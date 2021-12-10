Dünya insan hakları günü kutlama mesajları ve sözleri nelerdir?

Bildirge, tarihteki en ağır ve zor olan insan hakları ihlallerinin yaşandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, her bir bireyin özgür, eşit ve onurlu bir şekilde yaşamasına dayanmaktadır. Aynı zamanda devletlerin uluslararası bir belge etrafında bir araya gelmesiyle mümkün olacağı fikrine dayanmaktadır. Yaşama hakkımız başta olmak üzere tüm haklarımıza insan onuruna yaraşır bir şekilde erişmemizi hedeflemiş oluruz. Hangi insan hakları günü mesajlarını paylaşacaksınız? 10 Aralık dünya insan hakları günü mesajları ve sözleri nelerdir? Bütün bilgiler haberimizdedir…

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

Dünya insan hakları günü mesajlarını, sevdiklerinizle, aile, dost ve iş arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz güzel ve anlamlı mesajları sizler için derledik. Yakın çevrenizle dünya insan hakları günü mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda,

aralarından seçeceğiniz bu anlamlı mesajları sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşım yaparak farkındalığınızı göstermiş olursunuz.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan hakları günü kutlu olsun.

İnsan hakları her gün hepimiz için geçerlidir. Gün, bugündür.

Paylaşılan insanlığımız bu evrensel değerlere dayanmaktadır.

Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

İnsan köle doğmaz, köle yapılır

Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışı.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. -Atatürk-

Bütün insanlar özgür ve eşit doğarlar.

Milli kinlerin üstünde, insanlık muhabbeti vardır.

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

10 Aralık dünya insan hakları günü mesajlarınızı yakın dostlarınızla paylaşmanız için en güzel ve en anlamlı mesajları buradan seçip paylaşabilirsiniz. 10 Aralık İnsan Hakları Günü ilgili söylenmiş en güzel sözleri sizler için topladık. Bu özel günde insan hakları adına söylenmiş en güzel sözleri sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. İşte, en güzel 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları:

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir

İnsan, insanın efendisi olamaz.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

İnsan köle doğmaz, köle yapılır

Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışı.

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir

İnsan, insanın efendisi olamaz.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek mutluluktur.

İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ SÖZLER

Dünya insan hakları ile ilgili en anlamlı ve güzel sözleri arkadaşlarınızla, aile çevrenizle bu sözlerle kutlayabilirsiniz. Sevdiklerinizle bu anlamlı günü bu sözlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya platformlarında bu sözleri paylaşarak farkındalığınızı ortaya koymuş olursunuz.

İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. -Socrates-

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. -Montesquieu-

İnsan her zaman kahraman olamaz ama her zaman insan olabilir. -Bacon-

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. -Montesquieu-

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. -Konfüçyus-

İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. -F.W.Warrar-

Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir. -D. Webster-

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. -Milton-

İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. -Cenap Şahabettin-

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. -Milton-

Adil olmayan millet hür de olmaz. -E.D.Sieys-

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. -Atatürk-

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ MADDELERİ

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin organik yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlükçü, adalet ve barışın temeli olduğunu bildirgede, insan haklarını göz ardı etmenin ve hor görmenin vurgusu yapılıyor.

Ayrıca, insanlığın vicdanında infial uyandıran barbarca ve kötü eylemlere yol açtığını ve insanların korku ve yoksulluktan kurtulması, konuşma ve inanma özgürlüğüne sahip olacağı bir dünyanın ortaya çıkmasını ümid ediliyor. Bunun yanı sıra, insanların en yüksek özlemi olarak ilan edilmiş bulunduğunu, insanın zorbalık ve baskıya karşı son çare olarak baş kaldırmak zorunda kalmaması için insan hakları bildirgesi yayınlanmıştır. İnsan haklarının hukukun egemenliği ile korunmasının önemli olduğuna vurgu yapılır.

İşte, insan hakları evrensel bildirgesi maddeleri:

Madde 1: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2: a) Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.

b)Ayrıca, bağımsız, vesayet altında ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliği başka yollardan sınırlanmış bir ülke olsun ya da olmasın, bir kişinin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin siyasal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne dayanarak hiçbir ayrım yapılamaz.

Madde 3:Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.

Madde 4:Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır.

Madde 5: Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz.

Madde 6: Herkesin, nerede olursa olsun, yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkı vardır.

Madde 7:Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes, bu Bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa ve ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit korunma hakkına sahiptir.

Madde 8: Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını ihlal eden eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yolundan yararlanma hakkı vardır.

Madde 9: Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Madde 10: Herkesin, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine herhangi bir suç isnadında bağımsız ve yansız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, hakça ve kamuya açık olarak yargılanmaya hakkı vardır.

Madde 11: a)Kendisine cezai bir suç yüklenen herkesin, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı, kamuya açık bir yargılanma sonucunda suçluluğu yasaya göre kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılma hakkı vardır.

b)Hiç kimse, işlendiği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan herhangi bir fiil yapmak ya da yapmamaktan dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye, suçun işlendiği sırada yasalarda öngörülen cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Madde 12: Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, evine ya da yazışmasına keyfi olarak karışılamaz, onuruna ve adına saldırılamaz. Herkesin, bu gibi müdahale ya da saldırılara karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır.

