Diyarbakır Özel Bower Hastanesi'nden 'Şifa veren eller' fotoğraf sergisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır Özel Bower Hastanesi'nden 'Şifa veren eller' fotoğraf sergisi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Sağlık

Diyarbakır Özel Bower Hastanesi'nden 'Şifa veren eller' fotoğraf sergisi Diyarbakır Özel Bower Hastanesi, sağlık çalışanlarının tüm zamanları kapsayan çabalarını bir nebze daha görünür kılmak, farkındalık oluşturmak için 'Şifa veren eller' fotoğraf sergisi düzenledi.

Diyarbakır Özel Bower Hastanesi'nden 'Şifa veren eller' fotoğraf sergisi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Özel Bower Hastanesi, sağlık çalışanlarının tüm zamanları kapsayan çabalarını bir nebze daha görünür kılmak, farkındalık oluşturmak için 'Şifa veren eller' fotoğraf sergisi düzenledi.

Özel Bower Hastanesi girişinde hastanede görevli Doç. Dr. Murat Kapan tarafından düzenlenen 'Şifa veren eller' fotoğraf sergisinin açılışına Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Sait Avar, hastanede görevli doktor ve hemşirelerin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesi sonrası Doç. Dr. Kapan ile Başhekim Avar, İl Sağlık Müdürü Tekin ile birlikte fotoğraf sergisini dolaşarak sergi hakkında bilgi verdi.

"Sağlık çalışanlarına bu milletin vefa borcu olduğunu düşünüyoruz"

Büyük bir özveri ile hazırlanan fotoğraf sergisi hakkında bilgi veren Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Sait Avar, "Bugün Özel Bower Hospital Hastanesi olarak hastanemizde görevli Genel Cerrahi Bölümünde görevli Doç. Dr. Murat Kapan'ın objektiflerine yansıyan fotoğrafları sergilemeye çalıştık. Burada bulunan fotoğraflarda sağlık çalışanlarının devam eden zorlu korona virüs sürecinde verdikleri hizmetlerden görüntüleri sergilemeye çalıştık. Bu süreç içerisinde korona virüsten dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmet ve saygı ile anıyoruz. Onlara bu milletin vefa borcu olduğunu da düşünüyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın tekrar sağlık çalışanlarını sahiplenmesini ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayan insanların bu duygu ile düşüncelerinden vazgeçmelerini istiyoruz. Zorlu korona virüs sürecinde bakanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucunda hızlı aşılama ile inşallah bu illetten bu yılın sonuna kadar kurtulmuş oluruz, eski güzel günlerimize dönmüş oluruz" dedi.

"Sergiyle insanlara bir takım mesajlar vermeyi arzu ediyoruz"

Sergiyle insanlara bir takım mesajlar vermeyi arzu ettiklerini belirten Doç. Dr. Murat Kapan ise, "Bir sağlık çalışanları olarak insanların her alanında onların hayatlarına dokunan bir mesleğin mensuplarıyız. Bu süreçte özellikle pandemi ile birlikte biraz daha farkındalığın arttığı, sağlık çalışanlarının öneminin daha fazla anlaşıldığı bir dönemde geçiyoruz. Bizde bu dönemde özellikle sağlık çalışanlarının gündelik hayatlarında var oldukları ve onların hayatlarının parçaları olan anlara tanıklık edebilmek adına böyle bir projeyi geliştirerek içinde olmayı amaç edindik. Bu süreçte şuanda 24 adet fotoğraf sergileme imkanı bulduk. Bu süreçte özellikle çalışanlarımızın motivasyonun artırılmasını hedefliyoruz. Bir yandan da fotoğraflar aracılığıyla ziyaret eden insanlara bir takım mesajlar vermeyi arzu ediyoruz. Burada özellikle şuanda önünde bulunduğumuz tablo pandemi sürecinde kaybettiğimiz 435 meslek arkadaşımızın resimlerinin bulunduğu bir tablodur. Bu nedenle onları saygı ile anıyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ziyaretçiler resim sergisini gezerek yapılan çalışmaları beğendiler.

Diyarbakır Özel Bower Hastanesi'nden 'Şifa veren eller' fotoğraf sergisi
Diyarbakır Özel Bower Hastanesi'nden 'Şifa veren eller' fotoğraf sergisi
Diyarbakır Özel Bower Hastanesi'nden 'Şifa veren eller' fotoğraf sergisi
Diyarbakır Özel Bower Hastanesi'nden 'Şifa veren eller' fotoğraf sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Fatma Turgut Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır Özel Bower Hastanesi'nden 'Şifa veren eller' fotoğraf sergisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 01:07:10. #1.13#

title