19.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:44

Uzun süredir ülke gündeminin birinci sırasında yer alan Doğa Koleji hakkında İTÜ Vakfı'ndan açıklama geldi. Doğa Koleji'nin alınması yönünde müzakerelerin olumlu devam ettiği belirtildi. Yaşanan gelişme sonrası Doğa Koleji'ni alan İTÜ Vakfı kimin? İTÜ Vakfı nedir? İTÜ Vakfı Okulları nerede gibi sorular akıllara geldi. İşte İTÜ Vakfı hakkında merak edilen sorular ve cevapları…

İTÜ VAKFI NEDİR?

İTÜ Vakfı İstanbul Teknik Üniversitesi'nin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla 1984 yılında kurulmuştur.

İTÜ Vakfı komiteleri:

Planlama ve Koordinasyon Komitesi

Geliştirme Merkez Komitesi

Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi

İTÜ Vakfı, 50 civarında kitabın basımını da yapmıştır. Ayrıca 3 ayda bir yayınlanan ve 1989 yılında yayın yaşamına başlayan bir dergisi de vardır.

İTÜ VAKFI KURULUŞU

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin güçlenmesi ve çağdaş düzeye ulaşması için maddi ve manevi katkılarda bulunmak temel amacıyla 4 Nisan 1984 tarihinde resmen kurulan ve Kasım 1986 da vergi muafiyeti kazanan İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren amaçlar doğrultusunda emin adımlar atmıştır. Vakıf Yönetimi, kuruluş aşamasındaki gelişme, kaynak sağlama ve yatırım felsefesini belirlerken; İTÜ mensup, öğrenci ve mezunlarına hizmet verecek iktisadi işletmelerin oluşturulmasını ve tüm yatırımların İTÜ kampüslerinde yapılmasını öncelikli hedefler olarak seçmiştir.

Bu çerçevede Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurularak, bunların hedeflenen kitleye hizmet vermeleri sağlanmış ve bu yolla kaynak yaratılmıştır. İTÜ Vakfı, Sosyal ve Kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda da; her yıl 500 öğrenciye karşılıksız burs ile başarılı öğrencilere, okullara, öğretmenlere ödül vermiş, 4000'in üzerinde İTÜ Mensup ve Mezunun üye olduğu Sosyal Klübü kurmuştur. 50 civarında kitap basarak öğrencilerin hizmetine sunulmuş, İTÜ Vakıf Dergisi 3 ayda bir, İTÜ Vakfı Haber bülteni ayda bir yayınlanarak mezunlarla iletişim sağlanmıştır. Ayrıca Bilim ve Teknoloji ödülleri ihdas edilmiş, İTÜ birimlerince düzenlenen bilimsel etkinliklere destek sağlanmıştır.

İTÜ VAKFI KURULUŞ AMAÇLARI

• Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak üzere bilim ve teknoloji alanında araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu yolda yapılanları desteklemek ve araştırma sonuçlarını yayınlamak.

• Mal ve hizmet üretiminde bulunan kuruluşlardan özellikle kamu kuruluşlarından gelen istekler üzerine veya doğrudan doğruya çeşitli üretim teknolojilerinde kaliteyi yükseltici, üretimi artırıcı ve maliyetini düşürücü işletme metodlarına ilişkin araştırmalar yapmak veya yaptırmak suretiyle ülke ekonomisinin gelişmesine yardımcı olmak.

• Kamu kurumları ve bilimsel kuruluşlarla ilişki kurmak suretiyle kamu hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek ve uygulamalarına yardımcı olmak.

• Başta İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri olmak üzere özellikle teknik alanda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında her türlü yardımda bulunmak.

• Teknik alan başta olmak üzere eğitim yapan tesisler, okullar kurmak ve kurslar açmak, üniversitede yabancı dilde eğitimi destekleyici ve yaygınlaştırıcı katkılarda bulunmak ve yabancı dil kursları açmak.

• Kültür, sağlık, spor, beslenme, konaklama, araştırma ve basım merkezleri gibi tesisler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak ve bu tesisleri çalıştırmak, işletmek.

İTÜ VAKFIGELİRLERİ NEREYE GİDİYOR?

İTÜ Vakfı, bu tesislerin işletilmesi ile sağladığı gelirleriniİTÜ Rektörlüğüne ve bağlı birimlerinekatkı, öğrencilere burs ve yurt imkanı olarak sunmakta; bu çerçevede her yıl ortalama 400 öğrenciye; karşılıksız eğitim bursu, barınma bursu,başarılı öğrencilere ve İTÜ'ye ön sırada giren öğrencilere ödüller vermektedir.

İTÜ VAKFI YÖNETİM KURULUMDA KİMLER VAR?

Prof. Dr. Mehmet KARACA (Rektör)/ Başkan

Yük. Müh. O. Naci ENDEM (Başkan Yrd.)

Yük. Müh. A. Ülkü ARIOĞLU (Başkan Yrd.)

Yük. Müh. Güner KOÇEL (Sayman Üye)

Prof. Dr. Tayfun KINDAP

Prof. Dr. Güven ÖNAL

Prof. Dr. Sinan Mert ŞENER

Prof. Dr. Eşref ADALI

Suat Necat ÖNEY

Genel Sekreter

Kenan ÇOLPAN

Genel Sekreter Yrd.

