadığını söylemiş ve göreve başladıktan hemen sonra düzenleyici kuralların gevşetilmesine karar vermişti. G20 zirvesinde ise devlet ve hükümet başkanlarına himayeciliğe karşı olunduğu anlatılacak.

İklimin korunması

Zirvede, 2015 yılında Paris'te imzalanan iklim anlaşmasının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi de ele alınacak. İhtimaller arasında ABD dışındaki bütün katılımcıların iklim anlaşmasına bağlılıklarını vurgulayıp ABD'yi izole etmeleri de bulunuyor. Kapanış bildirisinde Paris antlaşmasına atıfta bulunulmaksızın iklimin korunmasının ne kadar önemli olduğunun vurgulanması da mümkün.

İltica ve göç

Mülteci politikasında da görüş birliğine varmak zor olacak. İtalya'daki G7 Zirvesi'nde ABD "düzenli göç" anlaşmasına varılmasına karşı çıkmıştı. Washington yönetimi ulusal sınırların güvenliğini ön plana çıkarmıştı. G20 Zirvesi'nde ise göç ile mücadelede ve mültecilerin korunmasında daha sıkı uluslararası işbirliği yapılmasının kararlaştırılması umuluyor.

Kalkınma yardımları ve beslenme

G20 zirvesinin gündeminde Birleşmiş Milletler'in 2030 Ajandası adı altında topladığı sürdürülebilir kalkınma hedefleri de yer alıyor. Çin'in dönem başkanı olduğu 2016 yılındaki G20 zirvesinde onaylanan eylem planının somutlaştırılmasına çalışılacak. Tarım, beslenme güvenliği ve suyun tutumlu kullanılması da öncelikli konular arasında yer alacak.

Sağlık

G20 buluşmasında sağlık sistemlerinin geliştirilmesi de ele alınacak. Özelikle Ebola ve diğer salgın hastalıklarla mücadeleye ağırlık verilmesi amaçlanıyor. Giderek artan antibiyotiğe dirençli mikroplar da gündem maddeleri arasında.

Terör finansmanı, para aklama ve yolsuzlukla mücadele

Şirket, vakıf ve tröstlerin maddi varlık yapısına şeffaflık kazandırılması ile terör finansmanını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin arttırılması ve G20'nin ana hatlarıyla hazırladığı yolsuzlukla mücadele önlemlerinin gözden geçirilmesi de Hamburg'daki G20 Zirvesi'nin konu başlıkları arasında yer alacak.

Dijitalleşme

Sanayi 4.0 devrine girilirken dijitalleşme ekonomik büyümenin ve sosyal gelişmenin itici gücü olarak tanımlanıyor. Dijital altyapının genişletilmesi, normlar, tüketicinin korunması, kişisel verilerin gizliliği, bilişim güvenliği ve enformasyon akışı da G20'nin ajandasındaki önemli konular.

Kadınlar

G20, kadınların ekonomik hayata katılımının arttırılmasını kararlaştırmıştı. Öncelikle kadınların çalışma hayatına atılmasının teşvik edilmesi öngörülüyor. Zirvedeki bir diğer amaç ise kadınların nitelikli işlere kazandırılması ile kalkınma halindeki ülkelerde yaşayan kadınların enformasyon ve komünikasyon teknolojilerine erişiminin kolaylaştırılması olarak konumlandı.

İstihdam

G20'nin 2017 yılı istihdam politikası öncelikleri arasında çalışan kadın sayısının arttırılmasının yanı sıra göçmenlerin milli istihdam piyasasına intibakları ve dijitalleşmenin iş ve çalışma piyasası üzerindeki etkileri bulunuyor. Küresel ticaret zincirinde çalışma, sosyal güvenlik ve çevre standartlarına uyulması da G20'nin üzerinde önemle durduğu konular arasında sayılabilir. (Yeni Şafak)