Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İstiklal Marşı, milletimiz için yapılmış duadır

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de, 18 Mart Hatime Ana Ulu Cami'nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' derken İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, bu mesajı veriyor. Bu duayı yapıyor. Bu bir duadır. İstiklal Marşı, baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, açılışlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale'ye geldi, otelde basına kapalı olarak il müftüleriyle toplantı gerçekleştirdi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'i ziyaret eden Erbaş, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Aktaş, Erbaş'a Çanakkale hakkında bilgi verdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, valilik programı sonrası Aile, Dini, Rehberlik ve Gençlik Merkezi ile Yahya Çavuş Kur'an Kursu Merkezi'nin açılışlarını gerçekleştirdi ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü'nde yapımı tamamlanan 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Konuşmalarından ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ve protokol üyelerinin dua eşliğinde kurdele kesimiyle ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü'nde yapımı tamamlanan 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.