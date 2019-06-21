DHA YURT BÜLTENİ - 8

FETÖ'nün Cengiz Topel Hava Üssü davasında sona gelindi (2)

TEZCAN KIZILELMA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kocaeli Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Deniz Hava Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'ya, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Pişmanlığın gözlenmemesi ve hafifletici nedenler oluşmadığı gerekçesiyle Kızılelma'nın cezasında indirim yapılmadı. Tezcan Kızılelma'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kararın ardından duruşmaya ara verildi.

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-Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın arşiv fotoğrafı

-Kocaeli Emniyeti

-Kocaeli Adliyesi

KOCAELİ,

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Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 33 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güven Komutanlığına bağlı ekipler, saat 03.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Kadırga Koyu açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. 'TCSG 28' Bot Komutanlığınca bölgeye düzenlenen operasyonda lastik bot içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 33 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçaklara burada yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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-Kaçakların sahil güvenlik botu ile sahil güvenlik karakoluna getirilmesinden görüntü.

-Kaçaklardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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4 akademisyenin katili, ilk duruşmada başını duvara vurup hakaretler yağdırdı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38) ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y.'nin (35) yargılanmasına başlandı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Kocaeli'nden SEGBİS sistemiyle bağlanan katil zanlısı Volkan Bayar, kimlik tespiti sırasında hakimin "Geliriniz var mı?" sorusuna "Bir sürü çocuğum var, ellerinizden öper, bütün cezaevini haraca bağladım, herkesten haraç alıyorum" diye cevap vererek, odanın kapısını teklemedi. Hakaretler yağdırıp, başını duvara vuran Bayar, 4 infaz koruma memurunca kelepçelenerek odadan çıkarıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi binasına 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y. hakim karşısına çıktı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya katil zanlısı Volkan Bayar, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Eski eşi ve azmettirici olduğu öne sürülen tutuksuz sanık Saadet Aylin Y. ise salonda hazır bulundu.

Saadet Aylin Y. hakkında azmettirme suçundan, Volkan Bayar hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın ilk duruşmasında hakim, kimlik tespitine geçti. Alaycı tavırlarla cevap veren katil zanlısı Volkan Bayar, mahkeme heyetine hakaretler yağdırdı. İddianamenin kendisine gönderilmesini isteyen Bayar, okumadan savunma yapmayacağını belirterek, "Zaten 1 saattir burada bekletiyorsunuz beni. Benim 1 saatlik eğitimimi engellediniz. Şu anda aşağıda 1 saat eğitim alıyor olacaktım. İddianameyi okuyup incelemeden, kesinlikle savunma yapmayacağım" dedi.

Kimlik tespiti sırasında mahkeme başkanın "Evli misin, çocuğun var mı?" sorusuna Bayar, "Bir sürü çocuğum var, ellerinizden öper" diye cevap verdi. "Geliriniz var mı?" sorusunu ise Bayar, "Evet var, bütün cezaevini haraca bağladım, herkesten haraç alıyorum" diye cevapladı.

SEGBİS sistemiyle bağlandığı mahkemede, "Eskişehir'e kucak dolusu sevgiler, selamlar. Sen benim hayatımı bitireceksin, sen beni konuşturmayacaksın. İfade vermek istemiyorum, sizi öldürürüm, ş......r" diye hakaretler yağdıran katil zanlısı Bayar, oturduğu masadan ayağa kalkarak başını duvarlara vurup kendisini yere attı. Dört infaz koruma memuru tarafından durdurulan Bayar, kelepçe takılarak SEBGİS odasından çıkarıldı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, hareketleri nedeniyle Volkan Bayar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması ara kararını alarak Saadet Aylin Y.'nin savunmasına geçti. Suçlamaları reddeden Saadet Aylin Y., Bayar'ın kendisine fiziksel ve psikolojik baskı yaptığını söyledi. Saadet Aylin Y.'nin savunması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, -

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(ÖZEL) - Yüz yıldır ilkel yöntemle harman tuğla üretiyorlar

DİYARBAKIR'da yaşayan Sümer ailesi, yaklaşık 100 yıldır, ilkel yöntemlerle harman tuğla üretiyor. 12 yaşından beri Dicle Nehri kenarında harman tuğla üretimi yaptığını anlatan 71 yaşındaki Ramazan Sümer, tuğla üretimini hala ilkel yöntemlerle icra ettiklerini söyledi.

