Dha Yurt Bülteni - 22

Çocuğunu göremeyen baba çatıya çıktı



KÜTAHYA'da iki buçuk aylık oğlunu göremediği söyleyen Mehmet Ali K. 4 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Mehmet Ali K., polislerin ayrı yaşadığı eşi ve çocuğunu olay yerine getirmesini ardından aşağıya inip çocuğunu kucağına aldı.



Ali Paşa Mahallesi Asım Gündüz Caddesi'nde geceleyin meydana gelen olayda 4 katlı eski Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasının çatısında bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polislere eşi ve çocuğunun gelmemesi halinde intihar edeceğini söyleyen Mehmet Ali K., binanın yanına gelen itfaiye aracına doğru çatıdan söktüğü kiremitleri attı.



Olay yerine gelen Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Mehmet Ali K.. ile cep telefonuyla konuştu. Emniyet Müdür Çevik'in talimatıyla Mehmet Ali K.'nın ayrı yaşadığı eşi G.K. ile iki buçuk aylık oğlu İ.M.,olay yerine getirildi. Mehmet Ali K. bunun üzerine çatıdan indi.



Polislerin ekip aracına bindirdikleri Mehmet Ali K. daha sonra polislerin getirdiği oğlu İ. M.'yi kucağına alıp gözyaşı döktü. İ.M. daha sonra annesine teslim edildi, Mehmet Ali K. da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Mehmet Ali K.'nın itfaiye aracına çatıdaki kiremitleri atması,



-Polisin ikna çabaları,



-Emniyet Müdürü Hasan Çevik'in cep telefonuyla Mehmet Ali K. ile görüşmesi,



-Bebek ve annenin gelmesi,



-Mehmet Ali K.'nın çatıdan inmesi ve ekip otosu içesinde oğluna sarılmasından çekilen görüntüler



Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,



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Zabıtadan yılbaşı gecesi kaçak tavuk operasyonu



ADANA Büyükşehir Belediye Zabıtası, yeni yılın ilk dakikalarında kaçak tavuk kesimi yapan bir iş yerine baskın yaptı. Polisle birlikte iş yerine giren zabıta ekipleri, 2 ton kesilmiş tavuk eti ile bin adet canlı tavuk ele geçirdi.



Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde kaçak çalışan bir tavuk kesimhanesine Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce yeni yılın ilk dakikalarında baskın yapıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden polislerin de destek verdiği baskında ekipler, kesime hazırlanan bin adet tavuk ile 2 ton kesilmiş tavuk eti ele geçirdi. İşyerinde incelemelerde bulunan ekipler, farklı markalara ait çok sayıda koli buldu. El konulan kesilmiş ve canlı tavuklar, incelenmesi için İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Tavuklarda hastalık olup, olmadığı ise Tarım İl Müdürlüğü'nde yapılacak incelemeyle belirlenecek.



Kaçak kesim ile ilgili iş yeri sahibine para cezası kesilirken, polis de soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Zabıta ekipleri operasyona giderken



Zabıta ekiplerinin yakaladıkları canlı tavuklar



Kesimhanede kesilen tavuk görüntüleri



Soğuk hava deposunda poşetlerde dondurulmuş tavuklar



Kamyonetin arkasındaki ölü tavukların görüntüsü



SÜRE: 02'08" - BOYUT: 130 MB



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



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Mersin'nde yılın ilk bebeği Mehmet Emin



MERSİN'de yeni yılın ilk bebeği Mehmet Emin dünyaya geldi.



Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olma özelliği taşıyan Mersin Şehir Hastanesi Doğumhanesi'ne 23: 10'da başvuran Süleyman Hülya Dündar çiftinin ilk çocuğu, 2018'in ilk dakikalarında dünyaya geldi. Anne Hülya Dündar, bebeğin yeni yılda doğduğunu doğumdan birkaç dakika sonra öğrenirken, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. 3 kilo 400 kilogram ve 54 santimetre doğan bebeğin annesi Dündar, yeni yılda doğan ilk bebeğin kendilerinin olmasına çok şaşırdıklarını ifade ederek, "İlk çocuğum. Bugün yılbaşı, çok mutluyum. Sezeryan düşünüyordum normal doğum yaptım. Bebeği Ocak ayının ilk haftası bekliyorduk, bugüne kısmetmiş. Çok mutluyuz. Yeni yıla mutlulukla huzurla gelsin" dedi.



Anne ve bebeği ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, anneyi tebrik edip bebeğe çeyrek altın taktı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Mehmet Emin bebekten görüntür



Anne Hülya Dündar'dan görüntü



Annesinin kucağındaki bebekten görüntü



Bebek ağlarken



Anne ve bebek hemşirelerle birlikte



İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, anne ve bebeği ziyaret ederken



Bahçacı bebeğe altın takarken



Anne Hülya Dündar'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 03'21" - BOYUT: 204.71 MB



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,



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Adanalılar yılbaşını kutladı



ADANA'da vatandaşlar, havanın yağmurlu olması ve güvenlik önlemleri nedeniyle yılbaşını eğlence mekanlarında kutladı. Sheraton Otel'de sahne alan Burcu Güneş ise izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.



Merkez Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda bu yılda kutlama yapılmadı. Havanın yağmurlu olması ve terör önlemleri nedeniyle eğlence mekanlarını tercih eden Adanalılar, yeni yıla coşkulu girdi. Adana Sheraton Otel'de sahne alan ünlü şarkıcı Burcu Güneş, arka arkaya seslendirdiği hareketli şarkılarla kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir yılbaşı yaşattı. Burcu Güneş'in seslendirdiği şarkılarla gece boyu dans eden vatandaşlar, bir yandan da alkışlarla şarkılara eşlik ettiler. 2 saatten daha uzun sahnede kalan Güneş, alkış yağmuru altında konseri bitirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Burcu güneş yılbaşı konseri



Konserde eğlenenlerden detay görüntüler



SÜRE: 01'54" - BOYUT: 116 MB MB



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



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