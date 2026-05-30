Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ardahan'da etkili olan sağanak ve dolu, Ardahan-Kars kara yolunun bazı kesimlerini beyaza bürüdü. Sürücüler kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.
Kent genelinde aralıklarla etkisini gösteren sağanak, bazı bölgelerde yerini doluya bıraktı.
Yağışın yoğun görüldüğü Ardahan-Kars kara yolunun bazı kesimleri kısa sürede beyaza büründü.
Sürücüler, sağanak ve dolu nedeniyle kara yolunda kontrollü şekilde ilerledi.
