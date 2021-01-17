Diyarbakır'da 'engelli derneklerinde eğlence' tepkisi

DİYARBAKIR'da, 'engelliler derneği' adı altında açılan, 9 kez baskın yapılan ve alkollü eğlence mekanı olduğu ortaya çıkan yere, engelli dernekleri adına bir araya gelen grup, yaptıkları ortak açıklama ile tepki gösterdi. 9 engelli derneğinin yetkilileri, engellilerin adının böyle olaylarda kullanılmaması çağrısında bulundu. Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Akif Karakaş, bu olayın kentte aktif hizmet veren engelli dernekleri ve engelliler tarafından tepki ve büyük üzüntü ile karşılandığını vurguladı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 Ocak günü 'engelliler derneği' adı altında faaliyet gösterdiği belirlenen ve alkollü eğlence mekanı olduğu ortaya çıkan, daha önce 9 kez yapılan baskının ardından kapatılan yer, engellilerin tepkisini topladı. Kentte faaliyet yürüten Ortopedik Engelliler Gücü Spor Kulübü Derneği Başkanı Nizamettin Karaçam, Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Güler İnal, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Akif Karakaş, Umut Var Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Levent Baykara, Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Erdoğan, Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Şükrü Abay, Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Erol Taş, Bedensel Engelliler Spor Kulüp Başkanı Faruk Özmez ve GAP Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım bir araya gelerek yaptıkları ortak açıklamayla tepkilerini dile getirdi.

'BU OLAYIN TÜM ENGELLİLERE MAL EDİLMEMESİNİ İSTİYORUZ'Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Akif Karakaş, bu olayın Diyarbakır'da aktif hizmet veren engelli dernekleri ve engelliler tarafından tepki ve büyük üzüntü ile karşılandığını söyledi. Olayın engellilere mal edilmemesi gerektiğini anlatan Karataş, "Sözde engelli derneği adı altında emniyet tarafından basılan, içkili eğlence ve nahoş bir olayı öğrendik. Bu olay Diyarbakır'da aktif hizmet veren biz engelli dernekleri ve engellilerce son derece tepkiyle ve büyük bir üzüntüyle karşılandı. Bizler öncellikle bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu olayın kesinlikle tüm engellilere mal edilmemesini istiyoruz. Sözde engelliler derneği adı altında içki, alem ve benzeri türü etkinlikler yapılması bizler tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Bunun tüm engellilere mal edilmemesini istiyoruz. Bizlerin burada tek amacı engelli vatandaşlara eğitim, istihdam, sosyal ve sportif alanda hedeflerine ulaşabilmeleri için çalışmalar yürütmektir. Kıt kanaat imkanlarla biz bu hizmetleri sunarken birileri çıkıp da söz engelli derneği adı altında içki, alem ve benzeri etkinlikler yaparak bizleri kesinlikle zan altında bırakmaya hakları yoktur. 7 kişiyi bir araya getiren dernek kurabiliyor. Buradan ilgili makamlara sesleniyoruz, lütfen bunun denetimini artırın. Her önüne gelen dernek açmasın. Biz bunu yıllardır görüyoruz, kapı kapı gezip sözde engellilere yardım adı altında para toplayan dernekler ve gruplar var. İşte bu da bunun açık bir göstergesidir. Ben ve tüm derneklerin başkanları arkadaşlarım bu olayın takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. İlgili makamları göreve davet ediyorum" diye konuştu.'CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUZ'Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Şükrü Abay ise bu derneklerin isimlerini kullanarak sahada, evlerde ve kahvehanelerde gezip kanser hastaları ve engelliler adına para topladıklarını anlatarak, bunu yapanların cezalandırılmasını istedi. Abay, "Bu kendini bilmez insanlar bizlerin ismini, derneklerimizin ismini kullanarak halkı dolandırmaktadırlar. Biz defalarca bunu dile getirdik. Hatta bu konuda ben mahkemelik bile oldum. Hukukumuz bu konuda duyarlı davrandı ve beraat ettim. Ama biz bunu çok şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Ne olursunuz yalvarıyoruz. Bizi rencide eden, bizim ismimizi, mağduriyetimizi ve acılarımızı kullanarak halkımızı dolandıran bu canavarların üzerine gidilmesidir. Bu kişilerin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Zihinsel Engelliler Derneği Güler İnal da, dernek adı altında bu yapılan olayı kınadıklarını ifade etti. İnal, böyle bir şeyin engelliler adına yapılması kendilerini mağdur duruma düşürdüğünü aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK