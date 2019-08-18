DHA YURT BÜLTENİ - 3

18.08.2019 09:51

Kanyonda sele kapılan Ekrem Öztürk öldü, 4 arkadaşını köylüler kurtardı

KANYONDAN ÇIKMAYI BAŞARDI, KÖYE GİDEREK YARDIM İSTEDİ

Bilecik'te Mağara Araştırma Derneği üyesi 2'si kadın 5 kişi, Harmankaya kanyonunda yürüdükleri sırada sağanak yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Üyelerden 4'ü yakındaki köyden gelenler tarafından kurtarılırken, sel sularına kapılan Ekrem Öztürk, ekiplerin 8 saatlik çalışmasının ardından kanyonda ölü olarak bulundu.

Eskişehir Mağara Araştırma Derneği üyesi olan Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu, Gülşah Yağcıoğlu, Serpil Koç ve Ekrem Öztürk dün öğle sıralarında Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya kanyonuna gitti. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek kanyonuna sonuna gelen grup, sağanak yağış nedeniyle mola vererek küçük bir mağaraya sığındı. Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yola çıkan grup yoğun yağışın ardından meydana gelen sel sularının arasında kaldı. Farklı yerlere savrulan dernek üyelerinden Ekrem Öztürk suda kaybolurken, Serpil Koç kendi imkanlarıyla kanyondan çıkarak yaklaşık 5 kilometre yürüyüp Harmanköy'e gitti ve yardım istedi. Harmanköy'den gelenler yaklaşık 100 metre derinliğindeki kanyondaki Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu ve Gülşah Yağcıoğlu'nu kurtardı. Serpil Koç, Bilecik Devlet Hastanesi'nde diğer 3 kişi ise Söğüt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

8 SAATTE CESEDİ BULUNDU

Dernek üyelerinden Ekrem Öztürk'ün kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dün akşam 20.00 sıralarında kanyona inen kurtarma ekipleri sabah 04.00 sıralarında Öztürk'ün cansız bedenini kaybolduğu noktadan yaklaşık 500 metre ilerideki kayalıklar arasında buldu. Sabahın ilk ışıklarıyla halatla yukarı çekilen Öztürk'ün cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

MUHTAR DORUK: KANYONA İZİNSİZ GİRMEK YASAK

Harmanköy muhtarı Metin Doruk, Eskişehir Mağara Araştırma Derneği'nden gelen 5 kişinin, kanyona girmek için Jandarma Komutanlığı'ndan izin alınarak kendisine de haber verilmesi gerektiğini söyledi. Dernek üyelerinden Serpil Koç'un bitkin halde köye kadar yürüdüğünü ve onun ihbarıyla 3 arkadaşının daha kurtarıldığını ifade eden Doruk, "Akşam üzeri yağış olduktan sonra, bu sel felaketi olmuş. Bizim bu arkadaşların kanyona girdiğinden bilgimiz, haberimiz yoktu. Köy muhtarlığı veya başka bir yere bildirmediler. İzin alınması gerekiyor. Muhtarlığa ve karakola bildirilmesi gerekiyor. Kötü hava şartlarında biz vatandaşları kanyona girmemeleri yönünde uyarıyoruz. Sel felaketinden sonra bir bayan arkadaş kurtulmuş buradan. Köye kadar kendisi yürüyerek geliyor. Sonra vatandaşlardan biri buluyor. Sonra bana haber verdiler. Köylüleri aldık geldik buraya. Kanyondaki 3 kişiyi daha kurtardık" dedi.

'ÜÇ KİŞİYİ KURTARDIK'

Dernek üyelerini kanyondan çıkaran köylülerden Ahmet Bağcı ise yaşananları şöyle anlattı: "Köyden ekibi kendi aramızda toplayıp geldik buraya. Müdahale etmeye çalıştık. Su çok yüksekti. Bir kişi yukarıdan ışık tuttu bize. Arkadaşlarla beraber yukarıya tırmandık. Girilmeyecek yerlere girdik. Bir kişiyi yukarıya yönlendirdik daha sonra aldık. Toplam 3 kişiyi kurtardık. 1 kişi de kendi imkanlarıyla kurtulmuş. Diğer arkadaşımızı da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Şuan onu almaya çalışıyorlar aşağıdan. Yaklaşık 100 metre aşağıda ve yol yok. Patika yollardan iplerle inerek almaya çalışıyorlar. Kurtardığımız arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre, Öğlende kanyona giriyorlar. Kanyonun yarısını geçiyorlar, daha sonra sele kapılıyorlar. Çıkışa 100 metre kala yakalanıyorlar. Bir kişi kendisi kurtuluyor. Köye nasıl ulaştığını da bilmiyoruz. 5 kilometre kadar bir mesafe, halsiz vaziyetteydi. Bize bir şeyler anlattı. Kalktık hemen geldik. Kendi imkanlarımızla kurtarmaya çalıştıkö

