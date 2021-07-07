Domain piyasasını karıştıran vurgun: 39 bin hesap tehlikede

- Domain piyasasını karıştıran vurgun: 39 bin hesap tehlikede Microsoft'tan ücretsiz aldıkları domainleri para karşılığında satan şirket ortadan kayboldu Türkiye'de yaklaşık 39 bin internet sitesinin alan adının kayıtlı olduğu internet ve telekomünikasyon hizmetleri veren firma ortadan kayboldu.

- Domain piyasasını karıştıran vurgun: 39 bin hesap tehlikede

Microsoft'tan ücretsiz aldıkları domainleri para karşılığında satan şirket ortadan kayboldu

KASTAMONU - Türkiye'de yaklaşık 39 bin internet sitesinin alan adının kayıtlı olduğu internet ve telekomünikasyon hizmetleri veren firma ortadan kayboldu. Firmanın, Microsoft'un kurmuş olduğu Azure platformunda deneme hesabı açarak ücretsiz elde ettiği domainleri uygun fiyatlara sattığı ortaya çıktı. Olayın patlak vermesi üzerine firma yetkilileri ortadan kaybolurken, çok sayıda internet sitesinin hesabına şu anda ulaşılamadığı öğrenildi.

Türkiye'de binlerce insanın ucuz fiyatlarından dolayı alan (domain) kaydında kullandığı TeknoClouds isimli firmaya ulaşılamadığı iddia edildi. Yaklaşık 39 bin internet sitesinin alan adının kayıtlı olduğu domainlere ulaşılamazken, ücreti peşin ödenen birçok alan adının da askıya alındığı görüldü. TeknoClouds firmasının, Microsoft'un kurmuş olduğu Azure platformunda normal fiyatı 8-10 dolar olan domainleri deneme hesabı açarak ücretsiz elde ettiği ve bu alan adlarını 4 dolar gibi bir rakamdan sattığı öğrenildi. Uygun fiyat sayesinde birçok kullanıcının ilgisini çeken firmaya yaklaşık 39 bin alan adını sistemlerinde tuttuğu öne sürüldü.

Konu hakkında firmadan herhangi bir açıklama ya da sorun üzerine çözüm üretilmemişken, firmanın internet sitesindeki destek sistemi ve canlı destek seçeneklerinin de kaldırıldığı ortaya çıktı. Ayrıca firmanın e-postalara ve telefonlara cevap vermediği görüldü. Yaşanan sorunun ardından TeknoClouds firmasının sosyal medya hesaplarına da ulaşım sağlanamıyor.

Firmanın birçok mağdurları, internette büyük forum sitelerinde şikayetlerini dile getirerek, haklarını aramaya çalıştığı görülürken, firmanın kendisini şikayet eden müşterilerin hesaplarını da sildiği iddia edildi.

Öte yandan TeknoClouds müşterisi olan bazı kullanıcılar ise firmanın bulunduğu adrese gittiklerini fakat firmanın 2 ay önce adresten taşındığını öne sürdü.

"30 binden fazla domainin bulunduğu firmaya ulaşım sağlayamıyoruz"

Yazılım uzmanı olan ve web siteleri tasarlayan Volkan Ateş, "Bildiğiniz üzere pandemi ile birlikte internet sitelerine talepler çok fazla arttı. Bununla birlikte alan adı sektörü de bu talepler neticesinde canlandı. Daha önceden farklı firmalardan alan adları satın almıştım. Fakat benimde satın almış olduğum alan adlarıyla birlikte 30 binden fazla alan adını barındıran firma artık domainlerimize erişemediğimiz bizlere bildirdi" dedi.

