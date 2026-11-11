'Yakışıklı Mısırcı'dan 1 milyon TL'lik poz

'Yakışıklı Mısırcı'dan 1 milyon TL'lik pozGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Daha önce bir İstanbul Karaköy'de mısır ve kestane satarken çekilen videosuyla tanınan ve ünü Çin'e kadar ulaşan "Yakışıklı Mısırcı" lakaplı Alper Temel, bu kez modellik anlaşmasıyla adından söz ettirdi. Daha önce 6,5 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptığı öne sürülen Temel'in, ünlü bir markanın çekimlerinde yer aldığı ve karşılığında 1 milyon TL aldığı öğrenildi.
İstanbul Karaköy'de mısır ve kestane satarak geçimini sağlayan Alper Temel'in hayatı, bir turistin çektiği videoyu yayımlamasıyla değişti. Yakışıklılığıyla dikkat çeken ve kısa sürede "Yakışıklı Mısırcı" olarak tanınan Temel'in ünü Türkiye sınırlarını aşarak Çin'e kadar ulaştı.
6,5 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA İDDİASI
Bir anda geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alper Temel'in, geçtiğimiz dönemde küresel bir teknoloji markasıyla 6,5 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddia dikkat çekerken Temel'in reklam dünyasındaki yeni çalışması ortaya çıktı.
BU KEZ MODA DÜNYASINA ADIM ATTI
Karaköy sokaklarında mısır ve kestane satarken tanınan Alper Temel, bu kez ünlü bir marka için kamera karşısına geçerek modellik yaptı. Temel'in reklam çekimi karşılığında 1 milyon TL ücret aldığı öğrenildi. Sokak satıcılığından reklam ve modellik dünyasına uzanan Temel'in kısa sürede yaşadığı değişim dikkat çekti.