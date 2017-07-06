Dha Yurt Bülteni - 19
İşkence gören sokak köpeği doğal ortamına bırakıldıMANİSA'da 3 gencin saldırısıyla yaralanan sokak köpeği, tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.
İşkence gören sokak köpeği doğal ortamına bırakıldı
MANİSA'da 3 gencin saldırısıyla yaralanan sokak köpeği, tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.
Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi'nde 19 Mayıs gecesi yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda; 3 genç, gezdirdikleri pitbull cinsi köpekleri sokak köpeğinin üzerine saldırttı. Bir süre pitbull cinsi köpeklere direnen sokak köpeği, daha sonra can havliyle kaçmaya çalıştı. Kaçan köpeğin peşinden giden pitbull sahiplerinden biri ise hayvanı önce tekmeledi ardından da bıçakladı. Yaralanan köpek çevredekilerin haber vermesi sonrası hayvan barınağına kaldırıldı. Geçici süreliğine Muradiye Geçici Hayvan Bakımevinde tedaviye alınan köpek, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü. 20 Mayıs'tan bu yana tedavi gören ve 'Masum' adı verilen köpek, bu süreçte iyileşti. Sağlık durumu iyi olan köpek, bıçaklandığı Muradiye Mahallesi 62 sokak üzerine bırakıldı. Ayrıca köpeğe, salındığı sokak üzerine Büyükşehir Belediyesince kulübe yapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, köpeği kendi eliyle doğal yaşamına bıraktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Murat İnce'nin bulunduğu salınma işlemi sırasında, mahalle sakinleri sokak köpeğini sahiplenerek, sevdi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, köpeğin aşı kartını mahalle sakinlerinden Ayşegül Ayten'e teslim etti. Ayşegül Ayten, köpeği sahiplendiklerini, bir daha böyle bir olumsuz olayın yaşanmaması için önlem alacaklarını söyledi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve ekibine teşekkür etti.
Olayla iili soruşturma başlatan jandarma, gezdirdikleri pitbull cinsi iki köpeği sokak köpeğine saldırtan ve daha sonra da köpeği bıçaklayan 3 kişiden O.G. (19) ve K.A.'yı (19) yakaladı. İki şüpheli daha sonra serbest bırakıldı. O.G'ye 11 bin 559, K.A'ya ise 6 bin 50 lira para cezası kesildi. B.A.'nın (19) ise aranmasına devam ediliyor. B.A'ya da yakalanması halinde 11 bin 59 lira ceza kesileceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Köpekten görüntü
Mahalle sakinleri görüntü
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş açıklama
Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
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Klarnet ustasından yunuslarla mini konser
ÜNLÜ klarnetçi Serkan Çağrı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Bodrum Dolphin Park'ta klarnet çalıp, birlikte yüzdüğü yunuslarla birlikte mini bir konser verip, çaldığı parçalarla onları suda oynattı. Tatilciler o anları cep telefonları ile görüntüleyip, bol bol alkışladı. Çağrı, "Saz arkadaşlarım" dediği yunuslarla gerçekleştirdiği performansın amacının insanlar ve tüm canlılar arasında seslerle iletişim kurulabileceğini ve bu iletişim sayesinde keyifli anlar yaşanabileceğini anlatmak olduğunu söyledi.
Klarnetin usta isimlerinden Serkan Çağrı, bu defa farklı bir deneyime imza attı. Çağrı, klarnetini bu kez Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Dolphin Park'ta 12 yaşındaki 'Resi' ve 14 yaşındaki 'Grey' isimli iki yunus için üfledi. Çağrı'nın klarneti ile yunuslarınkine benzer sesler çıkarması üzerine yanına gelen Resi ve Grey ile mini bir konser verdi. Çağrı'nın klarneti ile çıkardığı yunus sesine Resi ve Grey'de aynı ritim ve sesle karşılık verdi. Çağrı'nın 'Nasıl Geçti Habersiz' adlı şarkıyı çalmaya başlaması üzerine iki yunus, suda oynamaya başladı. 20 dakikalık bu performans Dolphin Park'taki tatilciler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenip, uzun süre alkışlandı.
"SAZ ARDAŞLARIM"
Çağrı, "Saz arkadaşlarım" dediği yunuslarla gerçekleştirdiği performansın amacının insanlar ve tüm canlılar arasında seslerle iletişim kurulabileceğini ve bu iletişim sayesinde keyifli anlar yaşanabileceğini anlatmak olduğunu söyledi. Yunusların çok zeki hayvalar olduğuna dikkati çeken Çağrı, "Bugün yaptığımız performansta bunu bir kez daha ortaya koydu. Buraya geldiğimde klarnet ile çıkardığım yunus seslerine, Resi ve Grey anında tepki verdi ve ritim tutturmaya başladı. Ardından çaldığım esere de uyum gösteren yunuslar dans etti, eğlendi. Sosyal medyada yapılan yunuslara eziyet eleştirilerine katılmıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi burada hayvanlara yapılan bir eziyet yok tam aksine dediğim gibi birçok canlının ses ile iletişim kurup birlikte eş değerde hareket edebileceğinin bir örneği var. Sese çok duyarlı olan yunusların klarnet sesine ne kadar uyumlu olduğunu da görmüş olduk" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Klarnet üstadı Serkan Çağrı'nın yunuslarla verdiği mini konserden görüntü
-Yunusların Çagğrı'nın klaneti ile çaldığı parça eşliğinde dans etmesi
-Serkan Çağrı ile röp.
