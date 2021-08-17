Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Tahliyelerin yapılmasına devam...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Tahliyelerin yapılmasına devam edilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Tahliyelerin yapılmasına devam edilecek. Biz Türkiye olarak Afganistan'ın barışı ve istikrarı için en çok destek veren ülkelerden olduk. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isterim" dedi. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı