DSÖ yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi - Haberler
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DSÖ yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Güncel
DSÖ yeni koronavirüs varyantına

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen ve daha yüksek bulaşma riski taşıyan yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi. Yeni varyanta adını veren Omikron, Yunan alfabesinin onbeşinci harfi olarak biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü yeni ortaya çıkan ve "ağır mutasyona uğramış" bir Covid-19 varyantını tartışmak için özel bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Omicron adı verilen yeni varyantın yapılan ön bulgulara göre daha yüksek bulaşma riski taşıdığı belirtildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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