Kenan METE

İTÜ VAKFI BURS VE ÖDÜLLERİ

Burslar: İTÜ Vakfı, en önemli amaçlarından biri olarakİTÜ öğrencilerinden maddi olanakları kısıtlı olanların eğitim giderlerine katkı sağlamak üzere karşılıksız eğitim bursu vermektedir.Kuruluş yılından bugüne kadar27 bin civarında öğrenciye burs olanağı yaratılmış, 2017-2018 öğretim yılında600'ü aşkın öğrenciye verilmekte olanburs miktarı 2.400 bin TL'yi aşmıştır.Burslar her öğretim yılında 9 ay boyunca verilmekte olup,aylık bursmiktarı minimum 300TL'dir. Burs verilmek üzere şartlı bağış yapan mezun, mensup veya İTÜ dostları, dilerlerse burs miktarını kendileri belirlemekte, öğrenci seçimini veya fakültesi konusunda tercih yapabilmektedirler.

Barınma Bursu: İTÜ Vakfı ayrıca, her yıl,Verda Üründül Kız Öğrenci Yurdu'da kalmakta olan öğrencilerden maddi durumu yetersiz olanlaradeğişen oranlarda Yurt Bursu verilmektedir.Bursiyer öğrenci seçimi gerek İTÜ Rektörlüğü Burslar ve Yurtlar Ofisi gerekseİTÜ Vakfı'ncabüyük titizlikle yapılmakta, bu süreçte İTÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi'nden destek alınmaktadır.

İTÜ Vakfı son iki yılda, İTÜ öğrencilerinin büyük bölümünün yurt sorunuyla karşı karşıya kalması üzerine, Maçka Sosyal Tesisleri konaklama biriminin 16 odasını, gelirinin bir bölümünden feragat ederek, öğrencilerine tahsis etmiştir.

Mezuniyet Ödülleri:Her öğretim yılı sonunda İTÜ'den mezun olan bölüm birincilerinegeleneksel İTÜ Vakfı Ödülü olarakCumhuriyet altını verilmektedir.

Başarı Ödülü:ÖSS sayısal yerleştirme puanına göre İTÜ'ye ön sırada giren öğrencilere verilenRektörlük ödülleriİTÜ Vakfı tarafından desteklenmektedir. Ayrıca çeşitli spor dallarında İTÜ'yü temsil eden başarılı öğrencilere sporcu bursu verilmektedir.

Bilim Ödülü: İTÜ Vakfı 1995 yılından bu yana,belirli aralıklarla bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla Bilim Ödülü vermektedir.

En Başarılı Tez Ödülü:Yapı Malzemesi dalındayüksek lisansını yüksek başarı ile tamamlayan öğrencilere"Prof.Dr. Süheyl Akman Ödülü", yine bu dalda yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere"Prof. Dr. Ruhi Kafesçioğlu Burs ve Ödülü" verilmektedir.

İTÜ VAKFI FAALİYETLERİ

1. Toplu ve kişisel araştırmalar yapar ve yaptırır, İstanbul Teknik Üniversitesi fakülte, bölüm ve enstitülerinde çeşitli alanlardaki araştırma ve eğitim projelerini destekler, teşvik ödülleri verir.

2. Araştırma ve çalışma sonuçlarını çeşitli yayın imkanlarından faydalanarak açıklar, ilgili kuruluşlara duyurur. Ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar, seminerler, açık oturumlar düzenler.

3. Bilim adamlarının ve araştırmacıların yetişmesine, çalışma ve araştırmalarının yayınlanmasına yardımcı olur.

4. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine imkanlar ölçüsünde karşılıksız burslar, kitaplar, ikamet yerleri, dinlenme, kültürel ve spor tesisleri ve araçlar, sağlık yardımları, öğretim ve araştırma malzemesi sağlar; staj yerlerinin bulunmasında yardımcı olur.

5. İTÜ'deki ders ve araştırma konularının kültürel, ekonomik ve hukuki yönlerini bilimsel olarak incelemek ve geliştirmek üzere araştırmalar yapar veya yaptırır.Vakıf hiçbir suretle siyaset yapamaz, siyasetle meşgul olamaz.

6. Türk ve yabancı üniversite, meslek kuruluşları, kamu veya özel kuruluşlar ile amaçlarına uygun işbirliği yapar ve gerekli hizmetleri karşılar.

7. Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinin en az % l0 kapasitesi maddi imkandan yoksun yetenekli öğrencilere, tahsis edilir.

İTÜ VAKFI GELİRLERİ VE GİDERLERİ

Gelirleri:

1. Vakıf mal varlığından ve iktisadi işletme ve iştiraklerinin faaliyetlerinden elde edilecek her türlü gelirlerden,

2. Vakfa yapılacak bağışlardan,

3. Vakfın amaç ve hizmet konuları uyarınca yürütülen ve yürütülecek projelerin uygulanmasında Gelir Vergisi Genel Tebliğ hükümlerine göre gıda bankacılığı kapsamında bağışlanan gıda maddelerinden,

4. Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak gelirlerden,

5. Masraflar için çeşitli şekil ve nitelikte kabul olunan amacına uygun bağışlar ve yardımlardan teşekkül eder.

6. Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki Tüzüğün 37.maddesinde sınırlanan yönetim masrafları ile Vakıf gelirlerini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü Vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir.

İTÜ VAKFI İLETİŞİM ADRESLERİ

İ.T.Ü. VAKFI

İTÜ Maçka Kampüsü Sosyal Tesisler Binası 34367 Teşvikiye- İstanbul

+90 212 230 73 71 - +90 212 246 64 05 - 0212 296 55 12

+90 212 231 46 33

ituvakif@ituvakif.org.tr

sostes@ituvakif.org.tr