Haberler

Münih Havalimanı'nda İHA alarmı: Uçuşlar durduruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Münih Havalimanı'nda şüpheli bir insansız hava aracı (İHA) görülmesi üzerine uçuşlar kısa süreliğine durduruldu. Federal Polis tarafından yapılan aramada şüpheli duruma rastlanmazken, uçuşlar 1 saatlik aranın ardından yeniden başladı.

Almanya'daki Münih Havalimanında şüpheli insansız hava aracı (İHA) nedeniyle uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.

Almanya'nın güneyindeki Münih kentinde bulunan havalimanında kısa süreli İHA alarmı verildi. Federal Polis Sözcüsü Stefan Bayer, Alman gazetesi BILD'e yaptığı açıklamada, "Saat 09.00 civarında pilotlar şüpheli bir gözlemde bulundu" dedi. Bayer, Münih Havalimanı yakınlarında uçan cisim görüldüğünü, bunun bir İHA olabileceğini belirtti. Güvenlik endişeleri nedeniyle Münih Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

Uçuşlar yeniden başladı

Polis Sözcüsü Bayer daha sonra yaptığı açıklamada, "Federal Polis tarafından yapılan aramada şüpheli bir duruma rastlanmadı" dedi. Uçuşlar 1 saatlik aranın ardından yeniden başladı. Uçuşların bazılarının gecikmeli yapıldığı, bir kısmının iptal edildiği öğrenildi. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor

CHP'de bayramlaşma düellosu! Kalabalık her geçen saniye artıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla şoke oldu

Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

EYT'liler dikkat! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri alınacak
Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

Ünlü oyuncunun transparan tarzına yorum yağdı
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti

Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri

Türkan'ın sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek görüntü