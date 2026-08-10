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TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi

TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
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Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından çalışmalarını tamamlayan TBMM, 52 günlük yaz tatiline girdi. Meclis, yeni yasama yılı için 1 Ekim’de yeniden toplanacak.

Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çalışmalarına 1 Ekim’de yeniden başlamak üzere 52 günlük tatile girdi.

YAZ TATİLİ BAŞLADI 

Genel Kurul’da yasama faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından milletvekilleri yaz tatiline ayrılırken, Meclis yeni yasama döneminde çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM’nin 1 Ekim’de açılmasıyla birlikte gündemdeki yasa teklifleri ve siyasi gelişmeler yeniden Genel Kurul’a taşınacak.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda 467 'evet' oyuyla kabul edildi

Türkiye'nin beklediği çerçeve yasa Meclis'te rekor oyla kabul edildi
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCece Cece:

hainleri tarih yazar unutmayın

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

her çalışana 52 gün tatil sunup meclise imzalasanız ya , hani onlar size oy verenler yaaa.

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Haber YorumlarıCengiz TAN:

hadi bakalım meclise blr tane bile onerge vermeyen hiç bir ise yaramadan yuzbinlerce lira maaş alan vekiller ! hak ettiginiz tatile gidin !!!!

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