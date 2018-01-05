Dha Yurt Bülteni-4

Yaşamı boyunca hayat kurtaran doktor, ölümüyle 3 kişiye umut oldu (2)



DOKTORUN CENAZESİ SAMSUN'A GÖNDERİLDİ



Dr. Faruk Kemal Sevilmiş'in cenazesi, Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'nde bugün yapılan törenin ardından Samsun'a gönderildi. Hastane bahçesinde yapılan törene Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş,İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam, CHP İlçe Başkanı Cemil Acar, MHP İlçe yöneticileri, Hastane Başhekimi Op.Dr.Şahmeran Çelenkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, AK Parti eski İlçe Başkanı Zafer Işık, CHP eski İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan ve çok sayıda mesai arkadaşıyla sevenleri ve tedavi ettiği hastalar katıldı. Hastane eski Başhekimi Op.Dr.Mehmet Küçükkeçe, yaptığı konuşmada '2001 yılında Gemlik'te göreve başlayan ve hayatı boyunca organ naklinin faydalarını ailesine ve hastalarına anlatan Doktor Sevilmiş'in diyaliz servisinin kurulmasında da önemli rol oynadığını' ifade etti. İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'nın duası ve helallik almasının ardından Dr. Sevilmiş'in cenazesi gözyaşları arasında cenaze aracına konuldu. Yaklaşık 15 yıldır Gemlik'te çeşitli hastane ve sağlık ocaklarında görev alan Dr. Sevilmiş'in cenazesi cumartesi günü Samsun Merkez Camii'nde yapılacak cenaze töreninin ardından Tekke Köy ilçesi Sepetçiler Mezarlığına defnedilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Görev yaptığı hastanenin önünde tören



Ölen doktorun resmi



Haber: Kamera: Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa),



=========================================



Yaban domuzu sürüsü, üniversite kampüsüne girdi



SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nin kampüsü içerisinde sürü halinde gezinen yaban domuzları, kameralara takıldı.



Kardeşler Tepesi eteklerinde kurulu bulunun Cumhuriyet Üniversitesi'nde kış aylarında sık sık yaşanan manzara bu yıl yinelendi. Yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları dün akşam saatlerinde sürü halinde Cumhuriyet Üniversitesi Lojmanları ve sosyal tesislerinin bulunduğu alana girdi. Kampüs içinde gezinen hayvanlar, cep telefonu ile görüntülendi. Lojmanlar bölgesinden çıkıp yoldan geçen domuz sürüsü, ormanlık alana doğru gitti. Yolda ilerlerken önüne domuz sürüsü çıkan bir otomobil sürücüsünün de durarak geçmelerini beklediği görüldü. Üniversite yönetimi, öğrencileri korkutan domuz girişlerinin önlenmesi için ormanlık alan ile kampüs arasına duvar örme çalışması başlatmıştı.



Görüntü Dökümü:



-Domuz sürüsünün görüntüsü



-Yoldan karşıdan karşıya geçmeleri



-Onları fark ederek duran otomobil



Haber: SİVAS,



===============================



İhraç edilen 7 öğretmene PKK propagandasından gözaltı



KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde 6-7 Ekim Kobani eylemleri ve sonrasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen ve KHK ile ihraç edilen 7 öğretmen polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.



6-7 Ekim 2014'te Pazarcık'ta yapılan Kobani eylemleri ve sonrasında düzenlenen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanlarla ilgili olarak Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Eylemler sırasında çekilmiş görüntüleri incelemeye alan polis, 3 aylık çalışma sonunda terör örgütü PKK propagandası yapan 7 kişinin kimliğini belirledi.



KHK ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen şüpheliler, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak, devleti ve hükümeti alenen aşağılama ile yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak suçlarından işlem başlatıldı.



Sorguları devam eden 7 eski öğretmenin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------



Emniyet binası



Şüphelilerin çıkarılışı



Şüphelilerin minibüse bindirilmeleri



Kobani eylemlerinden görüntüler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



==================================



Hastanenin arızalanan asansöründe sıkışan işçi öldü



GAZİANTEP'te yıkama firması bünyesinde çalışan 3 çocuk babası Yılmaz Güneş (38), kirli çamaşırlarını topladığı özel bir hastanenin arızalanan asansöründe sıkışıp yaşamını yitirdi.



Olay, sabah saatlerinde Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan özel hastanede meydana geldi. Hastanenin anlaştığı şirkette çalışan Yılmaz Güneş, sabah saatlerinde polikliniklerin bulunduğu B bloktaki kirli çamaşırları toplayıp asansöre koydu. Bu sırada bilinmeyen nedenle arızalanan asansörden kendi çabasıyla çıkmak isteyen Güneş, kabin ile duvar arasında sıkışıp yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye görevlilerinin incelemesinin ardından Güneş'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayı haber alıp hastaneye gelen Güneş'in babası Gazi Güneş ve yakınları da gözyaşı döktü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------



Olay yeri



Polis ekipleri ve itfaiye aracı



Cenaze aracının çıkışı



Ölen işçinin fotoğrafı



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



======================================



'EXPO 2016 sergi alanı kumar turizmine açılsın' önerisi



ANTALYA'da, 1.8 milyar TL harcanarak, açılışı yapılan Türkiye'nin ilk botanik sergisi Expo 2016 Antalya alanının kumar turizmine açılması teklif edildi.



