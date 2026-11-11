Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi’nin açılışında iklim kriziyle mücadelede eylem çağrısı yaptı. Erdoğan, kırılgan ülkelerin finansman ve teknolojiye erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini belirterek Gazze’deki çevre yıkımına da dikkat çekti.

"KONTEYNER GÖRDERMEK İSTİYORUZ AMA..."

" Gazze'de sadece bir soykırım değil bir çevre kıyımı yaşanmıştır" diyen Erdoğan, " Gazze'de asırlık zeytin ağaçları kesildi. Biz bugün zeytin ağacı diktik. Asırlık ağaçlar kesilirken toprak, su kirletildi. Şehirler enkaz haline geldi. İnsanlar çamurun içindeki çadırlarda mahkum edildiler. Bunlar insan değil mi? Bu insanlara konteyner göndermek istiyoruz müsaade edilmiyor" dedi.

"ZAYIFLIKTIR, ACİZLİKTİR, VİCDANSIZLIKTIR"

Son birkaç gündür bölgeden gelen görüntülerin iç acıtıcı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Barınaklar sular altında kaldı. Yüzbinlerce Gazzeli kardeşlerimiz, çocuklar bu kış koşullarında anne babasız hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu tabloyu gören bilen hiç kimse sorumluluktan kaçamaz. Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır. Gazze'ye tecrit politikası sona erdirilmeli. Bölgeye insani yardımların geçişine derhal izin verilmeli, bu gaddarlık sona erdirilmelidir. Artık dur diyelim" şeklinde konuştu.

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