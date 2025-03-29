DİLEK KAYA İMAMOĞLU KİMDİR? Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

Son günlerde yaptığı açıklamalar ve kamuoyundaki aktif rolüyle dikkatleri üzerine çeken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu yaşamı ile merak konusu haline geldi. Hem kamuoyundaki duruşu hem de son açıklamalarıyla dikkat çeken Dilek İmamoğlu, sosyal medyada en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Dilek Kaya İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği nedir? İşte, Dilek İmamoğlu'nun hayatı, akademik kariyeri, sosyal sorumluluk projeleri ve özel yaşamına dair tüm detaylar…

DİLEK KAYA İMAMOĞLU KİMDİR?

Dilek İmamoğlu, 18 Kasım 1974 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. İlköğretimini memleketi Trabzon'da tamamladıktan sonra eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü'nde sürdürdü. Daha sonra Kamu Maliyesi alanında lisans eğitimi aldı ve ardından Kamu Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Şu anda ise aynı alanda doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu

Dilek İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir aile ortamında tanıştıktan sonra 18 Kasım 1995 tarihinde hayatlarını birleştirdi. Çiftin Semih, Mehmet Selim ve Beren isimlerinde iki erkek ve bir kız çocuğu bulunuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, son dönemde yaptığı açıklamalar, yazdığı uluslararası makaleler ve kamuoyuna verdiği mesajlarla sıkça gündeme geliyor.

Dilek İmamoğlu