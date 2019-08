DHA YURT BÜLTENİ - 6

Marmaris'te kurumların anlaşmazlığı nedeniyle iki kamp tesisi çürüdü

Marmaris'e 13 kilometre uzaklıktaki turistik İçmeler Mahallesi'nde bulunan, denize sıfır Köy Hizmetleri Kampı ve 9 kilometre uzaklıktaki Adaağzı mevkisinde yer alan Ziraatçılar Kampı, kamu kurumları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yıllardır boş bekletiliyor. Mahkeme sürecinde yapılan itirazlarla uzayan hukuki süreç yüzünden atıl kalan iki kamp, harabeye döndü.

Marmaris'e 13 kilometre uzaklıkta bulunan turistik İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkisindeki 30 dönümlük, içinde binaların bulunduğu arazi, 1996 yılında Köy Hizmetleri ve Kooperatifler Genel Müdürlüğü'ne, personel eğitim merkezi tesisi yapılması için bedelsiz olarak 49 yıllığına tahsis edildi. Arazi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2005 yılında kapatılmasının ardından Muğla Tarım İl Müdürlüğü'ne, 2008'de ise mahkeme kararıyla Çevre ve Orman Bakanlığı'na devredildi. Muğla İl Özel İdaresi'nce hukuk mücadelesi başlatıldı. Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nde açılan dava sonunda tesisler, Muğla İl Özel İdaresi'ne tahsis edildi. Plan ve Bütçe ile Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu'nca Köy Hizmetleri Kampı'nın, 2012 yılında turizme kazandırılması için görüş birliğine varıldı. Muğla İl Özel İdare Müdürlüğü'nün kapanmasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Milli Emlak Dairesi Başkanlığı alanın kendilerine tahsisi için davalık oldu. Yapılan mahkeme sonucu alanın, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesine karar verildi. İl Milli Emlaklar Daire Başkanlığı'nın itirazıyla süreç, Yargıtay'a taşındı. Arazi içinde 2 katlı 31 betonarme daire, 1 prefabrik ev, içindeki çeşitli eşyalarla çürümeye terk edildi. Duvarları yazı tahtasına çevrilen binanın içindeki yataklar ya çürümeye bırakıldı ya da kimliği belirsiz kişilerce alındı. Denize sıfır konumdaki arazinin kapıları zincir ile kilitlenmesine rağmen günübirlik ve çadırları ile gelenlerin kamp yeri haline geldi.

İMAR İZNİ ÇIKMADI, TESİS ÇÜRÜDÜ

Marmaris'in 9 kilometre kırsalındaki Adaköy Mahallesi Adaağzı mevkisindeki Ziraatçılar Kampı'nın da durumu aynı oldu. Denize sıfır, içinde çam ve sığla ağaçlarının bulunduğu, ailelerin çadır kampı yapmak için ideal bulduğu 50 dönümü kapsayan arazi, harabeye döndü. Tesis, dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 1996 yılında turizm şirketine 49 yıllığına kiralandı. 90 yataklı, 1'er odalı 30 ahşap tesis yapılması şartıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından izin verildi. Turizm firması 1+1 ahşap evleri yaptı. Yapılan tüm resmi yazışmalara rağmen imar izni çıkmayınca tesis, atıl durumda kaldı. Demir kapı ile kapatılan, içindeki ağaçların büyüyerek, yürüyüş yolunu kapattığı tesiste yapılan tüm ahşaplar çürüdü.

'BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLANMALI'

DHA muhabirine tesislerle ilgili açıklama yapan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, "Marmaris'in en güzel yerlerindeki tesislerin kaderine terk edilmesi üzücü. Mahkeme aşaması devam eden tesislerle ilgili söylenecek pek bir şey yok. Ama bir an önce karara bağlanarak turizme açılması sağlanmalı" dedi.

Marmaris Belediyesi yetkilisi ise "Bir an önce mahkeme kararı çıkmalı. Çıkacak karara göre belediye olarak girişimlerimiz olacak" dedi.

Koruyucu aile olabilmek için mahallesine kurs açtırıp diploma aldı

Zonguldak'ta koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvuran 2 çocuk annesi Gönül Hanedar(55), ilkokul mezunu olmadığı için başvurusu onaylanmayınca mahallesine okuma ve yazma kursu açtırarak diploma aldı. Mahallesindeki diğer kadınlarında okuma ve yazma öğrenmesine öncülük eden Gönül Hanedar, şimdi heyecanla koruyucu aile olacağı günü beklediğini söyleyerek, "Ben asla vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. O çocuk için güzel bir gelecek sunmak istiyorum, hep yanı başımda olmasını istiyorum. İnşallah da güzel olacak" dedi.

Ontemmuz Mahallesi'nde yaşayan Gönül Hanedar ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi Ali Hanedar çifti, koruyucu aile olabilmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvurdu. 18 yıllık evli çift, koruyucu aile olmak için aranan şartları yerine getirdiklerini düşünerek dosyalarını kuruma sundu. Kurum, koruyucu aile olmaları için Gönül Hanedar'ın en az ilkokul mezunu olması gerektiğini aileye bildirdi. Bunun üzerine kararından vazgeçmeyen Gönül Hanedar, mahallesinde okuma ve yazma bilmeyen kadınları tespit ederek Mayıs ayında mahallesine okuma ve yazma kursu açılmasını sağladı. Fatih Halk Eğitim Merkezi tarafından Anıl Cömert Ortaokulu'nda öğretmen Emine Eren tarafından verilen kursta, 3 ay eğitim gören Gönül Hanedar kursta ilkokul diploması yerine geçen 2'nci kademe başarı belgesi alarak kuruma teslim etti. Gönül Hanedar, şimdi eşiyle birlikte kurumdan gelecek güzel haberi beklemeye başladı. Koruyucu aile olabilmek için verdiği mücadeleyle çevresinde takdir edilen Gönül Hanedar, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Babam o dönemlerde okula vermemiş. Kız çocukları okumaz demişler, biraz da maddiyata dayanıyordu okutmamışlar. İçimde de ukde kalmıştı. Ben kendi imkanlarımla okuma ve yazma öğrenmiştim ancak diplomam yoktu. Koruyucu aile olmaya eşimle birlikte karar verdik. Koruyucu aile olmak için bütün şartlarımız tamdı. Sadece diploma eksiğim vardı onu da tamamladım. İlk başvurumda koruyucu aile olabilirsiniz denildi. İkinci aşamada diploma istediler. Onu da hocamızın ve devletimizin sayesinde aldım. Şu anda koruyucu aile olmak için başvurum tamamlandı bekleme sürecindeyiz."

