Doğum günü paylaşımı yapan Seray Sever, üzücü haberi verdi! Sevenlerinden babası için dua istedi

İkiz bebeklerini kucağına almak için sabırsızlanan Seray Sever doğum gününü eşi ve yakınlarıyla evde kutladı. Sever sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir üzücü haberi takipçilerine duyurdu.

"BABAMI BİZE BAĞIŞLA"

Ev haliyle pasta keserken verdiği pozlarını paylaşan Seray Sever babasının yoğun bakımda olduğunu söyleyerek sevenlerinden bir de dua istedi. Sever paylaşımına şu notu düştü: "Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için. Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul'da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik."

"İNSANLARIN YÜZÜ GÜLSÜN"

"Canım kocam ve ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."