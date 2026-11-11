Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

'Yakışıklı Mısırcı'dan 1 milyon TL'lik poz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
'Yakışıklı Mısırcı'dan 1 milyon TL'lik poz
Güncelleme:
4 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Daha önce bir İstanbul Karaköy'de mısır ve kestane satarken çekilen videosuyla tanınan ve ünü Çin'e kadar ulaşan "Yakışıklı Mısırcı" lakaplı Alper Temel, bu kez modellik anlaşmasıyla adından söz ettirdi. Daha önce 6,5 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptığı öne sürülen Temel'in, ünlü bir markanın çekimlerinde yer aldığı ve karşılığında 1 milyon TL aldığı öğrenildi.

İstanbul Karaköy'de mısır ve kestane satarak geçimini sağlayan Alper Temel'in hayatı, bir turistin çektiği videoyu yayımlamasıyla değişti. Yakışıklılığıyla dikkat çeken ve kısa sürede "Yakışıklı Mısırcı" olarak tanınan Temel'in ünü Türkiye sınırlarını aşarak Çin'e kadar ulaştı.

6,5 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA İDDİASI

Bir anda geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alper Temel'in, geçtiğimiz dönemde küresel bir teknoloji markasıyla 6,5 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddia dikkat çekerken Temel'in reklam dünyasındaki yeni çalışması ortaya çıktı.

BU KEZ MODA DÜNYASINA ADIM ATTI

Karaköy sokaklarında mısır ve kestane satarken tanınan Alper Temel, bu kez ünlü bir marka için kamera karşısına geçerek modellik yaptı. Temel'in reklam çekimi karşılığında 1 milyon TL ücret aldığı öğrenildi. Sokak satıcılığından reklam ve modellik dünyasına uzanan Temel'in kısa sürede yaşadığı değişim dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
doğrucu davut:yakışıklı mı ? evet... ama bundan bi milyon tane var sokakta. sadece, buna yürü ya kulum dedi mevla olan bu.
Tüm yorumlar (4)
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
İzmir'deki faciada can kaybı 18'e yükseldi! Yaralı işçi kurtarılamadı

Faciadan bir acı haber daha! Yaralı işçi ne yazık ki kurtarılamadı
KYK yurtlarında yeni dönem! İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak

KYK yurtlarında tüm kurallar sil baştan! Bunu yapan öğrenciler yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti

Fotoğraf bu sabah çekildi!

Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:★ Okurların en beğendiği

yakışıklı mı ? evet... ama bundan bi milyon tane var sokakta. sadece, buna yürü ya kulum dedi mevla olan bu.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Şişirin şişirin! Yakında patlar. Bekle ve izle

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Alsın ne var bunda genç adam onun evi barkı anası babası kardeşleri yok mu fırsat ayağına gelmiş yok istemem mi diyecek ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Ben bundan daha yakışıklıyım evet çık taksim eminömüne binlerce var aynı tip tabiki sosyal medyada patlayan yürüyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba 18

"Silivri soğuktur" diyenlere yanıtı bomba
380 kilometre ötedeki Elbruz Dağı Rize'den görüntülendi! Karla kaplı zirve Ardeşen'den net göründü

380 kilometre öteden göründü! Karla kaplı dev zirve kameralarda
Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar

Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj

Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den Erdoğan'a dikkat çeken mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! ASELSAN’dan 5 fabrikalık yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! 5 fabrikalık yatırım geliyor
Bir insan kendine bunu niye yapar? Yerlere yattılar, inekler üzerlerinden geçti

Bir insan kendine bunu niye yapar?

Hindistan'da polis lojmanları yakınında dehşet! 3 gaz tüpü art arda patladı

Polislerin kabus gecesi! Yangın sonrası tüpler art arda patladı
Üniversitede korkunç anlar! Panikle arkadaşına sarıldı, ikisi de alev aldı

Üniversitede dehşet! Panikle arkadaşına sarıldı, ikisi de alev aldı