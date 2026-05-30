Dirk Kuyt Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Alacağı görev bile belli

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın, Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran 2026 tarihlerindeki kongreyi kazanması halinde sarı-lacivertli kulübe döneceği iddia edildi. Hollandalı futbol adamı, Fenerbahçe'de transfer komitesinde görev alacak ve yaz dönemi transfer çalışmalarında aktif rol oynayacak.

  • Dirk Kuyt'ın, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde Fenerbahçe'nin transfer komitesinde görev alacağı iddia edildi.
  • Kuyt, 2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti ve 11 yıl sonra kulübe dönmesi bekleniyor.
  • Hollandalı futbol adamı, halen Hollanda 2. Lig ekibi FC Dordrecht'in teknik direktörlüğünü yapıyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Dirk Kuyt'ın, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde sarı-lacivertli kulüpte görev alacağı öne sürüldü. Hollandalı futbol adamının transfer komitesinde aktif rol üstlenmesi bekleniyor.

KUYT İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2012-2015 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Dirk Kuyt'ın, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde yeniden Fenerbahçe'de görev alacağı iddia edildi.

TRANSFER KOMİTESİNDE GÖREV ALACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dirk Kuyt, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi durumunda Fenerbahçe'nin transfer komitesinde yer alacak. 45 yaşındaki Hollandalı ismin, yaz transfer döneminde yapılacak hamlelerde aktif rol üstlenmesi bekleniyor.

11 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Dirk Kuyt, futbolculuk döneminde Fenerbahçe formasıyla taraftarların sevdiği isimlerden biri olmuştu. Hollandalı futbol adamı, iddiaların gerçekleşmesi halinde 11 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe farklı bir görevle geri dönecek.

FC DORDRECHT'İ ÇALIŞTIRIYOR

Temmuz 2025'ten bu yana Hollanda 2. Lig ekiplerinden FC Dordrecht'in teknik direktörlüğünü yapan Kuyt, bu sezon takımını 47 puanla 10. sıraya taşıdı. Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesi halinde Kuyt'ın mevcut görevinden ayrılması ve Fenerbahçe'de yeni yapılanmanın parçası olması bekleniyor.

