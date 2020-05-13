DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba HDP Grup Başkan Vekili Beştaş arka kapıdan kaçtı
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DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba HDP Grup Başkan Vekili Beştaş arka kapıdan kaçtı

Evlat nöbetindeki baba: HDP Grup Başkan Vekili Beştaş arka kapıdan kaçtıDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, 254'üncü gününde de sürdürdü.

DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba HDP Grup Başkan Vekili Beştaş arka kapıdan kaçtı
13.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:59

Evlat nöbetindeki baba: HDP Grup Başkan Vekili Beştaş arka kapıdan kaçtı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, 254'üncü gününde de sürdürdü. 4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan Aydın (19) için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın dün il binasına geldiğini ancak kendileriyle görüşmediğini belirterek, "Bize bir açıklama yapmasını istedik. Arka kapıdan kaçtı, gitti" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim Açar, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'BİZİM İÇİN GELDİĞİNİ SANDIK, ARKA KAPIDAN KAÇTI GİTTİ'

Terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan Aydın için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın dün il merkezine geldiğini ancak kendilerini görmezden geldiğini söyledi.

Aydın, Beştaş'ın il binasının arka kapısından kaçtığını ifade ederek, şunları söyledi:

"HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş dün gelip, HDP binasına girdi. Aileler olarak kendisiyle konuşmak istediğimizi söyledik. Bize bir açıklama yapmasını istedik. Bizim için geldiğini zannettik. Aradan yarım saat geçtikten sonra, şoförüne, aracı arka kapıya götürmesini söylüyor. Bir milletvekili olarak arka kapıdan kaçtı, gitti. Bir HDP milletvekiline bu yakışır mı? Siz sözde Kürtlerin milletvekilisiniz. Neden Kürtlerden kaçıyorsunuz? Meclis'te ağzınıza geleni söylüyorsunuz ama burada Kürt vatandaşından kaçıyorsunuz. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ailelerimiz evde. Salgın bittikten sonra gelecekler. Biz 10 aile eylemimizi sürdürüyoruz. Meral Danış Beştaş, 10 aileden kaçıp, gitti. Biz eşkıya değiliz. Bizim çocuklarımızı PKK'dan istemesi yönünde bir açıklama yapmasını istedik ama kaçtı, gitti. Eğer onlar da biraz vicdan varsa kaçmasınlar bizden. Biz kaçıyor muyuz onlardan? Gelsinler. Bize destek versinler. Çocuklarımızı istesinler. Eğer gerçekten Kürtleri temsil ediyorlarsa, samimilerse yanımıza gelsinler. Eğer samimi değillerse onlardan rica ediyorum istifa etsinler. 254 gündür buradayız. 254 yıl da geçse biz buradan ayrılmayacağız. Bunu HDP iyi bilsin. Hepimizi bu konuda kararlıyız. Bir yere gitmiyoruz."

DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba HDP Grup Başkan Vekili Beştaş arka kapıdan kaçtı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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