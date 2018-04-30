Doğu Ekspresi"Yle Anılara Yolculuk Yaptılar

CÜNEYT ÇELİK - Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'nde yaklaşık yarım asır önce bir kurbanlık keçiyi taşıyan Sivaslı Mustafa Karadağ, trenle yıllar sonra yolculuk yapan Karslı Hasan Cellat, şimdilerde konforlu bur hizmet sunan trendeki yolculuklarıyla eski günleri yad etti.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, bazı yolcularını geçmişe götürüyor. Yerli ve yabancı turistlerin de talebiyle seferlerini sürdüren Doğu Ekspresi, bazı yolcularının akıllarına yıllar önceki seferleri getiriyor.

Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi ile yolculuk 25 saatte tamamlanıyor. Ankara'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen Doğu Ekspresi, bin 310 kilometre yol aldıktan sonra Kars'a varıyor.

Yaklaşık 50 yıl önce Doğu Ekspresi ile memleketi Sivas'tan Ankara'ya yolculuk yapan Mustafa Karadağ da son zamanlarda kendinden söz ettiren ve ünü yurt dışına taşan aynı trenle yeniden yolculuk yapmanın keyfini yaşadı.

Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 yıl önce 5 yaşındayken dedesiyle trende yolculuk yaptığını söyledi.

Trenin köyüne yakın yerden geçtiğini anlatan Karadağ, "Bizim köy, Çetinkaya İstasyonu'na yakındı, o zamanlar kara taşımacılık ulaşım araçları çok olmadığı için tren daha cazip geliyordu. Çocuk yaşta köye gidip gelirken trene biniyorduk, o zaman trene binmek bizim için eğlenceydi." dedi.

Karadağ, küçükken yaptığı bir yolculuk anısını şöyle anlattı:

"Bir tren yolculuğunda babamın babası vefat etti, benim ve ağabeyimin köye gitmesi için haber geldi. O zaman telefonumuz yoktu, Ağabeyimle köye gitmek için evden çıktık, tren belirlenen saatte gelmemişti, Kangal-Çetinkaya arasında bir gün mahsur kaldık ama trende o kadar güzel sohbetler oluyordu ki o zaman sadece kompartıman sistemi vardı. O zaman herkes azıklarını çıkartıp birbirleriyle paylaştı."

"Yıllar sonra o istasyonları görünce çok hüzünlendim"

Küçükken bir tren yolculuğunda köyden Sivas'a bir kurbanlık keçi götürdüğünü anlatan Karadağ, "Bu tren ile çocukluğumda köyümüzden Sivas'a kurbanlık hayvan götürmüştüm. Yakın bir akrabamızın köyünden keçiyi aldık, oradan Sivas'a götürdük. Yıllar sonra o istasyonları görünce çok hüzünlendim." diye konuştu.

Karadağ, daha önce Sivas-Erzincan arasında, şimdi ise Ankara-Kars arasında trenle yolculuk yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"Eşim ve arkadaşlarıyla Ankara-Kars arasında yolculuk yaptık, çok güzel yolculuk oldu. 50 yıl önce insanlar trenlerle köylerinden, şehirlerinden, büyük şehirlere kışlıklarını götürüyorlardı ama şimdi öyle değil, trene nostalji, güzel vakit geçirmek ve geçmiş günleri yad etmek için bindik."

Geçmişte trenle yolculuklarda çektikleri sıkıntılara da değinen Mustafa Karadağ, "O zamanlar insanlar zor durumdaydı. Tren öyle süresinde, belirtilen zamanda gelemiyordu. Tren o dönemlerde temizlik, insanların ihtiyaçlarını karşılama konusunda bu kadar iyi durumda değildi. Şimdi fevkalade, inşallah daha iyi olur. Hızlı tren çalışmaları devam ediyor, hızlı trenin teknoloji ve kültürün yayılması ile doğu-batı arasındaki anlayış farkının giderilmesi açısından iyi olacağını düşünüyorum."

"Eşimin anılarına yolculuk etmek istedim"

Mustafa Karadağ'ın eşi Ayşe Karadağ ise sosyal medyada yapılan paylaşımları görünce bilet aldıklarını ifade ederek, "Eşimin anılarına yolculuk etmek istedim, sosyal medyada gezerken trenle gezilerin yapıldığını, odaların süslendiğini görünce çok etkilendim. Eşim yolculukla çocukluğuna gidecekti, ben de onunla bunu yaşamak istedim." dedi.

Tren yolculuğuna işaret eden Ayşe Karadağ, duygularını şöyle aktardı:

"Bu bölgeyi görmeyen, Ege kültürüyle büyüyen 4 arkadaşımızla yolculuk yapıyoruz. İzmir'den Ankara'ya uçakla gelip Doğu Ekspresi ile yolculuğa çıktık. Çok rahattı ilk defa yataklı trene biniyorum, görevliler çok ilgi gösterdi, çok güzel bir şey. Tren temiz, odalarda ihtiyaç olan her şey var ve bu beni çok şaşırttı, çok eğlendik odamızın duvarlarını süsledik. Kızım KKTC'de okuyor, ben bir video paylaştıktan sonra KKTC'den birçok kişi yolculuk yapmak istediğini söyledi."

"Doğu Ekspresi ile yolculuk vazgeçilmez bir sevdanın ateşiydi"

Doğu Ekspresi'nde anılarına yolculuk yapanlardan biri de Karslı Hasan Cellat.

Trenle yıllar sonra tekrar yolculuk yapan Hasan Cellat, 1970 ve 80'li yıllarda çocukluk ve gençlik dönemlerinin en güzel anıların yaşandığı yıllar olduğunu ifade ederek, "Doğu Ekspresi ile Erzurum'a, Sivas'a, Ankara'ya gitmek vazgeçilmez bir sevdanın ateşiydi." dedi.

Cellat, yolculuk sırasında köylerdeki tren istasyonları ve yolculuktaki manzaraları unutmadığını ifade ederek, "Manzaralar bizlere doyumsuz bir zevk yaşatırdı. Tabi o zamanlar Doğu Ekspresi ile seyahat etmeyi zorunlu görürdük. Çünkü karayolu ulaşımı otobüs sayısının az olması bizi tren ile yolculuğa sevk ederdi. Doğu Ekspresi'nin insanları taşıması, eşyaları taşıması, yük taşıması, sevdaları taşıması, hasretleri taşıması gerçekte zevk verirdi. Son 2 yıldır Doğu Ekspresi ile aynı hatıraları aynı heyecanı paylaşmak bizim yaşımızdaki insanlara büyük bir zevk veriyor. Yıllar sonra Doğu Ekspresi'yle yolculuk yapmak şimdilerde bize nostalji yaşatıyor." diye konuştu.