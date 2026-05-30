Güvenpark'ta insan seli! Özgür Özel'in programı öncesi alan doldu taştı

CHP'de yaşanan tarihi gelişmelerin ardından Ankara bugün siyasi açıdan hareketli saatlere sahne oluyor. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki programı kadar, Özgür Özel'in Güvenpark'ta düzenleyeceği bayramlaşma buluşması da yoğun ilgi görüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi önündeki mitinginden

ÖZGÜR ÖZEL İÇİN ALANA AKIN ETTİLER

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Ankara Güvenpark'ta gerçekleştireceği bayramlaşma programı öncesinde vatandaşlar ve partililer sabah saatlerinden itibaren alanda toplanmaya başladı.

Güvenpark çevresinde oluşan yoğunluk dikkat çekerken, alanın kısa sürede dolduğu görüldü. CHP'liler sık sık "Özgür gelecek" sloganları attı.

KALABALIK HER GEÇEN DAKİKA ARTIYOR

Program saatinin yaklaşmasıyla birlikte Güvenpark ve çevresindeki hareketlilik arttı. CHP'lilerin alana girişleri sürerken, meydandaki kalabalığın giderek büyüdüğü gözlendi.

Ankara'nın en yoğun noktalarından biri olan Güvenpark'ta vatandaşların programı takip etmek için erken saatlerde toplandığı görüldü.

POLİS EKİPLERİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Güvenpark'ın karşısında bulunan Kumrular Caddesi ve çevresinde çok sayıda polis ekibi görev aldı. Bakanlıkların da bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, ekiplerin program süresince bölgede hazır beklediği görüldü.

GÖZLER VERİLECEK MESAJLARDA

CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Güvenpark'ta ise Özgür Özel'in aynı gün ve benzer saatlerde partililerle buluşacak olması siyasi kulislerde de yakından takip ediliyor. Ankara'da yaşanan yoğun hareketlilik nedeniyle gözler iki programdan verilecek mesajlara çevrildi.

Kaynak: Haberler.com