Antalya'nın Aksu ilçesinde, 1121 dekarlık arazide, 2 yıllık çalışma sonunda tamamlanan Türkiye'nin ilk botanik organizasyonu Expo 2016 Antalya, 23 Nisan 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Expo kulesinden kongre merkezine, yağmur ormanlarından endemik bitki türlerine, eğlence mekanlarından çocuk oyun alanlarına kadar içinde çok sayıda üniteyi barındıran sergi alanı, açık kaldığı 191 günde 5 milyona yakın ziyaretçi ağırladı. 1.8 milyar TL harcanan sergi alanı, 30 Ekim 2016 tarihinde kapandı. Geçen nisan ayında, Özelleştirme Yüksek Kurulu, EXPO 2016 alanını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na devretti.



'KUMAR TURİZMİNE AÇILSIN' TEKLİFİ



Sergi alanının çok geniş ve havalimanına yakın konumda olması nedeniyle alanla ilgili geçen günlerde proje teklifi hazırlandı. Muratpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi ve Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hasan Kilit, alanın kumar turizmi için kullanılmasını hükümet yetkililerine teklif etmeye hazırlandığını söyledi. 1121 dekarlık alanın atıl halde olduğunu ve buna gönlünün razı olmadığını belirten Kilit, turizmcilerin ve kente gönül verenlerin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Antalya'nın, turizmin başkenti olduğunu ve kente gelen turistlerin kumar oynama isteğinin böylelikle karşılık bulacağını kaydeden Kilit, "Turizm, bir sektördür ve kendi içerisinde kuralları vardır. Sağlık, dağ, deniz turizmi var. Kumar turizmi de olmalıdır. Yasaklanınca bu, bir kayıp haline geliyor. Buraya gelen turiste 'Kumar oynamayın' diyemezsin. Yer alanı müsait, kapalı alan. Yeni modernize edildi. Havalimanına da çok yakın" diye konuştu.



'AB PASAPORTU OLACAK'



Turizmde söz sahibi 4 otel zincirinin bu alanda, kısa sürede kumar turizmiyle ilgili altyapıyı oluşturabileceğini savunan Kilit, alanın Türklere tamamen yasaklı olacağını söyledi. ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Mojave Çölü üzerinde kurulu, kumar ve eğlence yerleriyle bilinen bir kent olan Las Vegas'ın bir benzerinin buraya yapılması için Las Vegas'taki yetkili isimlerden destek alınabileceğini de kaydeden Hasan Kilit, "Kesinlikle Avrupa Birliği (AB) pasaportu olacak. Bizim yerli insanımızda kumar oynama kültürü yok. Girip, oynayıp, parası bitince kafasına tabanca dayıyorlar. Las Vegas'ı yöneten bir CEO olabilir ya da bu işleri bilen kuruluşlardan biri gelip, buraya işletme kurabilir. Devlet buradan gelirini alır hem de burada turizm olur" dedi.



Hükümetin bu teklife sıcak bakmayacağından endişe duyduklarını da kaydeden Kilit, alanda kumar turizmi olursa Expo'ya harcanan paranın 6 ayda amorti edebileceğini ileri sürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------



Expo alanı görüntü



Expo gece görüntüleri



Röp1: Hasan Kilit



Expo Kule



Expo alanı drone görüntüleri



Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)



==========================================



Mersin emniyeti kaçakçılara göz açtırmadı



MERSİN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri, kaçakçılara göz açtırmadı.



4 Ocak günü, merkez Akdeniz ilçesindeki Çay Mahallesinde TIR parkı içerisinde operasyon yapan ekipler, F. Ö. isimli şahıstan 3 bin 300 litre markırsız kaçak motorin, M.A.isimli şahıstan 85 kilo nargile tütünü ve A.B. isimli şahıstan 100 paket 90 kilo kaçak çay ele geçirdi. Ürünlere el konurken, şüpheliler gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Branda içerisine saklanmış kaçak ürünler



-Ekipler ürünleri çıkarırken



-Kaçak çaylardan görüntüler



-Kaçak tütünden görüntüler



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: MERSİN,



==========================================



Gaziantep'te yoğun sis



GAZİANTEP'te, etkili olan ve görüş uzaklığını 20 metrenin altına kadar düşüren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakıp trafikte ilerlemeye çalıştı. Sis nedeniyle uçak seferlerinde de aksamalar yaşanırken, kentte hava sıcaklığı da 4 dereceye düştü. Polis ekipleri trafikte önlem alarak, araç sürücülerini hız yapmamaları konusunda uyardı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



Caddede ilerleyen araçlar



Trafikten detay



Sisle kaplı yollar ve evler



Trafik akışı



Araçların ilerlemesi



Genel ve detay görüntüler



Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)



============================================