'ŞOKA GİRMİŞLERDİ'

Kurtarma çalışmalarına katılan Harmanköylü İbrahim Alan da dernek üyelerini bulduklarında şok halinde olduklarını ifade ederek, "İndiğimde bir ateş yakmışlardı, suya 10 metre yakınlıktaydı. Orayı iyi biliyorum. Şoka girmişlerdi. Önce bir yol açtım kendime, onları halatla yukarıya çıkardım. Büyük ihtimalle buradadır dedim. Yaklaşık 500 metre ilerisinde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu. Sol ayağı sıkışmıştı kayanın arasına. Tam suyun ortasında taş var. Taşa sırtüstü vurmuşö şeklinde konuştu.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gece arama kurtarma çalışması

-AFAD ve jandarma ekipleri

-Sele kapılanları kurtaran köylülerle röp.

-Olay yeri genel görüntüsü

-Kanyonun görüntüsü

-Ekiplerin halatla kanyona inmesi

-Ekrem Öztürk'ün cesedinin yukarı çekilmesi

-Söğüt Devlet Hastanesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Cafer ELMAS-Oğuzhan DEMİR/BİLECİK,-

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Zengin Lübnanlılardan su ve dalış sporlarına ilgi

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen 20 bine yakın zengin Lübnanlı turist, su ve dalış sporlarına büyük ilgi gösterdi.

Marmaris'e geçen salı günü çeşitli acenteler tarafından getirilen yaklaşık 20 bin Lübnanlı turist, kentteki 3 yıldız ve üzeri nitelikli, her şey dahil sistemiyle çalışan otellere yerleşti. Aralarında doktor, avukat, mühendis, işadamı ve mimarların bulunduğu varlıklı Lübnanlı turistlerin en büyük ilgisi su ve dalış sporlarına oldu. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan sahilde bulunan 22 su sporu istasyonu, sabahın erken saatlerinden itibaren Lübnanlı turistlerle doldu. Çocuklarıyla birlikte su sporları istasyonuna gelen Lübnanlılar jet ski, banana (muz), parasaling (deniz paraşütü), hamburger ve sürat motoru gibi spor aletlerinde heyecan yaşamak için sıra bekledi. Çocuklarıyla birlikte heyecan yaşayan Lübnanlılar, keyif aldıkları o anların video ve fotoğraflarını çekti. Su sporlarıyla keyifli anlar geçiren Lübnanlılar, ardından soluğu, Kordon Caddesi'ndeki dalış sporları yaptıran özel donanımlı teknelerde aldı. 6 dalış teknesi Marmaris Körfezi'ndeki koylara gitti. Burada dalış eğitimi alan Lübnanlı kadın, erkek ve 14 yaş üzeri çocuklar, eğitmenler eşliğinde dalış yaptı. Su altı güzelliklerini keşfeden Lübnanlılar, deniz canlılarını besledi, bu anları fotoğraf ve video çektirerek ölümsüzleştirdi.

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, "Lübnan'dan, özellikle de başkent Beyrut'dan turistler geldi. Lübnanlı turistler, su sporlarına karşı çok meraklı, onlara hizmet verebilmek için çalışıyoruz" dedi.

Lübnanlı tur rehberi Abdül Nasser Damir, "Türkiye çok güzel ve rahat. Gezmeyi ve eğlenmeyi çok seviyoruz. Gösterilen misafirperverlikten memnunuz" diye konuştu.

Marmaris'te faaliyet gösteren üç tur şirketinin Dalaman Havalimanı'ndan bir haftada tatil için yaklaşık 20 bin Lübnanlı turisti getirdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Su sporları önünde kalabalık Lübnanlı turistler

-Su sporları istasyonunda kalabalık çocuklarıyla birlikte Lübnanlı turistlerin sıra beklemesi

-Su sporları aletlerinde heyecan yaşayan Lübnanlı turistler genel-ayrıntılı görüntü

-Lübnanlı tur rehberi Abdül Nasser Damir röportaj

-Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç röp.

-Deniz dibinde Lübnanlı çiftlerin görüntüleri

(Toplam: 5 dakika 59 saniye-432 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Yer bulunamazsa 50 kedi sokakta kalacak

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hayvanseverlerin tek katlı kiralık bir evde bakımını üstlendiği 50 sokak kedisi, ev sahibinin evi boşaltmalarını istemesiyle sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Geçen yıl aralık ayında kurulan Aydın Sevimli Patiler Derneği üyeleri, sahipsiz 50 sokak kedisini bir araya getirerek, kiraladıkları tek katlı bir evde bakımını üstlendi. Hasta olanları tedavi ettiren dernek üyeleri ev kirasını, kedilerin maması ve temizlik için kullandıkları kumu, kendi imkanlarıyla karşılamaya başladı. Ancak ev sahibi, her geçen gün kedilerin sayısının artması üzerine, evin boşaltılmasını istedi. Aydın Valiliği, Efeler Kaymakamlığı, Efeler Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere milletvekillerinden yardım istediklerini belirten hayvanseverler, henüz bir sonuç elde edemediklerini kaydetti.