Madde 13: a) Herkesin, her Devletin sınırları içinde seyahat ve oturma özgürlüğüne hakkı vardır.

b) Herkes, kendi ülkesi de dahil, herhangi bir ülkeden ayrılma ve o ülkeye dönme hakkına sahiptir.

Madde 14:a) Herkesin, sürekli baskı altında tutulduğunda, başka ülkelere sığınma ve kabul edilme hakkı vardır.

b) Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan kaynaklanan ya da Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı fiillerden kaynaklanan kovuşturma durumunda, bu hak ileri sürülemez.

Madde 15: a)Herkesin bir ülkenin yurttaşı olmaya hakkı vardır.

b) Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan yoksun bırakılamaz, kimsenin uyrukluğunu değiştirme hakkı yadsınamaz.

Madde 16: a) Yetişkin erkeklerle kadınların, ırk, uyrukluk ya da din bakımından herhangi bir sınırlama yapılmaksızın, evlenmeye ve bir aile kurmaya hakkı vardır. Evlenmede, evlilikte ve evliliğin bozulmasında hakları eşittir.

b)Evlilik, ancak evlenmeye niyetlenen eşlerin özgür ve tam oluruyla yapılır.

c)Aile, toplumun doğal ve temel birimidir; toplum ve Devlet tarafından korunur.

Madde 17: a) Herkesin, tek başına ya da başkalarıyla ortaklık içinde, mülkiyet hakkı vardır.

b)Kimse mülkiyetinden keyfi olarak yoksun bırakılamaz.

Madde 18: Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, din veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve uyma yoluyla açıklama serbestliğini de kapsar.

Madde 19: Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, müdahale olmaksızın kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma serbestliğini de kapsar.

Madde 20: a) Herkes, barış içinde toplanma ve örgütlenme hakkına sahiptir.

b)Hiç kimse, bir örgüte üye olmaya zorlanamaz.

Madde 21: a) Herkes, doğrudan ya da serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.

b) Herkesin, ülkesinde kamu hizmetlerinden eşit yararlanma hakkı vardır.

c) Halk iradesi, hükümet otoritesinin temelini oluşturmalıdır; bu irade, genel ve eşit oy hakkı ile gizli ve serbest oylama yoluyla, belirli aralıklarla yapılan dürüst seçimlerle belirtilir.

Madde 22: Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, toplumsal güvenliğe hakkı vardır; ulusal çabalarla, uluslararası işbirliği yoluyla ve her Devletin örgütlenme ve kaynaklarına göre herkes insan onuru ve kişiliğin özgür gelişmesi bakımından vazgeçilmez olan ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.

Madde 23: a)Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

b)Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

c) Çalışan herkesin, kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak düzeyde, adil ve elverişli ücretlendirilmeye hakkı vardır; bu, gerekirse, başka toplumsal korunma yollarıyla desteklenmelidir.

d) Herkesin, çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır.

Madde 24: Herkesin, dinlenme ve boş zamana hakkı vardır; bu, iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve belirli aralıklarla ücretli tatil yapma hakkını da kapsar.

Madde 25: a)Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartlarına hakkı vardır; bu hak, beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kendi denetiminin dışındaki koşullardan kaynaklanan başka geçimini sağlayamama durumlarında güvenlik hakkını da kapsar.

b)Anne ve çocukların özel bakım ve yardıma hakları vardır. Tüm çocuklar, evlilik içi ya da dışı doğmuş olmalarına bakılmaksızın, aynı toplumsal korumadan yararlanır.

Madde 26: a)Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel öğrenim aşamalarında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yüksek öğrenim, yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır.

b)Eğitim, insan kişiliğinin tam geliştirilmesine, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu yerleştirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki etkinliklerini güçlendirmelidir.

c) Ana-babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikli hak sahibidir.

Madde 27: a)Herkes, topluluğun kültürel yaşamına özgürce katılma, sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak onun yararlarını paylaşma hakkına sahiptir.

b)Herkesin kendi yaratısı olan bilim, yazın ve sanat ürünlerinden doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.

Madde 28: Herkesin bu Bildirgede ileri sürülen hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşebileceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

Madde 29: a)Herkesin, kişiliğinin özgürce ve tam gelişmesine olanak sağlayan tek ortam olan topluluğuna karşı ödevleri vardır.

b)Herkes, hak ve özgürlüklerini kullanırken, ancak başkalarının hak ve özgürlüklerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ile demokratik bir toplumdaki ahlak, kamu düzeni ve genel refahın adil gereklerinin karşılanması amacıyla, yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı olabilir.

c) Bu hak ve özgürlükler, hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30: Bu Bildirgenin hiçbir hükmü, herhangi bir Devlet, grup ya da kişiye, burada belirtilen hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan herhangi bir etkinlikte ve eylemde bulunma hakkı verecek şekilde yorumlanamaz.

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