Bir dönem konutlar için üretilen harman tuğlalar artık modern mekanların dekorasyon ürünlerinde kullanılırken Sümer ailesinden Ramazan Sümer yılda ortalama 300 bin tane harman tuğla ürettiklerini söyledi. Tuğlaların tanesini 50 kuruşa sattıklarını söyleyen Sümer, "Babam bu işi yaklaşık 40 yıl yaptı. Ben de 12 yaşlarından beri bu işin içindeyim. Sümer ailesi olarak bu işi yaklaşık bir asırdır sürdürüyoruz. Bu toprağı Bismil ilçesinden tarafından kamyonlarla getiriyoruz. Önce çamur haline getiriyoruz sonra da kalıplara döküyoruz. Kalıptan sonra kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra fırına bırakıp, ateşe veriyoruz. Bir süre sonra şekil verip, satışa hazır hale getiriyoruz. Burada tuğlalarımız çok var. Bazen bir müşteri gelip hepsi alıyor. Yeterince kar etmiyoruz. Eskiden para kazanıyorduk. Severek işimize geliyorduk. Eskiden 40 kişi çalışırdık böyle bir yerde, şu anda 5-6 kişiyiz" dedi.

DİYARBAKIR SURLARINDA DA KULLANILIYOR

Seyfettin Sümer (67) ise eskiden bütün yapıların harman tuğlayla ile yapıldığını belirterek, bugün ise modern yapılarda dekor olarak kullanıldığını söyledi. Sümer, "Artık bu harman tuğlalar yeraltı elektrik kablolarında, tarihi evlerde, şöminelerde, kara fırınlarda ve evlerde kullanılıyor. Ayrıca daha değişikleri Diyarbakır surları bakım ve onarımında kullanılıyor" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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- Drone ile çekilmiş detay görüntüler

- Tuğlanın yapım aşamaları

- Ramazan Sümer'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 532 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Van'da 11 ton inci kefali balığı ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yapılan yol kontrollerinde, 500 kilosu canlı olmak üzere toplam 11 ton inci kefali balığı ile 500 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirildi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korumaya alınması için 15 Nisan-15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı da sıkı denetim yapılıyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Edremit Sahil Bot Timleri ile birlikte Yalındüz Mahallesi bölgesinde kaçak balık avlayanlara karşı çalışmalar yaptı.Çalışmalarda 500 kilosu canlı 3 ton inci kefali balığı ile 500 metre manyat tipi ağ ele geçirildi. Öte yandan jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurulan TIR'da 8 ton inci kefali balığı ele geçirildi. Ele geçirilen 500 kilogram canlı balık Van Gölü'ne geri bırakılırken, 10,5 ton ölü balık da imha edilmek üzere ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yakalanan TIR trafikten men edilirken, sürücüye 3 bin 639 TL idari para cezası uygulandı. Bölgede kaçak avlananlara yönelik denetimlerin ise sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Gece karanlığında Van Gölü sahilinde kontorller yapan jandarma ekipleri

-Ekipler, öle atılan misina ağını çıkartırken

-Ağda ele geçirilen balıklar

BOYUT: 243 MB

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, -

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Ajandalı fuhuş çetesi çökertildi

Yalova'da yurt dışından iş bulma ümidiyle Türkiye'ye gelen kadınlara zorla fuhuş yaptıran 11 kişilik çete çökertildi, 14 kadın ise kurtarıldı. Çete üyelerinin kadınlarla ilgili bilgilerin yer aldığı ajanda tuttuğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin (KOM) koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Yalova merkezli, İstanbul, Bursa, Kocalei, Sakarya'da fuhuş çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Çetenin zorla fuhuş yaptırdığı 14 kadın ise kurtarıldı.

