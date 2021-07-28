Dicle Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Dicle Üniversitesi taban puanları! Dicle Üni bölümleri puanları!
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Dicle Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Dicle Üniversitesi taban puanları! Dicle Üni bölümleri puanları!

Dicle Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Dicle Üniversitesi taban puanları! Dicle Üni bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Dicle Üniversitesi oldu. Peki, Dicle Üniversitesi taban puanları kaçtır? Dicle Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Dicle Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Dicle Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Dicle Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Dicle Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Dicle Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Dicle taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Dicle Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği FakültesiSAY110110481,19799491,27760
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu/HemşirelikSAY100100398,56473458,29018
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık FakültesiSAY8080463,40698489,69738
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve EdebiyatıDİL7072266,45250426,40346
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/ArkeolojiEA5557204,66348429,54023
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSÖZ6062225,15948315,28381
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/FelsefeEA4041235,23114340,28692
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/PsikolojiEA6060364,86046415,41674
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/SosyolojiEA8082239,23207358,81714
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/TarihSÖZ8081265,25457340,20247
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)SÖZ6062229,12284289,68116
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ7072302,60743361,86546
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)SÖZ6062259,43171390,07664
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/BiyolojiSAY2526253,83130366,66412
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/FizikSAY2021234,54693355,30703
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/KimyaSAY1516248,29337337,74065
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/MatematikSAY6062274,49777354,00257
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY5051255,34284338,27641
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk FakültesiEA280280408,37158474,28609
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisatEA6062225,14354302,69163
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletmeEA7072231,28382337,87712
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık YönetimiEA7072266,74149433,11745
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA6062255,21821404,79339
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)EA4041222,61314260,43877
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyatSÖZ350350323,51525434,85186
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)SÖZ150154300,43791364,10030
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ7072256,20755425,04001
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/MimarlıkSAY110113315,53226427,98129
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY10044283,82238379,03111
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY10080283,21548355,31182
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine MühendisliğiSAY3012283,80728361,28950
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Havacılık YönetimiEA7072264,27710378,40828
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp FakültesiSAY240240498,48475526,29505
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner FakültesiSAY8080353,32332430,88817
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bahçe BitkileriSAY3031241,97742361,83292
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki KorumaSAY5052259,74047327,45114
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiSAY3031226,59590290,81583
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla BitkileriSAY4041244,14053307,06232
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/ZootekniSAY3031225,05171261,47010
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Almanca ÖğretmenliğiDİL5052286,02319418,90157
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Coğrafya ÖğretmenliğiSÖZ2021358,95000393,69321
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY4041304,43823429,77402
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY4040442,84148466,25091
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/İngilizce ÖğretmenliğiDİL6060396,08163433,63393
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Matematik ÖğretmenliğiSAY2021390,40408437,09893
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ6060393,87626445,85129
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Sınıf ÖğretmenliğiEA4040378,57445435,83734
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ5052359,10696389,00309
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Tarih ÖğretmenliğiSÖZ2021349,13740389,04384
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiSÖZ2020359,89199376,49437
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ4040393,78991430,64347

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

DİCLE ÜNİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Dicle Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Dicle Üniversitesi taban puanları! Dicle Üni bölümleri puanları! - Haberler
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