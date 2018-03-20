Dha Yurt Bülteni-8

1)ÖĞRENCİLERLE CİNSEL İÇERİKLİ YAZIŞMALAR YAPTIĞI İLERİ SÜRÜLEN MÜDÜR YARDIMCISI AÇIĞA ALINDI

BURSA'daki bir lisede odasına çağırdığı kız öğrencilere 'Söyleyin bakalım arkadaşlarınızdan kimler bakire değil?' diye sorduğu, bazı kız öğrenciler ile WhatsApp üzerinden yazışıp ilişki kurmak istediği öne sürülen Müdür Yardımcısı A.K. hakkında, Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatttı. Açığa alınan A.K.'nin görev yaptığı okulda 'Öğrencilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı' olduğu öğrenildi.Bir lisede Müdür Yardımcısı olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası A.K., yaklaşık iki yıl önce kız öğrencilerle ilişki yaşadığı iddiaları nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından buradaki görevinden alınıp, başka bir liseye tayin edildi. Lisede 'Öğrencilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı' olarak görev yapan A.K.'nin bazı günler kız öğrencileri odasına çağırıp, "Söyleyin bakalım sizin arkadaşlarınızdan kimler bakire değil?' diye sorduğu iddia edildi. Ayrıca, A.K.'nin birçok kız öğrencisi ile WhatsApp üzerinden cinsel içerikli yazışmalar yaptığı ileri sürüldü.Olay, okuldaki kız öğrencilerin aralarındaki bir sorun nedeniyle kavga etmesinin ardından ortaya çıktı. İddiaya göre, kavgaya karışan kız öğrencilerden biri, diğer kız öğrenciyi, "Senin, Müdür Yardımcısı ile olan ahlak dışı yazışmalarını biliyorum. Bunu okul idaresine söyleyeceğim" diyerek tehdit etti. Ardından iddialar okul idaresine iletildi. Okul müdürünün konuyu kapatmak için öğrencileri uyardığı ileri sürülürken, iddialar, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştı. Milli Eğitim Müdürlüğü, bunun üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Müdür Yardımcısı A.K. açığa alınırken, görevlendirilen müfettişlerin, A.K.'nin kız öğrenciler ile yaptığı yazışmaları, konuşmaları ve okul müdürünün yaşananlara karşı tavrını araştırdığı öğrenildi.

VELİLER TEPKİLİ

Lisede etimi gören öğrencilerin velileri olaya büyük tepki gösterdi. İki yıl önce de aynı okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Okul Baş Müdür Yardımcısı M.E.D.'in kız öğrencisi ile gönül ilişkisi kurup, eşini ve çocuklarını bırakarak öğrencisi ile kaçtığını öne sürülen veliler, "Yaşanan bu olaylar bizleri ve çocuklarımızı çok üzüyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Okuldan görüntüler

Öğrencilerden görüntüler

Tabeladan görüntüler

Okul önünde bekleyen polis ekiplerinden görüntüler

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

Süre: 1.16 dak) (Boyut: 124 MB)

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2)ALT GEÇİT ÇALIŞMASINDA TARİHİ TAŞ KÖPRÜ BULUNDU

OSMANİYE Belediyesi tarafından Musa Şahin Bulvarı'nda sürdürülen alt geçit çatışmasında 400 yıllık olduğu sanılan tarihi kemerli taş köprü ortaya çıkartıldı. Belediye tarafından Musa Şahin Bulvarı'nda 'Alt Geçit, Devlet Bahçeli Meydanı ve Yayalaştırma Projesi' çalışmalarına başlandı. Bulvarda yapılan kazı sırasında tarihi kemerli taş köprüye ulaşıldı. Çalışmalar sırasında bulunan ve tarihi olduğu düşünülen yapıya zarar verilmeden iş makineleri durdurulup, müze müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, titizlikle ortaya çıkartılan kemerli yapı kalıntısının fotoğraflarını çekip rapor tuttu. Polis ise bölgede önlem aldı.

Tarihi taş köprüde inceleme yapan Adana Müze eski Müdürü İsmet İpek ise köprünün 400 yıllık olduğu iddia etti. Söz konusu kemerli yapı kalıntısını incelediğini ifade eden İpek, "Belediye alt geçit inşaatında çıkan köprünün eni 3 metre, boyu 6 metre, yüksekliği 2 metreye kadar olduğu tespit edilmiştir. Kesme taşlardan örülü kemerli ve tonoz örtülü bu köprüde tonozun iç yüzeyindeki sıvanın çimento olmadığını, çimentoya çok benzeyen Horasan harcı olduğunu düşünüyorum. Belediye Alt Geçit inşaatında çıkan köprü, 16. YY'da Osmaniye'nin yerindeki Kınık şehri devrine ait bir eserdir. Köprünün geleceği ile ilgili karar, Kültür Varlıkları Adana Koruma Kurulu'na aittir. Osmaniye kentinin geleceği için önemli olan modern alt geçit inşaatının devam etmesi için muhtemelen köprünün fotoğrafı alındıktan ve rölevesi çıkarıldıktan sonra sökülmesine karar verilecektir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kazı sonrasında çıkan köprü kalıntısından yakın görüntü

-İnşaat çalışması alanındaki iş makinelerinden detay görüntü

-Osmaniye Belediyesi yazısı

-Belediye binasından genel detay görüntü

-'Alt geçit inşaatı var' tabelası

-Köprü etrafında toplanan işçiler

-Köprü üzerinde çalışma yapan işçi

-Olay yerindeki polisler

-Kesme taş köprüden detaylar

-İnşaat alanından pan görüntü

-Bir işçi yürürken detay

-Köprü üzerindeki kalıntıyı söken işçi

-Adana Eski Müze Müdürü İsmet İpek ile röportaj

BOYUT: 146 MB SÜRE: 04'36"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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3)SİVAS'TA 'AŞIK VEYSEL KÜLTÜR EVİ' AÇILDI

SİVAS'ta Dünyaca ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hatırasını yaşatabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan Aşık Veysel Sanat ve Kültür Evi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla yapımı tamamlanan Aşık Veysel Sanat ve Kültür Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Vali Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu ile il protokolü ve vatandaşlar katıldı. 355 bin liraya mal olan kültür evinin içerisinde Aşık Veysel Odası, Ozanlar Odası, Aşık Veysel'in bal mumundan heykeli ve etkinlik odaları bulunuyor. Açılışta konuşan Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu dedesi adına böyle kültür evinin açılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Vali Davut Gül ise emeği geçenlere teşekkür ederek "Sivas güzel şehir ama Sivas'ı güzel şehir yapanların başında aşıklarımız, ozanlarımız Sivas'ın değerleri geliyor. Bunlar içerisinde de Aşık Veysel hiç şüphesiz özel bir yeri olan değerimiz. Bunu Sivrialan'da, Şarkışla'da çeşitli yerlerde isminin verildiği mekanlar vardı. Sivas'ta da adına bir okul vardı ama aynı zamanda bir kültür mekanının olması isabetli oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışın ardından Vali Gül ve beraberindekiler Kültür Evini gezdi. Aşıklar Odasında Sivaslı ozanlar türkülerini seslendirdi. Ünlü ozanın 104 yıllık sazı kendisinde bulunan bağlama ustası Şentürk İyidoğan da Veysel'in türkülerini çalıp söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Açılıştan görüntüler

-Kültürn evinin gezilmesi

-Valinin açıklaması

-Ozanın bal mumu heykeli

-Ozanların türküler seslendirmesi

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,

(313 mb)

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4)TAKSİCİ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ, 20 YIL SONRA HUZUREVİNDE YAKALANDI

ANTALYA'da 20 yıl önce taksi şoförü Aziz Arıcı'yı (45) bıçakla öldürüp otomobilini gasp ettiği ileri sürülen Mustafa K. (69), cinayet dosyasının zaman aşımına 8 gün kala Balıkesir'in Edremit ilçesindeki huzurevinde gözaltına alındı. Cinayet suçlamasını kabul etmeyen Mustafa Kiraz, tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Döşemealtı ilçesinde 25 Mart 1998 tarihinde taksi şoförü Aziz Arıcı'nın bıçaklanarak öldürülmesi ve aracının gasp edilmesine ilişkin soruşturma dosyasını 3 ay önce yeniden açtı. Polis, Arıcı'nın gasp edilen otomobilinin 1999 yılında sahte plaka takılarak birkaç kişi tarafından alınıp satıldığını, o dönem bu kişilerin hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldığını belirledi.

Aracı ilk satın alan S.E.'ye ulaşan polis, otomobilin 'Edremitli Mustafa' diye tanınan kişi tarafından satıldığını tespit etti. Polis ekipleri, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 'Mustafa' adlı kişileri incelemeye başladı. İlçede, S.E'nin verdiği eşkale uyan Mustafa adlı 3 kişinin bulunduğunu belirleyen polis, şüphelilerden Mustafa Kiraz'ın 'silahlı gasp', 'tehdit' ve 'hırsızlık'tan poliste kaydı olduğunu belirledi.

HUZUREVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, Mustafa Kiraz'ı, 8 gün önce Edremit ilçesindeki huzurevinde kurduğu el sanatları atölyesinde gözaltına aldı. Antalya'ya getirilen Mustafa Kiraz ifadesinde, "Döşemealtı'nda yanımda bulunan Veysel Arman ve Mahmut adlı kişiyle taksici Arıcı'nın otomobilini almak için pazarlık yapmıştık. Öldürme olayına karışmadım" dedi. Veysel Arman'ın 1999 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirleyen polis, soyadı belirlenemeyen Mahmut adlı kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet dosyasının zaman aşımına 8 gün kala yakalanan Mustafa Kiraz, polisteki ifadesinin ardından dün çıkarıldığı hakimlik tarafından 'kasten insan öldürmek' ve 'gasp' suçlamalarıyla tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeden çıkması

-Ekiplerle birlikte yürümesi

-Polis aracına binmesi

-Cinayet zanlısının çeşitli yıllarda çekilmiş fotosu

"66 MB 2 DK"

Haber- Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,