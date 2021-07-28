Dicle Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Dicle Üniversitesi taban puanları! Dicle Üni bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Dicle Üniversitesi oldu. Peki, Dicle Üniversitesi taban puanları kaçtır? Dicle Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Dicle Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Dicle Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Dicle Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Dicle Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Dicle Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Dicle taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Dicle Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 110 110 481,19799 491,27760 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 100 100 398,56473 458,29018 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi SAY 80 80 463,40698 489,69738 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı DİL 70 72 266,45250 426,40346 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 55 57 204,66348 429,54023 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60 62 225,15948 315,28381 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 40 41 235,23114 340,28692 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji EA 60 60 364,86046 415,41674 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 80 82 239,23207 358,81714 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 80 81 265,25457 340,20247 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 229,12284 289,68116 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 72 302,60743 361,86546 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 62 259,43171 390,07664 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 25 26 253,83130 366,66412 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik SAY 20 21 234,54693 355,30703 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya SAY 15 16 248,29337 337,74065 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik SAY 60 62 274,49777 354,00257 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50 51 255,34284 338,27641 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 280 280 408,37158 474,28609 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 60 62 225,14354 302,69163 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 70 72 231,28382 337,87712 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi EA 70 72 266,74149 433,11745 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 62 255,21821 404,79339 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40 41 222,61314 260,43877 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 350 350 323,51525 434,85186 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 154 300,43791 364,10030 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70 72 256,20755 425,04001 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 110 113 315,53226 427,98129 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 100 44 283,82238 379,03111 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 100 80 283,21548 355,31182 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 30 12 283,80728 361,28950 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Havacılık Yönetimi EA 70 72 264,27710 378,40828 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 240 240 498,48475 526,29505 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi SAY 80 80 353,32332 430,88817 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri SAY 30 31 241,97742 361,83292 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 50 52 259,74047 327,45114 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30 31 226,59590 290,81583 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 40 41 244,14053 307,06232 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Zootekni SAY 30 31 225,05171 261,47010 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği DİL 50 52 286,02319 418,90157 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 21 358,95000 393,69321 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40 41 304,43823 429,77402 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 40 442,84148 466,25091 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği DİL 60 60 396,08163 433,63393 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği SAY 20 21 390,40408 437,09893 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 393,87626 445,85129 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 40 40 378,57445 435,83734 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 52 359,10696 389,00309 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 21 349,13740 389,04384 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20 20 359,89199 376,49437 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40 40 393,78991 430,64347

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

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