"3 Temmuz itibariyle alan adlarıma erişimi kaybettim"

3 Temmuz Cumartesi günü itibariyle sahibi olduğu alan adlarına erişimi kaybettiğini söyleyen Volkan Ateş, "Bu zamana kadar bu şirket üzerinden almış olduğumuz domainlerde hiçbir sıkıntı yaşamamıştım. Fakat 3 Temmuz itibariyle alan adlarıma erişimi kaybettim. Benimle birlikte binlerce insanda aynı sorunu ve durumu yaşıyor. Olayın ilk ortaya çıkmasıyla birlikte firmayı bu konuyu sorduğumuzda 'uğraştıklarını, uluslararası hukuka başvurduklarını ve çözmeye çalıştıklarından' bahsetmişlerdi. Fakat pandemi ile birlikte bilindiği üzere insanlar artık e-ticaret sitelerine yöneldiği için bir sitenin bir gün dahi kapalı kalması binlerce zarara neden oluyor" diye konuştu.

"Firma adresinde yok, ayrıca telefonlarına dahi ulaşılamıyor"

Firmanın şu anda adresinde olmadığını ve sosyal medya ile telefonlarına da ulaşım sağlanamadığını belirten Ateş, "İlk başlarda şirkete ulaşmaya çalıştığımızda teknik destek olarak cevap vermeye çalışıyorlardı. Fakat artık sitelerinden destek sistemini kaldırdılar. Sitelerine koydukları telefonlara da şu anda ulaşılamıyor. Bu firma Ticaret Bakanlığına kayıtlı bir firma olması gerekiyor satış yapabilmesi için. Kendilerinin bildirdikleri adreslerde de şu anda bulunmuyorlar. Adreslerinin taşındığını söylüyorlar. Taşındıkları adrese de polis eşliğinde gitmeye çalışan mağdurlar da oranın da kapalı olduğu gördüler. Şu anda söz konusu şirket sosyal medya hesaplarını pasif hale getirdi. Şirkete sosyal medya üzerinden de ulaşılamıyor. Bilindiği üzere haber siteleri, e-ticaret siteleri gibi çok sayıda platform internette barınıyor. İnternette barına bu internet sitelerine erişilmemesi çoğu insanı mağdur etti" şeklinde konuştu.

"Mağdur olan insanlar forumlarda çözüm arıyor"

Mağdur olan binlerce insanın forumlarda çözüm aradığını vurgulayan Ateş, "Bu şirketten aldığımız alan adlarının ücretlerini firmaya peşin olarak ödüyoruz. Domain yenileme ücretleri yıllık olarak peşin ödeniyor. Fakat ücretini ödediğimiz internet sitelerinin alan adlarına şu anda erişim sağlayamıyoruz. İnternetteki forumlarda benim gibi mağdur olan arkadaşlarla iletişime geçtiğimiz zaman şu anda alan adlarının parası ne ise tekrar bunun ödeyerek geri almaya çalışıyorlar. Aslında ücretsiz bir şekilde bu alan adları mağdur olan insanlara teslim edilmesi gerekirken, insanlar para bile vermeyi artık göze aldı" ifadelerini kullandı.

"Domainlerin büyük bir kısmı kayıp ve sitelere erişim sağlayamıyoruz"

Domainlerin büyük bir kısmının kayıp olduğunu ve sitelere de erişim sağlayamadıklarına dikkat çeken Ateş, şöyle konuştu: "Ortalama vergiler dahil 100 liraya mal olan bu alan adlarının birçoğuna erişim sağlanamıyor. Sistem tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin bünyesinde 30 binden fazla alan adının bulunduğu söyleniyor. Bu domainlerin büyük bir kısmı kayıp ve sitelere erişim sağlayamıyoruz. ABD'de 1998 yılında kurulan bir şirket var. Bu şirketin ismi ICANN oluyor. Bu şirket internetteki .com, .org. .net gibi domainlerin hesabını tutuyor. Bütün şirketler bu firmaya bağlı oluyor. Bizlerde bu firma ile iletişime geçtiğimizde kendilerinin şu anda hiçbir şey yapamayacaklarını ve kayıtlı kuruluşun harekete geçmesi gerektiğini söylediler. Şu anda ben, kendime ait olan 12 adet internet siteme erişim sağlayamıyorum.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu