DHA YURT BÜLTENİ-7

05.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:42

Van'da ele geçirilen PKK patlayıcı ve mühimmatı imha edildi

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK'nın kullanıma hazır patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler kontrollü olarak imha edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı Övecek Mahallesi kırsalında 'Kıran Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogun' isimli operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında 20 kilogram amonyum nitrat ve fuel oil karışımı, kullanıma hazır patlayıcı madde, 4 elektrikli fünye, 632 adet mühimmat ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler, uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

Görüntü Dökümü--------------Ele geçirilen patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemelerinin fotoğrafları-Malzemelerin imha edilmesi

HABER: Behçet DALMAZ/VAN,-

=====================================

Apartman görevlisinin kızına cinsel istismarda, yöneticiye 4 yıl hapis cezası Adana'da apartman görevlisinin kızı lise öğrencisi A.Y.'ye (18), 13 yaşından beri zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yönetici C.S. (62), yargılandığı davada 'sarkıntılık' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden genç kızın ailesinin avukatı Fatoş Hacıvelioğlu, "Bir kız çocuğunu zincirleme bir şekilde istismar eden sanığa ödül gibi bir ceza verildi" dedi.Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, 2014 yılında babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı lüks binada ailesiyle yaşayan, o dönem 13 yaşında olan A.Y., babası M.A.Y.'ye (45) tatil yapmak istediğini söyledi. Maddi durumları iyi olmadığı için kızına tatile çıkamayacaklarını anlatan M.A.Y., bir süre sonra apartman yöneticisi C.S. ile sohbeti sırasında durumu anlattı. Yönetici, tatile gideceğini A.Y.'yi de götürebileceğini söyledi, M.A.Y. de bunu kabul etti. C.B., yazlık evlerinin asansöründe küçük kıza istismarda bulundu. Bu tarihten sonra da zaman zaman cinsel istismarlarını sürdürdü. A.Y. de kimseye anlatamadığı tacizleri günlüğüne yazdı.İki yıl önce, A.Y.'nin durumundan şüphelenen ablası, günlüğü okudu. Babalarının işten çıkarılacağı korkusuyla olayı saklayan abla-kardeş, daha sonra aile dostlarından birine olayı anlattı. Olayı öğrenen anne ve baba, C.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. C.S. hakkında 'Cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan C.S., 20 Kasım'da Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 'sarkıntılık' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.'ÖDÜL GİBİ CEZA'Ailenin avukatı Fatoş Hacıvelioğlu, mahkemenin kararına itiraz ederek cinsel istismarın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü ve bundan dolayı işlenen suçun zincirleme bir suç olduğunu dile getirdi. 2 yıl süren dava sonucunda sanık C.S.'nin 4 yıl ceza almasının aileyi derinden sarstığını vurgulayan Hacıvelioğlu, "Bir kız çocuğunu zincirleme bir şekilde istismar eden sanığa ödül gibi bir ceza verildi" dedi. Mahkemede kız çocuğu cinsel istismara uğrarken bir tanık olmadığı üzerinde durulduğunu kaydeden Hacıvelioğlu, "Sanığın mahkemede tanık olarak gösterdiği kişiler 'bu adam öyle bir şey yapmaz, biz görmedik' gibi ifadeler verdi. Bu suçlar zaten niteliği gereği yapan kişinin etrafta kimse olmadığı zaman işlediği suçlar. Cinsel istismar olaylarında sanık, mağduru yalnızken yakalamaya çalışır ve suçu öyle işler. Burada mağdurun beyanı esas alınmalıdır. Bu tutarlı beyanlar da en büyük delillerdir" diye konuştu.GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELER MEVCUTSanığın cinsel istismar suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğini belirten Fatoş Hacıvelioğlu, şöyle konuştu: "Mahkeme ne yazık ki kararını istismarın sarkıntılık düzeyinde değerlendirdi. 15 yaşını tamamlamamış bir kız çocuğu söz konusuyken ve bu bir ağırlaştırıcı neden iken uygulanmadı. Ayrıca bu karara üyelerden biri beraat yönünde bir muhalefet şerhi koydu. Aslında ülkemizde bu konuyla alakalı gerekli yasal düzenlemeler var. Yani iş, hakim ve savcıların yasayı kullanıp kullanmamasına bağlı kalıyor. Bunu yasaları hakkıyla uyguladıkları zaman gereken cezalar verilecektir. Sonuç olarak söz konusu kişi bu süreçte cezaevine hiç girmedi. Aldığı cezadan sonra da adli kontrolle serbest kaldı. Tabi ki biz tüm itiraz yolarını sonuna kadar kullanacağız."

