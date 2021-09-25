Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Bismil'de yapımı tamamlanan 30 kilometrelik grup mahalle yollarının açılışını yaptı

DİCLE, DİYARBAKIR (Habermetre) - Vali Karaloğlu, Belli mahallesindeki törende yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın 17 ilçesinde nerdeyse bütün mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının olduğunu söyledi.

Kırsal mahallelerde bu yıl planladıkları 1200 kilometre yol yapımının 180 kilometrelik kısmını ilçede yapacaklarını ifade eden Karaloğlu, Bismil'in hızla büyüyen, potansiyeli en yüksek ilçelerden biri olduğunu ifade etti.

Vali Karaloğlu, Belli mahallesindeki törende yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın 17 ilçesinde nerdeyse bütün mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının olduğunu söyledi. Kırsal mahallelerde bu yıl planladıkları 1200 kilometre yol yapımının 180 kilometrelik kısmını ilçede yapacaklarını ifade eden Karaloğlu, Bismil'in hızla büyüyen, potansiyeli en yüksek ilçelerden biri olduğunu ifade etti.

Karaloğlu, şöyle konuştu: "Gelecekte de özellikle Silvan Barajı'nın bitmesiyle bu verimli Bismil ovası vatandaşlarımıza zenginlik olarak dönmeye başlayacak. Bismil bugünden daha müreffeh, daha gelişmiş bir ilçeye dönüşecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Yol hayattır ve medeniyettir. ' Yollar çiftçimizi tarlasına, çocuklarımızı okuluna, insanımızı insanımıza, mahallelerimizi birbirine, ilçelere ve merkezlere bağlayan en önemli altyapı hizmetidir. Onun için hem merkezdeki hem de kırsaldaki cadde ve sokaklarımızın niteliklerinin yükselmesi konusunda önemli çalışmalarımız var. "

Bismil'in yıllarca ihmal edilmesinin sıkıntılarını yaşadığını vurgulayan Karaloğlu, son 3 yılda ilçenin tüm cadde ve sokaklarına girip çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Karaloğlu, ilk etapta Bismil'de doğalgaz çalışması yapıldığını daha sonra elektrik hatlarını yer altına aldıklarını aktardı.

"Bismil Diyarbakır'ın en güzel ilçelerinden biri olacak"

100 bin nüfuslu ilçenin atık sularının doğrudan Dicle Nehri'ne verilmesi nedeniyle Diyarbakır'daki en büyük altyapı yatırımını Bismil'de yaptıklarına dikkati çeken Karaloğlu, ileri biyolojik arıtma tesisi ile ilçedeki kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

Karaloğlu, şunları dile getirdi: "2021'in sonu 2022'nin ortalarında arıtma tesisimiz bitecek. Bu altyapı çalışmalarımız da tamamlanacak. Artık Bismil'de vatandaşa sıkıntı yaratacak alt yapı problemimiz kalmayacak. Altyapı nedeniyle yapılan kazılardan dolayı vatandaşlarımız sıkıntılar yaşıyor. Şimdi hızlı bir şekilde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi kazının bittiği cadde ve sokaklarda üst yapı yenileme çalışmalarına başlayacak. Bir yıl sonra Bismil tertemiz pırıl pırıl Diyarbakır'ın en güzel ilçelerinden bir tanesi olacak. " Şu anda altyapısı tamamlanan İstasyon Caddesi'nde çalışma yürüttüklerine işaret eden Karaloğlu, çalışmalar tamamlandığında cadde kaldırımıyla, aydınlatmasıyla ve peyzajıyla Bismil'in en prestijli caddesi olacağını vurguladı.

Karaloğlu, İstasyon Caddesi dışında ihalesi 12 Ekim'de yapılacak olan ve 7 bin 500 metre uzunluğunda 4 caddede çalışma yürüteceklerinin müjdesini verdi. Bismil Belediyesi'nin de parke ile ilgili çalışmaları bulunduğunu ve bunlar tamamlandığında ilçenin tozdan ve çamurdan kurtulacağını ifade eden Karaloğlu, altyapı ve üst yapı çalışmaları dışında vatandaşların gönlüne dokunan ve yaşam kalitelerini yukarıya taşıyacak sosyal belediyecilik çalışmalarına da imza attıklarını hatırlattı.

"Bundan sonra Bismil'de vahşi depolama yapılmayacak"

Karaloğlu, konuşmasının şöyle sürdürdü: "Diyarbakır merkezde olduğu gibi Bismil'de de bugüne kadar çöpler vahşi şekilde depolanıyordu. Başka şansı yoktu, çalışma yapılmamıştı. Diyarbakır merkezde EKAY projesini hizmete aldık. 24 Eylül'de Bismil de topladığımız katı atıkları bir aktarma merkezinde sıkıştırıp EKAY'a taşıyacağız. Orada çöpleri gazlaştırıp ve ayrıştırarak ekonomiye kazandıracağız. Bundan sonra Bismil'de vahşi depolama yapılmayacak. " Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal işlerde kullanılmak üzere ilçedeki eski Devlet Hastanesini kültür merkezine dönüştüreceğini belirten Karaloğlu, alanın kullanıma açılmasıyla çevrede ticari faaliyetlerin de canlanacağını ve yeniden hayat bulacağını ifade etti.

Karaloğlu, kültür merkezi tamamlandığında Bismilli kadın, çocuk ve gençlere yönelik sosyal faaliyetlerin gerçekleşeceğini aktardı. Kültür merkezi içinde kadın merkezi, Bilgievi ve Akademi Lise'nin de yer alacağını ileten Karaloğlu, itfaiye binasının yanında hizmete açtıkları Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgi Evi'nin hafta başında 200 öğrenciyle eğitime başladığını dile getirdi. Karaloğlu, Dicle Nehri kenarında 85 bin metrekare alana kurulacak Bismil Millet Bahçesi projesinin devam ettiğine işaret ederek, ilçenin güneyini, Mardin'in ilçeleri ile köylerini birbirine bağlayacak yeni yolları da inşa edeceklerini vurguladı.

Karaloğlu, şunları aktardı: "Elbette ki bu hizmetler bu kaynaklar Diyarbakır'a kendiliğinden gelmiyor. Her şeyden önce Diyarbakır'la ilgili her projemize tereddütsüz destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Diyarbakır ile ilgili proje götürsek sayın milletvekillerimizin desteğiyle gayretiyle çözülüyor. En son Milli Eğitim bakanımız Diyarbakır'a geldi, 500 milyona yakın yatırımın sözünü aldık. Şu anda okul ihalelerini dosyaları hazırlıyoruz, inşallah yakında onları da ihaleye çıkacağız. Yolumuza taş koyanlara da fitne fücur çıkaranlara da bozgunculuk çıkaranları da rabbim fırsat vermesin. "

"Karaloğlu, Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi'nin ilk ders zilini çaldı"

Karaloğlu, açılış programının ardından yapımı devam eden Millet Bahçesi, Kur'an Kursu, İstasyon Caddesi, Belediye Ek Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu. Bilişim sınıfı, kütüphane, sanat atölyesi ve derslikleriyle 1000 öğrenciye hizmet edecek Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi'nin ilk ders zilini çaldı.

Vali Karaloğlu'na, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları eşlik etti. Haber Merkezi

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