Dha Yurt Bülteni-8

Ömerli eski kaymakamı FETÖ'den tutuklandı

Mardin'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ömerli ilçesi eski Kaymakamı Erol Korkmaz tutuklandı, Dergeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, önce açığa alınan ardından da gözaltına alınan Ömerli eski kaymakamı Erol Korkmaz ve Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş, emniyetteki işlemlerin ardından dün gece mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede sorguları yapılan Erol Korkmaz tutuklanırken, Yaşar Yeşiltaş ise adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: MARDİN,

========================================

Torbalı'daki iş insanı cinayetinde, gözaltındaki aile fertleri adliyeye sevk edildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, ormanlık alanda yanan cipte, iş insanı Murat Cahit Ö.'nün (Öğüt) (55) cesedinin bulunmasının ardından, olayla ilgili olarak gözaltına alınan eşi Ö.Ö. (Öznur Öğüt), oğulları B.Ö. (Batuhan Öğüt) ve H.Ö. (Hadi Öğüt) ile oğlunun arkadaşı C.G. (Coşkun Gündüz) adliyeye sevk edildi.

Torbalı'ya bağlı kırsal Ahmeti ve Zeytinköy mahalleri arasında kalan ormanlık alanda geçen pazar günü yanmış bir cip görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede 35 TTG 35 plakalı cipte yanmış erkek cesedi bulundu. Plakası üzerinden yapılan araştırmada, aracın Torbalılı tuğla fabrikası sahibi iş insanı Murat Cahit Ö.'ye ait olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası, yanan erkek cesedinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla DNA testi ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Murat Cahit Ö.'nün ağabeyi Ahmet Cavit Ö'den DNA örneği alındığı, ancak henüz sonuçların çıkmadığı öğrenildi.

YARDIM İSTEDİĞİ ARKADAŞI İTİRAF ETTİ

Olaydan sonra, Murat Cahit Ö.'nün oğlunun arkadaşı C.G. savcılığa giderek arkadaşının ailesiyle birlikte babasını öldürdüğünü ve cesetten kurtulmak için kendisinden yardım istediğini söyledi. C.G'nin ifadesinde, "Olay günü H.Ö. ve B.Ö. beni arayıp yardım istedi. Eve gittiğimde Murat Cahit Ö., halının üzerinde yatıyordu. Uyutup iğneyle bayıltmışlar. Daha sonra halının içinde cipe koydular. Cipi oğulları kullandı. Birlikte ormanlık alana gittik. Orada cipi ateşe verip yaktılar" dediği öğrenildi. C.G.'nin ifadesinin ardından Murat Cahit Ö.'nün eşi Ö.Ö. ve oğulları B.Ö. (19) ile H.Ö. (24) jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaptığı itirafla olayın ortaya çıkmasını sağlayan C.G. de ifadesinin ardından gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı araştırma MOBESE kayıtlarında da Murat Cahit Ö.'nün cipinin başka bir araçla evin önünden hareket ettiği tespit edildi. Jandarmada susma hakkını kullanan ve ifade vermeyen eşi Ö.Ö., oğulları B.Ö., H.Ö. ve C.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öldürülen Murat Cahit Ö.'nün eşi Ö.Ö. adliyeye girerken yüzünü kapattı. Öte yandan kumar ve gece hayatına düşkün olduğu öne sürülen Murat Cahit Ö.'nün kıskançlık nedeniyle eşine sık sık şiddet uyguladığı iddia edildi. Torbalı'nın zengin ailelerinden olan Murat Cahit Ö.'nün babasına Sayısal Loto'dan 10 yıl önce 500 bin, 5 yıl önce de 1 milyon lira ikramiye çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

Adliyeden görüntü

Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

==========================================

Tarım şirketi sahibi lüks otomobilinin içinde ölüdürdü

Adana'da tarım şirketi sahibi Ekrem Şenel(43), lüks otomobilinde kurşunlanarak öldürüldü.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde otomobilini park eden Ekrem Şenel'in yanına yaklaşan silahlı bir kişi, 13 el ateş etti. Göğüsüne 6 el kurşun isabet eden Şenel, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Özel Adana Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan ise kamyonetle olay yerinden kaçtı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Musa Z.'yi kısa sürede aracının içinde olayda kullandığı tabancayla yakaladı. Aracın içinde ayrıca bir puşi, polis copu ele geçirildi.

KURTARILAMADI

Ambulansa hastaneye kaldırılan Şenel ise, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şenel'in alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü iddiası üzerinde duran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

Kurşunlanan otomobil ve polis aracının görüntüsü

Kurşun izleri olan otomobil camından görüntü

Yerdeki boş kovanlar

Otomobilden genel görüntü

Otomobili kurşunlayan şahsın aracı

Aracın önündeki puşi

Puşiden detay

Silahın polisin elinde görüntüsü

Polisin araca binmesi

Koltuğun üzerindeki silah

Polisin aracı karakol önünden çekmesi

Karakol önünden genel görüntü

SÜRE: 01'58" BOYUT: 120 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

=====================================

Gelini Mehteran takımı ile aldı

Balıkesir'de, Mehmet Sarı (26), dünya evine gireceği Fatma Yıldız'ı (22), evinden Mehter Takımı eşliğinde çıkardı. Genç çift ilçe merkezinde bir düğün salonunda dünya evine girdi. Fatma Yıldız'ın evinin önünde gösteri yapan Mehteran Takımını vatandaşlar ilgiyle izledi.

Burhaniye'ya bağlı Şarköy Mahallesinde market işleten Mehmet Sarı ile Kırtık Mahallesinden ev hanımı Fatma Yıldız ile dünya evine girdi. İlçe Merkezinde bir düğün salonunda düzenlenen düğün töreni öncesinde, Fatma Yıldız'ın yaşadığı Kırtık Mahallesindeki evde gelini alma geleneği renkli görüntülere sahne oldu. Damat Mehmet Sarı, hayatını birleştireceği Fatma Yıldız'ı almak için Turgutlu'dan tuttuğu özel bir Mehteran Takımı ile mahallye geldi. Gelini alma sırasında Mehteran takımının gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Damat Mehmet Sarı, gelin Fatma Yıldız'ı mehteran takımı eşliğinde aldıktan sonra, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen görkemli düğün töreni ile dünya evine girdi. Mahallede ilk defa Mehteran takımının gösterisini izlediğini belirten Recep Zengin, "İlk defa mehteran takımı geldiği için çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Mehter takımından detaylar

-Köylü gençler karşılaması

-Mehter konseri. Gelin alma.

-Mehteranın sokaklarda gezmesi.

-Recep Zengin ile röp.

3 dakika 6 saniye. 96.2 MB

Haber-Kamera: Sefer TALAY/ BURHANİYE(Balıkesir),

=====================================

20 öğrenci Lara Sahili'ni temizledi

Antalya'da 320 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Lara Sahili'nde çevre temizliği yaptı.

Muratpaşa ilçesindeki Hanım Ömer Çağıran İlkokulu öğrencileri, yaz öncesinde sahilde temizlik yaptı. İkinci sınıfların projesi olarak dikkat çeken sahil temizliğine 8 şubeden, 320 öğrenci katıldı. Bu yıl ilk kez böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyleyen sınıf öğretmeni Hatice Demir, toplum sağlığı açısından plajların temizliğine dikkat çekmek istediklerini belirtti. Demir, "Ayrıca denizlerimizin de kirliliğine dikkat çekmek amacıyla bu projemizi gerçekleştiriyoruz. Bütün öğretmen arkadaşlarımızla buradayız" dedi. İkinci sınıflar zümre başkanı öğretmen Binnaz Hatipoğlu da toplum hizmeti çalışması söz konusu olduğunda ellerinden gelen çabayı harcadıklarını belirterek, "Çünkü çevre temizliği açısından baktığımızda, piknik alanları, mesire alanları, park ve bahçeler daha çok kirlenme açısından göz önüne alınıyor. Biz de farklılık olması açısından denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek istedik. Denizlerdeki canlıların türünün çoğalması açısında çocuklara farkındalık yaratmak için buradayız" diye konuştu. Öğretmen Hatipoğlu, projelerine, şapka, çöp poşeti, eldiven ve kumanya olarak destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti. Sınıf öğretmeni Sadık Çetin ise Antalya'nın bir turizm şehri olduğunu, sahil ve çevre temizliği konusunda çocuklara bilinç oluşturmak için burada olduklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Sahil genel görüntü

-Öğrencilerin sahilde temizlik yaparken görüntüsü

-Turistlerin görüntüsü

-RÖP 1: Hatice Demir

-RÖP 2: Binnaz Hatipoğlu

-RÖP 3: Sadık Çetin

-Öğrencilerin görüntüsü

-Öğrencilerle röportaj

-Detaylar

290 MB -- 02.38

Haber: Süleyman Ekin-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

==========================================

Büyükşehir lalelerle Türk bayrağı rekoru kırdı

Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük Türk Bayrağı temalı lale peyzajını Kayseri'de gerçekleştirerek, rekor kırdı.

Başta laleler olmak üzere çiçeklerle şehre güzellik katan Büyükşehir Belediyesi, bu alanda dikkat çekici bir çalışmayı hayata geçirdi. Dün akşam saatlerinde başlayarak bugün saat 11.00'e kadar devam eden çalışma ile dünyanın lalelerden yapılmış en büyük Türk Bayrağı rekor denemesi gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki bu çalışmayı Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki rekor tescil ve hakem heyeti de takip etti. Etkinliğe ayrıca Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Türk bayrağı temalı lale peyzajı dünya rekoru denemesi başarı ile gerçekleştirildi. Rekor denemesinin son lalelerini ise, Vali Kamçı ile Başkan Çelik ekti. 400 metrekare olan ve yaklaşık 168 bin lale ile yapılan Türk bayrağı, 18- 23 Nisan tarihlerinde sergilenecek ve bu süre boyunca alanda çeşitli kültürel etkinlikler yapılacak. Düzenledikleri etkinlikle ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "23 Nisan Haftası arİfesinde 1 hafta süreyle şehrimizin meydanına güzellik katacak bu rekor denemesiyle beraberiz. 168 bin adet laleyle 400 metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağını Kayseri'de gerçekleştirmiş oluyoruz. İnşallah bu rekor denemesi tescil edilmiş olacak. Bu güzelliği hem Kayserimize hem de ulusal anlamda Türkiye'mize tanıtmış olacağız. Bu laleler 15 günlük bir çalışmayla gerçekleşti. Bu güzelliği şehrimize kazandırmış olduk" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki rekor tescil ve hakem heyeti dünyanın en büyük Türk Bayrağı temalı lale peyzajının rekor kırdığını açıkladı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Türk bayrağı lale peyzajından görüntü

-Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in konuşması

-Rekor tescil hakem heyetinin metreyle ölçüm yapması

-Vali Kamçı ve Başkan Çelik'in son laleleri dikmesi

-Genel detay

3 Dakika 35 Saniye/ 403 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,