DİŞ HASTANESİ PERSONELİ SAHADAKİ ARKADAŞLARI İÇİN DESTEK KLİBİ ÇEKTİ
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Sağlık Memuru, Okmeydanı, İstanbul, Güncel

DİŞ HASTANESİ PERSONELİ SAHADAKİ ARKADAŞLARI İÇİN DESTEK KLİBİ ÇEKTİ

GİTARLAR ve vokalde temizlik personeli ile sağlık memuru, bendirde başhekim yardımcısı, solist olarak diş klinik yardımcısı;

22.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:01
DİŞ HASTANESİ PERSONELİ SAHADAKİ ARKADAŞLARI İÇİN DESTEK KLİBİ ÇEKTİ

GİTARLAR ve vokalde temizlik personeli ile sağlık memuru, bendirde başhekim yardımcısı, solist olarak diş klinik yardımcısı; işaret dilinde ise veri giriş elemanı yer aldı, Karadeniz türküsü koronavirüs gündemine uyarlandı ve filyasyon ekibi olarak sahada çalışan diş hastanesi personeline destek için yapılan 'EvdeKal klibi on binlerce beğeni topladı.

İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (ADSH) personeli, koronavirüs salgını nedeniyle acil ve zorunlu diş tedavilerinin ertelenmesi üzerine, hem filyasyon ekiplerinde görev almak üzere sahaya çıkan arkadaşlarına destek, hem de halkın dikkatini çekerek evde kalmalarına katkıda bulunmak için amatör de olsa müzikteki yeteneklerini birleştirdi. Ortaya, işitme engellilerin dahi anlayabileceği bir 'EvdeKal klibi çıktı. 'Divane Aşık Gibiö adlı Karadeniz türküsünü koronavirüs uyarılarına uyarlayan sağlık çalışanlarının çektiği klip, çeşitli mecralarda 50 binden fazla izleyiciye ulaştı ve salgınla ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına da moral oldu.

RİTİMDE BAŞHEKİM YARDIMCISI

Okmeydanı ADSH Başhekim Yardımcısı Diş Hekimi Zeynep Bulut, grubun ritim sazı olan bendiri çalıyor. Acil ve zorunlu olanlar dışındaki diş tedavilerinin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyesiyle ertelendiğini ve bu nedenle hastanenin aktif hasta sayısının oldukça azaldığını anlatan Dt. Bulut, 'Dolayısıyla hastanemizdeki personelimizin planlanmasını buna göre yaptık. Diş hekimi, diş teknisyeni, hemşire, diş klinik yardımcısı, veri giriş elemanlarımız, temizlik personelimizin çoğunluğu şu anda sahada görev yapıyorlar. Gerek pandemi ile mücadele eden hastaneler, gerek ilçe sağlıklarda görev yapıyorlar. Sağlık Bakanımızın da bahsettiği filyasyon diye bir uygulama var. Özellikle İstanbul'da diş hastanelerinde görev yapan diş hekimi ve hekim dışı sağlık personeli, bu uygulama çerçevesinde sahada birebir çalışıyorlar. Onlar içinde de pozitif vakaların olduğunu üzülerek duyuyoruz. Bu nedenle hem onlara biraz moral verebilmek, hem de halkımıza özellikle de sağlık çalışanlarına biraz daha destek verebilmeleri için birtakım kuralları tekrar hatırlatmak adına böyle bir klip yapmak istedik. Tüm sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarından dolayı tekrar tekrar teşekkür etmek istiyoruz onlara. Müzikle amatör ilgileniyorum. Eşim bağlama çalıyor, bana da motivasyon olduğu için ona eşlik etmek için bendir çalmaya başladım. 5-6 aydır onunla birlikte çalıyorum dedi.

'ŞARKILARI DEĞİŞTİRİP KIZIMA NİNNİ OLARAK SÖYLÜYORUM'

EvdeKal klibinin söz yazarı Sağlık Memuru Şahin Çakmak, 3 yaşındaki kızını uyuturken birçok şarkının sözlerini değiştirerek ninni şeklinde söylediğini belirterek 'Çok kısa bir sürede sözleri ana tema ile oluşturdum. Arkadaşların da katkısıyla son haline getirdik. Vurgulanması gereken şeyler, ellerin yıkanması gerektiği, insanlarla temastan kaçınılması ve ne zaman hastaneye başvurulması lazım başlıklarıydı. Sahada çalışan arkadaşlarımıza motivasyon olsun ve vatandaşlarımızın da dikkatini çeksin, diye böyle bir şey yaptık aslında. Çok şaşırdık bayağı çok paylaşılmış ve büyük bir kitleye ulaşmış. 50 binden fazla insan izlemiş klibi sanırım. Çok hoşumuza gitti. Umarız mesaj yerine ulaşmıştır ve vatandaşlarımız da gerekli duyarlılığı gösterir diye konuştu.

'HER KAMU KURUMUNDA İŞARET DİLİ BİLEN BİRİ OLMALI'

Klipte işaret dili ile şarkı sözlerini anlatan Gönül Köse ise hastanede veri giriş elemanı olarak çalışıyor. Köse, 'Bu klipte işaret dilini kullanma fikri Şahin ve Ümran diye bir arkadaşımızdan çıktı. İşaret dilini burada çalışmaya başladıktan sonra öğrendim. Okmeydanı Diş Hastanesi'nde dışarıdan gelen bir hoca bize eğitim verdi. Bir kur aldım şimdilik. Salgın günlerini atlattıktan sonra ikinci kuru da alacağım. Çok istiyordum zaten. Çünkü bütün kamu kurumlarında işaret dili bilen görevlilerin olması gerekiyor. Çok faydasını gördük ve çok da mutlu oluyorum işaretini kullanabildiğimiz için. Şarkının sözlerini önceden bildiğim için klibe eşlik etmek tabii ki daha kolay oldu. hastalarla konuşurken daha hızlı kullanmanız gerekiyor dedi.

'SAHADAKİLERİN GERÇEKTEN BUNA İHTİYACI VARMIŞ'

Murat Atmaca, temizlik personeli olarak görev yapıyor. 10 yıldır müzikle amatör olarak ilgilendiğini anlatan Atmaca, şunları söyledi 'Sahadaki arkadaşlara destek olmak istedik. Buradan da arkadaşlarımız gitti pandemiyle mücadelede aktif görev almak üzere. Parçayı zaten biliyorduk, sağ olsun arkadaşlar da emeklerini ortaya koydular. Beklemediğim düzeyde çok fazla olumlu anlamda tepki aldım. Herkes çok beğendi, en önemlisi de herkes teşekkür etti. Şunu hissettik, evet gerçekten sağlık çalışanı arkadaşlarımızın böyle desteklere ihtiyacı varmış.

Hastanede diş klinik yardımcısı olarak çalışan Seda Kürekçi ise 'Müziği seviyorum. Piyano dersleri alıyordum. Kendim gibi olan arkadaşlarımla da yakınlık kurduğum için hastanede, böyle bir proje olunca bana da söylediler. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Sahadaki arkadaşlarımıza moral olmasını çok istiyoruz. Çünkü eski düzenimiz kalmadı; hiçbiri burada değil arkadaşlarımızın. Umarım sağlıklı bir şekilde tekrar eski günlerimize döneriz.

DİŞ HASTANESİ PERSONELİ SAHADAKİ ARKADAŞLARI İÇİN DESTEK KLİBİ ÇEKTİ

Kaynak: DHA

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