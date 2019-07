DHA YURT BÜLTENİ - 7

Suriye'den Türkiye'ye atılan 15 kilo patlayıcı, sınır tellerine takıldı

Suriye'den Şrnak'ın Cizre ilçesine atılmak istenen, üzerinde kumandalı ateşleme sistemi bulunan 15 kilo patlayıcı, sınır hattındaki modüler beton duvardaki dikenli tellere takıldı. Teröristlerin patlayıcıyla, Türkiye'deki üst düzey görevliler ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylem yapacağı belirtildi. Patlayıcı, sınır hattında kontrollü şekilde imha edildi.

Suriye'de bulunan teröristler, dün gece Cizre'nin sınır hattında bulunan Kebeli köyüne üzerinde kumandalı ateşleme sistemi bulunan 15 kilo patlayıcıyı atmak istedi. Patlayıcı, sınırda kurulan modüler beton duvarın üzerindeki dikenli tellere takıldı. Güvenlik güçlerinin kameralardan tespit edip olay yerine hareket etmesiyle teröristler sınırdan uzaklaştı. Yapılan incelemede 7 fünye, 12 uzaktan kumanda ve ateşleyici olduğu değerlendirilen kumanda ile birlikte ele geçirilen 15 kilo patlayıcının, Suriye'deki teröristlerce yurda sokulup, Türkiye'deki üst düzey görevliler ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylem yapılacağı belirtildi. Patlayıcı, sınır hattında kontrollü şekilde imha edildi.

Sapanca'da HES tepkisi

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı İkramiye Mahallesi'ne yapılacak hidroelektrik santraline (HES), muhtar Ali Gümüş ve mahalleli tepki gösterdi. Muhtar Gümüş, deredeki suyun yetersiz olduğunu, baraja su alınmadan derenin kuruduğunu ve doğaya zarar verildiğini savundu.

Sapanca'ya 13 kilometre uzaklıkta bulunan İkramiye Mahallesi'nde kurulacak HES için çalışmalar sürdürülüyor. Dere yatağının içine kanallar yapılırken, çevresine ise istinat duvarı örülüyor. İkramiye Deresi'nde suyun çok az akması ise dikkat çekti. Muhtar Ali Gümüş ve mahalle sakinleri, doğaya zarar verildiğini savunarak, HES'e tepki gösterdi. Gümüş, daha önce yetkililerle görüştüklerinde mahalle sınırlarındaki İkramiye Deresi'ne dokunulmayacağının ve suyun HES'e, dağlardan dereye akan küçük su gruplarından alınacağının kendilerine söylediğini, ancak dereden alındığını dile getirdi.

'SUYUN DEREDEN ALINMASINA KARŞIYIZ'

Doğaya zarar verildiğini savunan İkramiye Mahallesi'nin muhtarı Ali Gümüş, "Burası heyelan bölgesi, doğayı mahvettiler. Balıklarımız ölüyor, piknik yerlerimiz kurudu. Dereye çoluk çocuk, köy halkı giremiyor. Kimse verdiği sözde durmadı. Biz mahalleli olarak bu işe karşıyız. Bu işe çözüm istiyoruz. Dereye verilecek suyun can suyu olduğunu söylüyorlar; ancak bu derede zaten can suyuna kadar yetecek su var. Biz bu dereden bu suyun alınmasına kesinlikle karşıyız. Daha baraja su almadan dere kurudu. Şu anda can suyu kadar su ancak var. Bu suyu kuruttuktan sonra can suyu ne ki çeşmeyi açalım daha iyi" dedi.

'NASIL MÜSAADE EDİLİYOR?'

İkramiye Mahallesi sakinlerinden Necdet Kaya ise "Konuyla ilgili yetkililerle defalarca görüştük. Dere yatağına ve suyun debisine dokunmayacaklarını ayrıca etraftaki güzelliğe ve doğayı koruyup muhafaza edeceklerini söylediler. Ancak olayların farklı boyuta geldiğini, dere yatağını komple kapattıklarını, kenarlara yapılan istinat duvarlarının sağlıklı olmadığını, yukarıda görülen binanın her an çökme tehlikesinde olduğunu, derenin devamında yol boyunca devamlı heyelanların olduğunu ve iş makineleri ile yolların devamlı açıldığını bilmemize rağmen bunun yapılmasına nasıl müsaade ediliyor?" diye konuştu.

Necdet Kaya da dere yatağına yapılan istinat duvarının kuvvetli yağışlara dayanamayacağını belirterek, "Yapılan istinat duvarının her an patlayacağını hatta patlayan duvarların olduğunu görüyoruz. Buraya ileride kuvvetli yağışların olduğu zamanlarda sel halinde yukarılardan gelen yoğun su akışı ile bu duvarların basınca dayanamayıp, patlayacağına da şahit olacağız. Yeni yapılan köprünün karşısında daha yağmur yağmadığı halde koca koca ağaçlar kaymış aşağı doğru. Bir de yağmurun yağdığını düşünün" dedi.

Sakçagözü Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi'nin doğal güzelliklerini görmeye gelen ziyaretçiler, keyifli zaman geçiriyor.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Sakçagözü Mahallesi'nde dağın zirvesinden kaynak suları ile beslenerek akan şelale, doğa tutkunları ve piknik yapmak isteyenlerin akınına uğruyor. 4 farklı mağara üzerinden akarak Sakçagözü Ovası'yla buluşan şelaleyi ziyarete gelenlerden bazıları serinlemek için suya giriyor. Birçok kişi de gördükleri doğal güzellikleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Sakçagözü şelalesinin doğal güzelliğiyle ilgi çektiğini belirterek, şelalenin daha geniş ziyaretçi kitlesine ulaşması için çevre düzenlemesi yaptıklarını söyledi.

Yarım asırdır 'topaç' üretiyor

ADIYAMAN'da Abuzer Özer (73), unutulmaya yüz tutan topaç üretiyor. 50 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Özer, teknolojiye direndiğini belirterek, yetiştirecek çırak bulamamaktan şikayet etti.

Oturakçılar Pazarı'ndaki ahşap oyuncak ustası 5 çocuk babası Abuzer Özer, çevresine ip sarılıp yere atılarak döndürülen ve bir zamanlar çocukların vazgeçilmezi olan topacın yerini günümüzde bilgisayar, tablet gibi cihazlardaki sanal oyunların aldığını ifade etti. Yarım asırdır topaç ve ahşap oyuncaklar üreten Özer, "Teknolojiye karşı direnmeye çalışıyoruz. Sağlıklı olduğu için ve nostaljiyi yaşattığı için yarım asırdır ahşap oyuncaklar üretmeyi sürdürüyorum. Ömrüm ve sağlığım el verdikçe de yapmaya devam edeceğim. Günümüz oyuncakları, çocukların sağlığına zararlıdır. Teknolojiden dolayı işler düştü ama direnmeye, ayakta durmaya çalışıyoruz. Tek şikayetim benden sonra bu mesleği sürdürecek olmayışı. Çünkü yıllardır yanımda çalıştıracak bir çırak bile bulamıyorum" dedi.

Teras çatında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Kütahya'da 4 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın kısa sürede büyürken, apartman boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, apartman sakinleri çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.

Saray Mahallesi 2'nci Gümüşeşik Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın terasında gece 03.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yangının olduğu apartman ve yan binayı boşaltıldı. Çinigaz ekipleri doğalğazı, elektrik ekipleri sokaktaki elektrik akımını kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evlerinde yangın çıkanlar sokak ortasında itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

