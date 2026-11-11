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Adana'da kasksız 6'sı çocuk 9 kişi 2 kişilik motosiklette görüntülendi

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Adana'da kasksız 6'sı çocuk 9 kişi 2 kişilik motosiklette görüntülendi
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Adana'da 2 kişilik motosiklete kasksız binen 9 kişinin 6'sı çocuktu; tehlikeli yolculuk cep telefonuyla kaydedildi. Çocuklardan ikisi sürücünün kucağında, diğerleri iki kadının kucağındaydı; sürücü yaya geçidinden geçerek kural ihlali de yaptı.

ADANA'da 6'sı çocuk, 9 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi'nde 2 kişilik motosiklette başlarında kask bulunmayan 6'sı çocuk, toplam 9 kişinin tehlikeli yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çocuklardan ikisinin sürücünün kucağında, diğerlerinin de 2 kadının kucağında yolculuk yapması dikkat çekti. Refüjdeki yaya geçidinden geçerek kural ihlali de yapan sürücü, bu şekilde bir süre daha trafikte ilerledikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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