'BU CANLAR TEKRAR SOKAKTA KALMASIN'

Aydın Sevimli Patiler Derneği Başkan Yardımcısı Nalan Çeviren, evin tahliyesi için 3 hafta zamanlarının olduğunu belirterek, "Sokaklardaki bir sürü hasta kediyi bir araya getirerek, tedavi sağlamaktayız. Kediler için bu evi kiraladık. Başka bakacak bir yerimiz yok. Bu kedileri tekrar sokağa salmak zorunda kalırsak, çoğu hasta olduğu için orada yaşayamazlar. Derneğimizin yaptığı bu fedakarlıkların hiçbir anlamı kalmayacak. Yetkililer, bizlere yardımcı olsun. Bu kadar can heba olmasın. Elimizde 50 kedi var. Bunların çok masrafı oluyor. Ev kirası, kedilerin maması ve kumu, aylık 1500 TL'yi buluyor. Başka bir yer bulamazsak, bu hasta canlar nerede kalacak? Bizim vicdanımız, bunları sokağa bırakmaya el vermez. Derneğimize durumu iyi olan ve içinde hayvan sevgisi olanlardan da sponsor desteği istiyoruz. Evlerinde kedi beslemek isteyen hayvanseverler de birer kedi sahiplenebilirler. Buradan yetkililere sesleniyoruz; ne olur bize yardımcı olun. Kedilerin kalacağı bir yer bulalım. Bahçeli eski bir ev bile bize yetecek. Bakımını yaptığımız kedilerden 4'ü tamamen kör. Bazıları ise hasta, tedavileri sürüyor. Bu canlar tekrar sokakta kalmasın" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kedilerin kaldığı evden görüntü

-Ayrı odalardan kalan kedilerden görüntü

-Sevimli Patiler Dernek Başkan Yardımcısı Nalan Çeviren röp.

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Tarihi Rüstempaşa Camii'nin hatlarına, kadın eli değdi

Tekirdağ'da 1554 yılında Sadrazam (Damat) Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Rüstem Paşa Cami yaklaşık iki yıldır devam eden restorasyonunda çalışan hat sanatçısı Çiğdem Serap Şimşek, cami içerisindeki hat motiflerini yeniden canlandırılıyor.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken 472 yıllık tarihi Rüstem Paşa Cami, 2 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alındı. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle yeniden ibadete açılacak caminin içerisindeki el yazması eserler, hat sanatçısı Çiğdem Serap Şimşek tarafından adeta ilmek ilmek yeniden işleniyor.

Şimşek, Rüstempaşa Camii'nin Abdülmecit Dönemi'nde restorasyon gördüğünü, günümüzde ise kendi işçiliğiyle işlemelerin belirginleştiğini belirterek, "Ben 17 yıldır hat sanatı işleri yapıyorum. Alaylıyım herhangi bir okul mezunu değilim. ve vitray sanatını Süha hocadan, hat sanatını Mehmet hocamdan, diğer işlemleri de kendi becerilerimle geliştirdim. Şu anda da burada ekip arkadaşlarım var usta çırak ilişkisi ile işlemeleri gün yüzüne çıkarıyoruz" dedi.

'DAHA ÖNCE DE ÖNEMLİ YAPILARDA HAT ÇALIŞTIM'

Camideki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade eden Şimşek, "Edirne Selimiye Camii, yine Tekirdağ'daki tarihi Orta Cami, Gelibolu Mevlevihane restorasyonu, Sultan Reşat Türbesi, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi ve Kapalıçarşı restorasyonlarında da görev aldım. Burada ilk önce mikro enjeksiyon ile duvar güçlendirmeleri yapıldı. Daha sonra vitray ve barak kayıtları tamamladık. Bazı işlemeler ve eserler zaman içerisinde boya ve sıva altında kalmıştı. Raspa yöntemi ile bunları ortaya çıkardık. Daha sonra da bu eserleri ihya ederek gün yüzüne çıkardık. Hat yazılarımız mevcuttu. Ancak zamanla kaybolmaya yüz tutmuş hatları biz elden geçirerek ilk hallerine döndürmeyi hedef aldık. Bu caminin ilk hattatı, Nişancı El Fakir Hasan'dır. Hz. Hüseyin yazan işlemenin altında imzası bulunuyor. Buradan ilk hattatın kimliğinize gün yüzüne çıkarmış olduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Camiden iç ve dış detaylar

-Şimşek'in çalışmasından detaylar

-Şimşek ile röportaj

-Gün yüzüne çıkarılan hat işlemeleri

-Edirne kari işlemeleri minber kulesi

-Kısa plan, vitral ve hat işlemelerin görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

Kaynak: DHA