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),
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'Direniş Karatay'ın çekimleri Konya'da başladı
ANADOLU Selçuklu Devleti'ni ve devlet adamı Emir Celaleddin Karatay'ın hayatını konu alacak ve 2018'de gösterime girecek 'Direniş Karatay' filmi basına tanıtıldı. Filmde, Karatay'ı, oyuncu Mehmet Aslantuğ canladıracak.
Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli devlet adamlarından Emir Celaleddin Karatay'ın hayatını 'Direniş Karatay' filmiyle beyaz perdeye aktarılıyor. Aynı adlı kitabın yazarı Selman Kayabaşı'nın senaryolaştırıldığı proje de Kataray'ı Mehmet Aslantuğ, Ahi Evran'ı ise Fikret Kuşkan oynayacak.
Yapımını Karatay Üniversitesi'nin üstlendiği filmi, üniversitenin bağlı olduğu Konya Ticaret Odası da destek veriyor. Filmin genel yönetmenliğini Serdar Akar, yönetmenliğini ise Selahattin Sancaklı üstleniyor.
Film, 1243'de Kösedağ savaşında Moğol yenilgisinin ardından kurduğu medrese ile Anadolu Selçuklu Devleti'nin gördüğü hasarı ilim irfan ile tamir etmeye uğraşan Emir Celaleddin Karatay'ın mücadelesini anlatıyor. Çekimlerinin tamamı Konya'da kurulan ve Selçuklu dönemini anlatan bir plato da çekilecek. 3 ay sürecek çekimlerin ardından 2018'in başlarında beyaz perde de olması bekleniyor. Filmin tarih danışmanlığını ise Prof. Dr. İlber Ortaylı üstlendi. Filmin çekileceği alan ise Holywood standartlarında bir platoda çekileceğini belirtildi.
ATATÜRK'ÜN RUHUNU SELÇUKLU'DA BULABİLİRSİNİZ
Bugün düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Emir Celaleddin Karatay rolünü üstlenecek Mehmet Aslantuğ, şunları söyledi:
"Selçuklu çok önemli bir dönem. Kişisel kanaatimi sorarsanız, Osmanlı'dan daha esaslı, özel bileşenleri, başka gerekçeleri var, ilginç bir dönem. Karatay ile ilgili kaynakçalara elbette baktım. Selman beyin kitabı da senaryoya referans. Anadolu'yu yurt edinmek ve bin yıldır bu toprakları üç bir tarafı denizlerle çevrili bu kıymetli toprakları, geleceğe taşımak konusunda olağanüstü gayretleri olmuş bir dönemdir bu iki yüz yıl. Yurt olarak elimizden çıkarmadığımız ve oraya önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhunu Selçuklu'da bulabilirsiniz. Karatay aynı zamanda böyle bir adam. İlim, irfan düşkünü, sadece sadece savaşçı kimliği yok. Dolayısıyla Konya'nın başkent olarak bu konuya sahip çıkması. Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi ve bir ilim yuvasının bu denli köklü bir geleceğine sahip çıkması çok önemli" dedi.
Görüntü Dökümü
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Mehmet Aslantuğ'un konuşması
Santçılardan detay
Yapımcıların konuşması
Platodan detay
Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))
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15 Temmuz darbe girişimi kısa film oldu
UŞAK Belediyesi, 15 Temmuz gecesi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi kısa filme dönüştürdü.
Uşak'ta, 15 Temmuz şehidi Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Mehmet Çetin'in kabri başında başlayan 6 dakika 27 saniyeden oluşan kısa filmde, darbe gecesine ait gerçek görüntülere ve canlandırmalara yer verildi. Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının gönüllü oynadığı ve tamamı Uşak Belediyesi imkanlarıyla Basın Birimi tarafından çekilen filmin yönetmenliğini Yusuf Yurtsever yaptı. Filmde AK Partili Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da rol aldı.
Yönetmen Yusuf Yurtsever, bir aylık bir emeğin ürünü olan kısa filmin çekimleri esnasında vatandaşlardan aldıkları tepkilerin kendimlerini gururlandırdığını belirtip, "Bu milletin ne denli yüce gönüllü olduğunu her fırsatta tekrar görüyoruz. Vatandaşlarımız çekimlerimiz sırasında yeni bir darbe girişimi olduğunu düşünerek hemen reaksiyon gösterdi. Ortaya çıkan film, işte bu kadim milletin eseridir. Kurşunların karşısında duran Türk Milleti, tanklara meydan okuyan bu halk, sahip olduğu vatanı kimseye peşkeş çektirmeyeceğini bizlere bir kez daha kanıtladı" dedi.
"FİLMİN SENARYOSU MİLLETE AİT"
Filmin metin yazarları arasında yer alan Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Tiyatro, Drama Uygulama Eğitmeni Murat Çubukçu ise, "Filmin senaryosunu kadim milletimiz yazdı. Bizler yalnızca gözyaşı ve kanla yazılan bu destanı film için uygun şekillerde kaleme döktük. Hem yazarken hem de izlerken, o günlere yeniden gittik. 15 Temmuz, inancın, dik duruşun, fedakarlığın, vatan sevgisinin adı oldu" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kısa filmin görüntüsü
Haber: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK,