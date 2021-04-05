Doğum Günü Mesajları 2021: Arkadaşa, Sevgiliye, Kısa, Anlamlı En Güzel Doğum Günü Mesajları
Doğum Günü Mesajları 2021 sayfamızdan en güzel doğum günü mesajlarını arkadaşa veya sevgiliye atacak tarzda bulabilirsiniz. Kısa, anlamlı, uzun doğum mesajlarını bulabilirsiniz. Doğum günü mesajları ve sözleri ile de hediyelere ayrı bir anlam katılabilir. Sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya, dayıya, amcaya eşe doğum günü mesajları ve iyi ki doğdun sözleri ve mesajları göndermek için ayrıntıları inceleyiniz.
Doğum Günü Mesajları 2021 yılında yine en çok araştırılan konular başında geliyor. Sizlerde sevdiklerinize, arkadaşa, anneye, babaya, dayıya, amcaya eşe doğum günü mesajları ve iyi ki doğdun sözleri veen güzel doğum günü mesajlarını bulabilirsiniz...
DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI 2021
Doğum günü mesajları önemli bir yer tutar. En güzel doğum günü için sevdiklerinize en güzel dileklerinizi iletebileceğiniz doğum günü mesajı seçeneklerine bu başlık altında yer verdik.
- Sen Allah'a dilenen dilek, göklere uzanan ellerimsin. Sen gözümden süzülen yaş, tek düşüncem, hasretimsin. Sen yaşadığım ömür, en güzel günlerimsin. Doğum günün kutlu olsun biriciğim…
- Gönlümün meclisinde herkes konuşsun istemem, kimse müdahale etmesin aşka… Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yoktur senden başka… Doğum günün kutlu olsun bir tanem…
- Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim… Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… Nice nice yıllara güzel melek…
- Doğduğun gün buIutIarı yırtarak, bir güneş gibi etrafına aydınIık saçarak girdin hayata. Hep sevgiyIe yaşa, nice yaşIara…
- EIini kaIbine koy, gözIerini kapat, ruhumu sana gönderiyorum. Birazdan öpüIeceksin, yeni yaşın kutIu oIsun.
- Benim şiirlerim çay kokar, düşlerim sade sen… Demlikte nefesin, bardakta gamzen. İyi ki doğdun hayatımın aşkı bir tanem. Mutlu yıllara…
- Kalbimi sana emanet etsem korur musun? Dilimin ucundaki cennet sevdamın sonundaki 'Ömrüm' olur musun? Sevgilim doğum günün kutlu olsun…
- Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sevdiğim doğum günün kutlu olsun.
- Bugün doğum günün oIduğu için farkIı ve özeI oIduğunu mu sanıyorsun sen? Oysa sen benim için sadece bugün değiI her gün farkIı ve özeIsin. İyi ki varsın.
- Senin sevginin yeri gönüIde hep özeIdir. Seni sevmek her şeyden güzeIdir. Nice insanIar gördüm ama senin varIığın bin insana bedeIdir. İyi ki doğdun.
- GeIeceğini oIuşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzeI, istekIerine uygun ve seni mutIu edecek şekiIde oImasını diIerim. Nice seneIer…
- Her doğan güneşte umutIanacağın yeni bir gün ve batan güneşte mutIuIuğuna mutIuIuk katacak yeni bir gece oIacak yeni bir yaş diIiyorum. İyi ki doğdun.
- SensizIik yok oImak kadar acı, sen nefes kadar gerekIi, canım kadar değerIisin, yokIuğun yağmura yazı yazmak kadar zor iyi ki doğdun her şeyim.
- RüyaIarın en güzeIini görürken AIIah'ın sana gönderdiği meIekIerin kanatIarı o kadar büyük oIsun ki, en masum anında biIe sana kimse zarar veremesin. İyi ki doğdun.
- Bu yaşında mutIuIukIarın en iyisini yaşar, başarının merdivenIerini rahatIıkIa çıkarsın ve umarım yüzün hep güIer, mutIuIuğunu hiç yitirmezsin. MutIu ve neşeIi oIman diIeğiyIe… Doğum günün kutIu oIsun!
- 160 kısa karaktere neIer sığdırabiIirim diye düşünüyorum ancak akIıma mutIu bir yaş ve sevgi doIu nice yıIIar diIemekten başka bir şey geImiyor. Seni seviyorum.
- Doğduğunda buIutIarı açarak, güneş gibi etrafına aydınIık saçarak girdin hayata. Hep sevgiyIe mutIu yaşa! Nice yaşIara doğum günün kutIu ve mutIu oIsun.
- Sesim güzeI oImadığı için sana bir doğum günü şarkısı söyIeyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyIe kısa bir mesaj çekiyorum. MutIu yıIIar!
- Hmmmm bu mesajı neden çekiyorum, unuttum, inan hiç hatırIamıyorum. Dur bakayım.. Dur dur buIdum doğum günün kutIu oIsun.
- Kısa bir mesaj oImaIı bu. Sana binIerce öpücük ve sevgi yoIIuyorum buradan.. BiI ki unutuImadın.. Doğum günün kutIu oIsun!
- DiIeğim bugün diIediğin tüm diIekIerin gerçek oIması. BeIki yanında değiIim ama biI ki kaIbimin en derin yerinde bugünü seninIe kutIuyorum. Nice yaşIara…
- Bugün bir yaşını daha doIdurmanın mutIuIuğunu yaşarken geIeceğin sana kaIbindeki tüm diIekIeri vermesini diIiyorum. Doğum günün kutIu oIsun.
- Pastanın etrafında sevdikIerin, kaIbinin etrafında sevgiIerin, senin etrafında hayaIIerin oIsun, doğum günün kutIu oIsun.
- SaatIerdir parIak bir fikir arıyorum sana hoş bir mesaj yoIIayabiImek, pırıI bir yasam diIeyebiImek için. Doğum günün kutIu oIsun!
- MutIuIuğun Türk enfIasyonu kadar yüksek, üzüntün memur maaşı kadar düşük, geIeceğin demirIedin keIi kadar parIak oIsun. Doğun günün kutIu oIsun
- Yasa… Sev… GüI… BunIar eksik oImasın yaşamında. Yasin kaç oIursa oIsun her şeyin en güzeIi seninIe oIsun. Nice mutIu, neşeIi ve yasam doIu yasIara…
- YıIIarın sormadığı, yoIIarın yortmadığı, dostIarın unutmadığı bir ömür için bu doğum günün bir başIangıç oIsun, yeni yaşın kutIu oIsun.
- Yeni yaşın diIediğin tüm güzeIIikIeri, bekIemediğin sürprizIerIe getirsin. MutIu yıIIar!
DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI ARKADAŞA
Arkadaşa Doğum günü mesajları önemli bir yer tutar. Arkadaşa en güzel doğum günü için en güzel dileklerinizi iletebileceğiniz doğum günü mesajı seçeneklerine bu başlık altında yer verdik.
- O masum yüzünde acı ve hüzün hiç olmasın, gözlerinde mutluluğun en parlak yıldızı parlasın, arkadaş eli elini hiç bırakmasın ne olur. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım.
- Gülmek senin tutkun olsun eğer bir gün ağlarsan o da sevinçten olsun bugünün dünden yarının da bugünden güzel olsun. Doğum günün kutlu olsun. Canım arkadaşım…
- Yaşın kaç olursa olsun her şeyin en güzeli seninle olsun. Nice mutlu neşeli ve yaşam dolu yaşlara…
- Sen gülerken yanındakilerde güler ama ağlarken yalnız ağlarsın onun için öyle bir ağaca yaslan ki asla yıkılmasın öyle bir dost edin ki seni asla bırakmasın. Doğum günün kutlu olsun dostum.
- Gerçek dost deniz kenarındaki çakıllara benzer. Önce tek tek toplarsın sonra birer birer denize atarsın! Ancak bazılarına atmaya kıyamazsın. İşte sen o atmaya kıyamadıklarımdansın. Mutlu ve güzel yıllara sevgili dostum.
- Her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı geleceğin sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.
- Yeni yaşında sağlık, mutluluk, huzur ve bereket hep seninle olsun canım arkadaşım. Yaş günü pastanın mumlarını üflerken dostluğumuzun da daim olmasını dilemeyi unutma!
- Dünyalar ayrı olsa bile gönüller bir olur. Sevgiler, arkadaşlıklar, aşklar yalan olsa bile dost gerçektir ve hiçbir zaman unutulmayandır. Doğum günün kutlu olsun.
- Yürek umutlara gebe olduğundan beri arkadaşlıklar ayrılıklara yenik düşmedi yüreğimiz darağacındayken bile ölüme koşup arkadaşımızı sevmeyi bildik. Mutlu nice yaşlara doğum günün kutlu olsun arkadaşım.
- Bugün hep gülümse ve her zaman gülümsemek için bir bahanen olsun. Evet, belki yıllar katmaz hayatına ama muhakkak hayat katar yıllarına. Biricik Dostum Doğum Günün Kutlu Olsun.
- Seninle daha evvel yaşadığımız gibi bundan sonra da İyi günde, kötü günde beraber olacağımızı sakın unutma. Yeni yaşına girerken bu mutlu günde geride bıraktığımız tüm güzel anıların hatırına hep sevinç ve huzur dolu olmanı dilerim. Yeni yaşın sana sağlık ve mutluluk getirsin, iyi ki doğdun arkadaşım.
- Dikkat! Bu mesaj sevgi neşe ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için yaşamın ve seni düşünen birinin olduğunun sevincini hisset ve mutlu ol! Bu mutluluğun her zaman sürsün. İyi ki doğdun. Nice mutlu yaşlara…
- Hayatımda tanıdığım en eşsiz insansın, seninle paylaştığımız anılar için her gün geçmişe teşekkür ediyorum. Nice mutlu yeni anılar yaşamak dileğiyle Doğum günün kutlu olsun ve iyi ki arkadaşımsın.
- Sen güldüğün de yanındakilerde seninle beraber gülerler fakat sen ağlarken yalnız başına oturup ağlarsın. Onun içinde öyle birine yaslanman gerek ki asla yıkılmamalı ve her derdinde, iyi de kötü de yanında olmalı. Biz seninle ne olursa olsun hep bir arada olmayı başardık. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım.
- Dostluğumuzun daha da artacağı ve iyi-kötü gelecek olan her günü beraber karşılayacağımız 365 gününü görmek için sabırsızlanıyorum. Mutlu yıllar dostum.
- Bazen coşku dolu, bazense hüsran içinde geçiyor ömür. Olsun! Arkanı döndüğünde seni sevenlerin yanında olduğunu bilmek kadar güzel ne var ki bu hayatta! Senin için bu anlamlı günde, her zaman olduğu gibi yanında olduğumu bilmeni istiyorum. Doğum günün kutlu ve mutlu olsun.
- Gelemedik ama seni de unutmadık! Doğum günün kutlu olsun, Tüm güzellikler seni bulsun Dostum! nice yıllara. Sağlık başarı, mutluluk, aşk seninle olsun, sende hep benimle ol arkadaşım! Doğum günün kutlu olsun.
- Aramızdaki gerçek dostluğun daha da pekişeceği iyi günde ve kötü günde yine beraber olacağımız gelecek 365 günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bu günler bittiğinde inşallah yine en sevdiğim arkadaşımın doğum gününü kutluyor olacağım. İyi ki doğdun sevgili arkadaşım.
- Gerçek bir dostluğa mesafeler hiç engel değildir. Her ne kadar bu mutlu gününde yanında olamasam da, kalbim ve aklımla her zaman senin yanındayım canım arkadaşım. İyi ki doğdun, doğum günü kutlu olsun.
- Riya ile paranın Kralı değiliz biz. Parçalanmış gönül hırkalarını yamar giyeriz biz. Arkadaşlarla ağlar arkadaşlarla güleriz biz. Canım arkadaşım nice mutlu yıllara.
- Beni en iyi anlayan, en iyi tanıyan ve her zor anımda yanımda olarak beni eksiksizce tamamlayan bir arkadaşım olduğun için, sana sonsuz kere teşekkürler dostum! Doğum günün kutlu olsun, musmutlu sağlıklı güzel yıllar seninle olsun.
DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI SEVGİLİYE
Sevgiliye doğum günü mesajları önemli bir yer tutar. Sevgiliye en güzel doğum günü için en güzel dileklerinizi iletebileceğiniz doğum günü mesajı seçeneklerine bu başlık altında yer verdik.
- "Sevgilim iyi ki doğdun. Birlikteliğimizde hayatıma getirdiğin her şey için sana teşekkür ederim. Yanından bir an bile ayrılmak istemiyorum. Bu mutluluğu seninle paylaşmak şimdi en güzel hayalim, seni çok seviyorum sevgilim. İyi ki doğdun.
- "Canım sevgilim, varlığınla hayatıma renk katıyorsun.
- Seninle bir ömür geçirmek ve her an seninle olmak bana en büyük hediye.
- "Hayatımda ne aradıysam bil ki sende buldum.
- "Sen hayata ne verirsen, hayat sana daha güzelini verirmiş.
- "Bu sabah güneş senin için doğdu.
- "Pastanın üzerindeki mumlar sönüyor olsa bile senin içindeki mutluluğun ve güzelliğin asla sönmesin. Ne zaman karanlıkta kalsan, ruhunun parlak ışığı yolunu aydınlatsın. Nice mutlu yılların olsun sevgilim, seni çok seviyorum."
- "Hadi gel tut elimi, sarılalım. Birlikte yine kahkahalara boğulalım. Benimle meydan oku her çıkmaza! Benimle uyu, benimle uyan, birlikte uyanalım nice yarınlara."
- "Seninle bir bütün olmuşum sanki. Sen bendesin, ben de sendeyim. Senle birlikte ben de yeniden doğdum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun sevgilim!"
- "Geçmişteki günlerini ileride gülerek hatırlayacağın, hayatında üzüntüden çok neşenin olacağı güzel bir yılın olsun sevgilim. İyi ki doğdun, güzel yaşlara ve günlere…"
- "Hayatın beklediğimden daha harika olabileceğini gösteren insan. Seni hayattaki her şeyden daha çok seviyorum. İyi ki doğdun!"
- "Seninle birlikte olmak boş bir defteri en güzel cümlelerle doldurmak gibi. Yüzümdeki tebessümlerin ve mutlu anlarımın en büyük sebebisin. İyi ki doğdun bebeğim, seni çok seviyorum."
- "Bu sabah güneş senin için doğdu. Bugün hep hayal kuruyorum, düşlerimde hep sen… Şimdi seninle birlikte, huzurla ve mutlulukla geçecek daha nice yıllarımızın hayalini kuruyorum. Bir tanem, doğum günün kutlu olsun."
- "Ruhumu ruhunda hissettiğim zaman, üzüntülerimi alıp onların yerine şimdiye kadar kimsenin yapamadığı o mutluluğu koymayı başardığın için teşekkür ederim. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun da hayatımın bir parçası oldun canım sevgilim. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum."
- "..ve ben bütün zamanımı ve bütün zamanımdan bin kat fazlasını ve daha da iyisi, dünya üzerinde var olan bütün zamanları senin için kullanmak istiyorum; seni düşünmek, senin içinde nefes almak için.", demiş Franz Kafka. İşte sen böyle seviyorum dünyam, hiç ayrılmayalım. Doğum günün kutlu olsun.