Rusya ve Ukrayna'dan Türkiye'ye iş bulma ümidiyle gelen kadınlara tehdit ve şantajla fuhuş yaptıran çetenin, müşterilere de uyuşturucu temin ettiği belirlendi. Polise yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri saptanan çete üyeleri hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'tecavüz', 'fuhşa teşvik', 'zorla alıkoyma', 'tehdit', 'şantaj', 'uyuşturucu madde ticareti ve temini' gibi çeşitli suçlarda işlem yapıldı.

Doktor lakaplı çete lideri Osman B.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kadınların ise, hastanede yapılacak kontrollerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Fuhşa zorlanan kadınların çıkartılışı

-Çete lideri ve üyelerinin çıkarılışı

Süre: 1.15 Boyut: 140 mb

Haber: İsmail ÖZTÜRK - Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,

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Erbeyli şehitleri 100'üncü yılında anıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 1919 yılında Yunan askerleri tarafından bir araya toplanarak katledilen 72 şehit, Erbeyli Şehitliği'nde kendileri için dikilen anıt başında anıldı.

İncirliova Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İncirliova Şubesi tarafından organize edilen anma töreni, Erbeyli Mahallesi'ndeki Erbeyli Şehitliği'nde gerçekleştirildi. İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, Germencik Belediye Başkanı CHP'li Fuat Öndeş, ADD Germencik ve İncirliova şubesi temsilcileri ve vatandaşlar törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende, dualar okundu. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan İncirliova Belediye Başkanı Kaya, "Tam 100 yıl önce, 1919 yılının 20 Haziran gecesi efeler, Yunan karakoluna baskın yaparak zayiat vermiş. Buna misilleme olarak Yunan askerleri tarafından 21 Haziran'da toplanarak buraya getirilen 72 vatandaşımız şehit edilmiş. İlçemiz esnaflarından 'Eşref Sarı' tarafından 1934 yılında yaptırılan bu anıt, milli mücadelenin sembolü haline gelmiştir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Erbeyli Şehitliğinden genel ve detay görüntü

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın konuşması

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Haziran'da Erzincan'da kayak keyfi

ERZİNCAN'da Munzur Dağı'nın zirvesine çıkan vatandaşlar, poşetle kar üzerinde kayarak haziranda kışı yaşadılar.

Doğal güzelliğinin yanı sıra haziran ayı olmasına rağmen karla kaplı olan Munzur'un zirvesi doğa severlerin akınına uğruyor. Kar ve buzul göllerinin arasında rengarenk açan çiçekler görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 saalik tırmanışın ardından deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikteki Munzur Dağı'nın zirvesine çıkan vatandaşlar, poşetle kar üzerinde kayarak çocuklar gibi eğlendiler.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'nde yaşayan emekli öğretmen Ali Aydemir, Munzur'da yazın ortasında kışı yaşadıklarını ifade ederek; "Yazın ortasında kışı yaşıyor insan burada. Adrenali sevenler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem alanlar. Yalnız çok uzak olduğundan fazla yükle çıkmak bazen yorucu oluyor ama insan o doğayı görünce tüm yorgunlukları unutuyor. Uzun bir yürüyüşün ardından zirveye ulaştık ve yanımızda getirdiğimiz poşetlerle kayarak bu mevsimde karın keyfini çıkardı. Herkesi buraları görmeye, bu keyfi yaşamaya davet edeyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vatandaşların kar üstünde zirveye tırmanmaları

-Gölden görüntü

-Vatandaşların zirveden poşetlerle kaymaları

-Emekli öğretmenin açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

Kaynak: DHA