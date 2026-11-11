Bakan Fidan'ın 'Beni hatırladınız mı?' diyen genç kıza cevabı bomba

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile karşılaşan Esra isimli genç kız, aralarında geçen kısa diyaloğu sosyal medya hesabından yayımladı. Fidan'a kendisini hatırlayıp hatırlamadığını soran genç kız, beklenmedik bir yanıt aldı.

"NEREDEN HATIRLAYACAĞIM ESRA SENİ?"

Genç kızın "Bakanım, beni hatırladınız mı?" sorusuna Hakan Fidan, "Nereden hatırlayacağım Esra seni?" sözleriyle karşılık verdi. İkili arasında geçen kısa ve esprili diyalog izleyenleri gülümsetti.