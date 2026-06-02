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Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi

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İngiltere Championship'te play-off finalinden men edilen Southampton’da teknik direktörlük görevini yürüten Tonda Eckert, takımın adının karıştığı casusluk skandalı hakkında açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, yaşanan olayla ilgili sorumluluk alarak kamuoyundan özür diledi.

  • Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı nedeniyle sekiz dakikalık bir video ile özür diledi.
  • Southampton, rakip takım Middlesbrough'nun antrenmanını gizlice kaydeden stajyer analistin yakalanmasıyla başlayan skandalda, Oxford United ve Ipswich Town maçlarında da benzer yöntemler kullandı.
  • İngiltere Futbol Ligi, Southampton'ı play-off finalinden ihraç etti ve gelecek sezon için 4 puan silme cezası verdi; kulübün temyizi reddedildi.

İngiltere Championship ekibi Southampton’da patlak veren ve futbol dünyasında büyük yankı uyandıran casusluk skandalının ardından, teknik direktör Tonda Eckert kulübün resmi kanallarından yayınladığı sekiz dakikalık bir video ile özür diledi.

TONDA ECKERT CASUSLUK SKANDALI İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Genç teknik adam, yaşanan olayların tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, "Olan her şey için özür dilerim. Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum; baş antrenör olarak suç tamamen benim. Ben genç bir teknik direktörüm, bir hata yaptım. Altı ay boyunca taraftarlarımızla yeniden kurduğumuz o güzel ilişkiyi düşündükçe sezonun bu şekilde bitmesi beni çok üzüyor." dedi. 

NE OLMUŞTU?

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran skandal, Southampton'ın stajyer analiz personeli William Salt'ın, Championship play-off yarı finalindeki rakipleri Middlesbrough'nun antrenmanını bir ağacın arkasından gizlice kayda alırken suçüstü yakalanmasıyla başlamıştı. 

Yapılan incelemeler ve sızdırılan WhatsApp mesajları sonucunda, kulübün alt kademe ve güvencesiz çalışan personeline baskı kurarak bu casusluk faaliyetlerini sistematik hale getirdiği (Oxford United ve Ipswich Town maçlarında da benzer yöntemlerin kullanıldığı) ortaya çıktı. İngiltere Futbol Ligi (EFL) ve bağımsız komisyon, bu usulsüzlükler nedeniyle Southampton’ı Premier Lig’e yükselme mücadelesi verdiği play-off finalinden ihraç etti ve kulübe gelecek sezon için 4 puan silme cezası verdi. Kulübün bu karara karşı yaptığı temyiz başvurusu da reddedildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Günaydın:

Bravo len, hatasının arkasında duran, sorumluluğunu alan herkese bravo

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