Görüntü Dökümü-------------Avukat ile röp.Avukattan detaylar

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

=============================

10 ay sonra yakalanan gaspçı tutuklandı

Antalya'da, parkta yürüyüş yapan Ayyüş D.'nin (80), içinde cep telefonu ve 30 lirası bulunan çantasını gasbeden Muammer Vergili (30), olaydan 10 ay sonra polisin takibiyle yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, geçen şubat ayında Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için evinin yakınındaki parka giden Ayyüş D.'nin, içinde 30 lira ve cep telefonu bulunan çantası, motosikletli bir kişi tarafından gasbedildi. Ayyüş D.'nin şikayeti üzerine inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olaydan sonra kaçtığı motosikletin plakasını belirledi. Ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından şüphelinin Muammer Vergili olduğu tespit edildi. Zanlı, dün düzenlenen baskınla Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Vergili, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Görüntü Dökümü-------------Şüphelinin şubeden çıkışı Birlikte ekip arabasına yürümeleriEkip arabasının hareket etmesiEmniyet Müdürlüğü dış plan

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

================================

'Ameliyatı kaldıramazsın' dediler, 'şemsiye' yöntemiyle hayata döndü Antalya'da emekli çiftçi Mehmet Avcı (94), kalbindeki delik nedeniyle gittiği doktorlardan 'Yaşlısın', 'Ameliyatı kaldıramazsın' yanıtlarını aldı. Kullanılan cihazın benzemesi nedeniyle 'şemsiye' denilen yöntemle ameliyat edilen Avcı, sağlığına kavuştu.Antalya'da oturan Mehmet Avcı, 5 yıl önce, aşırı yorgunluk ve nefes almada güçlük şikayetleriyle doktora gitti. Detaylı muayene edilen Avcı, sağlık sorunlarının yaşlılığa bağlı olduğu söylenerek, evine gönderildi. 5 yıl boyunca hasta ve yorgun yaşayan Avcı, 2 hafta önce göğüs ağrısı ve solunum güçlüğü şikayetiyle ambulansla hastaneye götürüldü. Burada muayene edilen Avcı'ya kalbinde delik olduğu, çok küçük olması nedeniyle fark edilmediği, tüm şikayetlerinin buna bağlı olduğu söylendi. Ameliyat olmak isteyen Avcı'ya bazı doktorlar, 'Yaşlısın', 'Ameliyatı kaldıramazsın' diyerek operasyon yapmadı.'ŞEMSİYE' YÖNTEMİAynı adı taşıyan Mehmet Avcı (46), son olarak babasını Medicalpark Antalya Hastanesi'ne götürdü. Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Ateş tarafından muayene edilen Avcı'nın kalbindeki deliğin kapatılacak düzeyde olduğu belirlendi. İşlemlerin ardından kasıktan girilerek, damar yoluyla kalbe ulaşıldı. Hastanın kalbindeki deliğe, şemsiyeye benzeyen çok küçük cihaz, anjiyo yöntemiyle yerleştirildi. Kalpteki açıklık, yarım saatlik operasyonla kapatıldı. Birkaç gün gözlenen Avcı, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.Mehmet Avcı'nın ciddi kalp yetmezliğiyle hastaneye geldiğini ve karın bölgesinde şişlik oluştuğunu anlatan Dr. İsmail Ateş, "Nefes darlığı ve ayaklarında ödem vardı. Bu yaş grubu hastada kalp deliği önemli bir konu. Böyle bir hastaya bu yaşta müdahale edilir mi, edilmez mi? Bu önemli bir konuydu. Biz hastalarımızı seçerken, hayata bağlılığına bakarız. Mehmet Avcı'nın da hayata bağlılığını, yaşama sevincini görünce ameliyata aldık. Çok hızlı düzeldi ve hayatından memnun" diye konuştu.'NEFESİM DÜZELDİ'Çok acı çektiğini anlatan Mehmet Avcı ise "Birkaç doktora gittim. 'Amca yaşın çok ileri ameliyat edemeyiz' dediler. Son zamanlarda artık nefes alamaz, merdiven çıkamaz hale geldim. 'Tamam, öleceğim' dedim. Kalbimdeki delik kapatılıp, nefesim düzelince iyileştim" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Mehmet Avcı muayene edilirkenKalp atışları görüntüTedavide kullanılan cihaz görüntü Röp: Mehmet Avcı Röp: Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Ateş Mehmet Avcı'nın yürüyerek hastaneden çıkması

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA

================================

Kapadokya beyaza büründü Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, dün akşam başlayan kar yağışı peri bacalarını beyaz örtüyle kapladı.Nevşehir'de dün akşam başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışı sonrası, Kapadokya bölgesinin doğal ve tarihi güzellikleriyle dolu Göreme, Uçhisar, Zelve Paşabağları ve Ürgüp bölgesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yerli ve yabancı turistler, Ürgüp ilçesindeki Üç güzeller bölgesinde karla birlikte oluşan doğal güzelliği cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirdi.

Görüntü Dökümü--------------Göreme esentepe mevkinden kar ve peribacalarından genel ve detay görüntü-Uçhisar cevizli mevkinden turistlerden ve peribacalarından genel ve detay görüntü-Amasya'dan gelen bir aile ile röportaj

HABER: Ahmet KORKMAZER-Barış TERZİOĞLU/NEVŞEHİR-, NEVŞEHİR

Kaynak: DHA