'GÜZEL BİR GELECEK SUNMAK İSTİYORUM'

Koruyucu aile olarak alacakları çocuğa güzel bir gelecek sunmak istediklerini söyleyen Gönül Hanedar, "Ben asla vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. O çocuk için güzel bir gelecek sunmak istiyorum, hep yanı başımda olmasını istiyorum. Gerçekten yanımda olmasını çok istiyorum. İnşallah da güzel olacak. Kurs boyunca okuduk, yazdık matematik çalıştık. Kendimi geliştireceğim. Ortaokulu istiyorum, İnşallah onu da alacağım." dedi.

'GÖNÜL HANIM HERKESE ÖRNEK OLMALI'

Öğretmen Emine Eren de, Gönül Hanedar'ın koruyucu aile olabilmek için verdiği mücadeleyi görünce çok duygulandığını söyledi. Bunun herkese örnek olmasını dilediğini ifade eden Emine Eren, "Bu kursun açılmasını sağlayan Gönül hanımdı. Mahallesinde, çevresinde okuma yazma bilmeyenleri ikna ederek okulumuza gelip kursun açılmasını sağladılar. Kendisi daha önce kendi imkanlarıyla okuma ve yazma öğrenmiş ama diploması yok. Gönül hanımın bir amacı vardı. Bunu diğer öğretmen arkadaşlarımla paylaştığımda onlar da duygulandı. Herkese örnek olmalı. Gönül hanımın bir çocuğa çok güzel bir gelecek, sevgi ve saygısını verebileceğine inanıyorum. Kendisi gerçekten çok güzel bir insan." diye konuştu.

Arkadaşını 'uyuşturucu satıyor' diye tüfekle yaralayan saldırgan uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tartıştığı arkadaşı A.B.'yi (37) pompalı tüfekle yaralalayan şüpheli T.G. (27), gözaltına alındı. Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin üzerinde 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede T.G. ile A.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartırşma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.G. uyuşturucu sattığını öne sürdüğü A.B.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesi sonucu A.B., yaralandı. Yaralı A.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YAKALADI, ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Olayın ardından kaçmaya çalışan silahlı saldırgan T.G. de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli basın mensuplarına, "Hak edene yapmak farzdır, mahallemizde uyuşturucu satıp gençlerimizi öldürdüler" dedi. Hastaneye götürülerek sağlık raporu alınan T.G.'nin üzerinde yapılan aramada, 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da kurbanlıklara bakan çok, alan az

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Borsası'na getirilen kurbanlıkların satışı yapılıyor. Hayvan sahipleri, borsada hareketlilik olduğunu ancak henüz fazla satış yapamadıklarını söyledi.

Diyarbakır'da kurbanlıklar, Canlı Hayvan Borsası'nda satışa çıkarıldı. Hayvan sahipleri, borsaya gelip, bakanların çok olduğunu ancak satın alanların az olduğunu söyledi. Köyünde beslediği büyükbaşları bayram öncesi Canlı Hayvan Borsası'nda satışa çıkaran Mehmet Ay (45), ithal et nedeniyle yerli hayvanlara talebin azaldığını belirtti. Ay, "Bizim hayvanlar satılmıyor. Saman ve yem fiyatları da pahalı. Bu nedenlerle zarar ediyoruz. İşler iyi değil, hayvanlarımızı kimse almıyor. Canlı hayvanın kilosu 18, et olarak ise 28 liradan satılıyor" diye konuştu.

Küçükbaş yetiştiricisi Kadir Kızıltepe (51) ise artan yem fiyatlarının, hayvan yetiştiricilerini etkilediğini belirterek, "500 küçükbaşım var, hiçbirini satamıyorum. Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Borsası'nda hareketlilik var ama hayvan alan kimse yok" dedi.

Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi

Hatay'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kesim için hazırlıklılarını sürdürenler, bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık bakarken bir yandan da bıçaklarını hazırlama telaşına düştü.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık kesiminde kullanılacak bıçakların tamiri ve bakımı için bıçakçılar, yoğun mesaiye başladı. Kurbanlık kesiminde özellikle bıçağın iyi olması, hayvana eziyet çektirmeden kesimin tamamlanması için büyük önem taşıyor. Kimileri Kurban Bayramı öncesi yeni ve keskin bıçaklar alırken, kimileri de ellerinde olan bıçakları, bıçakçılarda onartıyor. Hatay'da 3 kuşaktır bıçakçılığı devam ettiren bıçak ustası Necati Kamburoğlu, kurbanlık kesiminde 'Fransız T7' çeliğinden yapılan bıçakların kasaplar tarafından daha çok tercih edildiğini söyledi. Kamburoğlu, "Önemli olan bıçakların ağızlarının açık olması, ağzının dönmemesi gerekir. Sulama konusunda bunlara çok dikkat ediyoruz. Keskin tarafının daha iyi bir şekilde çıkması gereklidir" dedi.

